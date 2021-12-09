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    Главная / Торги / Выполнение комплекса работ по устройству свайного основания на объектах строительства, входящих в состав стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ. Этап 3.1, 3.2, 3.3», для нужд АО "СТНГ".

    Выполнение комплекса работ по устройству свайного основания на объектах строительства, входящих в состав стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ. Этап 3.1, 3.2, 3.3», для нужд АО "СТНГ".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 09:3009.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010014Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по устройству свайного основания на объектах строительства, входящих в состав стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ. Этап 3.1, 3.2, 3.3», для нужд АО "СТНГ".Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010014

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение комплекса работ по устройству свайного основания на объектах строительства, входящих в состав стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ. Этап 3.1, 3.2, 3.3», для нужд АО "СТНГ".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.12.2021 09:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    3. Техническое задание.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ale.smirnova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Розе Алёна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплекса работ по устройству свайного основания на объектах строительства, входящих в состав стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ. Этап 3.1, 3.2, 3.3», для нужд АО "СТНГ".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 09:30 GMT +309.12.2021 09:3009.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010014Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по устройству свайного основания на объектах строительства, входящих в состав стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ. Этап 3.1, 3.2, 3.3», для нужд АО "СТНГ".Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2021 17:3023.12.2021 17:3023.12.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010014Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по устройству свайного основания на объектах строительства, входящих в состав стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ. Этап 3.1, 3.2, 3.3», для нужд АО "СТНГ".Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 17:3023.12.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010014Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по устройству свайного основания на объектах строительства, входящих в состав стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ. Этап 3.1, 3.2, 3.3», для нужд АО "СТНГ".Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплекса работ по устройству свайного основания на объектах строительства, входящих в состав стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ. Этап 3.1, 3.2, 3.3», для нужд АО "СТНГ".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    43.99.30.000

    Работы свайные; работы по строительству фундаментов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение комплекса работ по устройству свайного основания на объектах строительства, входящих в состав стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ. Этап 3.1, 3.2, 3.3»"

    Кол-во: 1

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