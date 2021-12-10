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Номер извещения
АП010015
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение комплекса работ по устройству свайного основания на объектах строительства, входящих в состав стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ. Этап 3.1, 3.2, 3.3», для нужд АО "СТНГ".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.12.2021 09:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 540-74-50
Факс
--
Адрес электронной почты
ale.smirnova@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Розе Алёна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение комплекса работ по устройству свайного основания на объектах строительства, входящих в состав стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ. Этап 3.1, 3.2, 3.3», для нужд АО "СТНГ".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2021 10:30 GMT +310.12.2021 10:3010.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010015Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по устройству свайного основания на объектах строительства, входящих в состав стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ. Этап 3.1, 3.2, 3.3», для нужд АО "СТНГ".Москва
Подведение итогов не позднее
23.12.2021 17:3023.12.2021 17:3023.12.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010015Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по устройству свайного основания на объектах строительства, входящих в состав стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ. Этап 3.1, 3.2, 3.3», для нужд АО "СТНГ".Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.12.202123.12.2021 17:3023.12.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010015Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по устройству свайного основания на объектах строительства, входящих в состав стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ. Этап 3.1, 3.2, 3.3», для нужд АО "СТНГ".Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по устройству свайного основания на объектах строительства, входящих в состав стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ. Этап 3.1, 3.2, 3.3», для нужд АО "СТНГ".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
43.99.30.000
Документация лота
Кол-во: 1
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