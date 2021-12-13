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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для TOYOTA, Mitsubishi (Чаяндинское НГКМ "Установка предварительной подготовки газа №4.Этап 3.1, 3.2, 3.3)

    Поставка запасных частей для TOYOTA, Mitsubishi (Чаяндинское НГКМ "Установка предварительной подготовки газа №4.Этап 3.1, 3.2, 3.3)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 12:0013.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010013Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для TOYOTA, Mitsubishi (Чаяндинское НГКМ "Установка предварительной подготовки газа №4.Этап 3.1, 3.2, 3.3)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010013

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для TOYOTA, Mitsubishi (Чаяндинское НГКМ "Установка предварительной подготовки газа №4.Этап 3.1, 3.2, 3.3)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.12.2021 09:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    s.andreev@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андреев Сергей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для TOYOTA, Mitsubishi (Чаяндинское НГКМ "Установка предварительной подготовки газа №4.Этап 3.1, 3.2, 3.3)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 12:00 GMT +313.12.2021 12:0013.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010013Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для TOYOTA, Mitsubishi (Чаяндинское НГКМ "Установка предварительной подготовки газа №4.Этап 3.1, 3.2, 3.3)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2021 12:0023.12.2021 12:0023.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010013Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для TOYOTA, Mitsubishi (Чаяндинское НГКМ "Установка предварительной подготовки газа №4.Этап 3.1, 3.2, 3.3)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 12:0023.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010013Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для TOYOTA, Mitsubishi (Чаяндинское НГКМ "Установка предварительной подготовки газа №4.Этап 3.1, 3.2, 3.3)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для TOYOTA, Mitsubishi (Чаяндинское НГКМ "Установка предварительной подготовки газа №4.Этап 3.1, 3.2, 3.3)

    Начальная цена

    9 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Диск тормозной задний 4615A037"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Привод блокировки дифференциала 41400-35034"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Стартер 281000L052"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Суппорт тормозной задний левый 4605A909"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Суппорт тормозной задний правый 4605A910"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Трубка топливная от ТНВД к рампе 238040E010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Цилиндр сцепления Nissan 314700K100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Шпилька Mitsubishi MB584750"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Febest TABK-UN25KIT Сайлентблок рулевой рейки (комплект)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Mitsubishi 1000A454 Блок цилиндров в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Mitsubishi 1010A655 Клапан впускной"

    Кол-во: 12

    "Позиция 12"

    "Mitsubishi 1011A446 Клапан выпускной"

    Кол-во: 12

    "Позиция 13"

    "Mitsubishi 1035A981 Крышка клапанная правая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Mitsubishi 1035A983 Крышка клапанная левая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Mitsubishi 1465A414 Форсунка топливная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Mitsubishi MD115976 Натяжитель ремня"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Mitsubishi MD184303 Сальник штока"

    Кол-во: 12

    "Позиция 18"

    "Mitsubishi MD307342 Сальник штока"

    Кол-во: 12

    "Позиция 19"

    "Mitsubishi MD313741 Звездочка распредвала"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Mitsubishi MD364740 Направляющая втулка"

    Кол-во: 12

    "Позиция 21"

    "Mitsubishi MD364870 Направляющая втулка"

    Кол-во: 12

    "Позиция 22"

    "Mitsubishi MD368012 Картер масляный двигателя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Mitsubishi MD977864 Прокладки двигателя,к-т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Mitsubishi MR510056 Подушка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Вал распределительный левый MD373706"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Вал распределительный правый MD373705"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Гидрокомпенсатор MD377560"

    Кол-во: 24

    "Позиция 28"

    "Насос водяной Mitsubishi MD979171"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Насос топливный 1760A233"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Натяжитель ремня ГРМ MD362861"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Ремень ГРМ MD358557"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "СУППОРТ ПЕРЕДН. ТОРМОЗА,ЛЕВЫЙ MR510537"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "СУППОРТ ПЕРЕДН. ТОРМОЗА,ПРАВЫЙ MR510538"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Насос масляный Mitsubishi 1211А021"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Ролик натяжителя ремня Mitsubishi MD140071"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Шестерня коленвала Mitsubishi MD184894"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Датчик ABS задний правый 4670A192"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Колодки тормозные передние 4605А472; 04465-0K360"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Полуось передняя левая в сборе 3815А311"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Полуось передняя правая в сборе 3815А312"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Сайлентблок рычага переднего задний 48655-60030"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Свеча накала 19850-11040"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Турбокомпрессор 1515A029"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Опора шаровая нижняя передней подвески 43310-09017"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Опора шаровая нижняя передней подвески 43330-09510"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Гайка колесная Mitsubishi MR455707"

    Кол-во: 3

    "Позиция 47"

    "Шпилька Mitsubishi MB584750"

    Кол-во: 3

    "Позиция 48"

    "Амортизатор задней подвески 4162A289"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Втулка задней рессоры MB584531"

    Кол-во: 4

    "Позиция 50"

    "Датчик ABS передний левый 4670А189"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Датчик ABS передний правый 4670A190"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "ДАТЧИК УГЛОВОЙ СКОРОСТИ Mitsubishi • MR551792"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Насос системы охлаждения 1300A045"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Ремонтный комплект ремня балансирного K025435XS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Ремонтный комплект ремня ГРМ K015641XS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Ролик натяжной 1345A062"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Рычаг передней подвески верхний левый 4010A013"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Рычаг подвески передний нижний левый 4013A329"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Рычаг подвески передний нижний правый 4013A330"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Датчик ABS Quattro Freni QF61F00074"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Опора двигателя Mitsubishi MR992670"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Подушка Mitsubishi 3204A005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Подушка крепления трансмиссии Mitsubishi MR992717"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Рычаг Mitsubishi 4010A118"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Трос стояночного тормоза 46430-0К120"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Трос стояночного тормоза Toyota 464200K290"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Фильтр воздушный 1500A358; 1500A098"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Фильтр масляный 263304X000; 1230A045"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Трос ручника Toyota 464100К120"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Датчик ABS задний правый 4670A192"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Колодки тормозные передние 4605А472; 04465-0K360"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Полуось передняя левая в сборе 3815А311"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Полуось передняя правая в сборе 3815А312"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Сайлентблок рычага переднего задний 48655-60030"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Свеча накала 19850-11040"

    Кол-во: 4

    "Позиция 76"

    "Турбокомпрессор 1515A029"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Форсунка Denso 9709500555"

    Кол-во: 4

    "Позиция 78"

    "Гайка колесная Mitsubishi MR455707"

    Кол-во: 3

    "Позиция 79"

    "Шпилька Mitsubishi MB584750"

    Кол-во: 3

    "Позиция 80"

    "Амортизатор задней подвески 4162A289"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Вал карданный 371400K030"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Втулка стабилизатора 48815-0K090"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Рейка рулевая 44250-0К730"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Стойка переднего стабилизатора левая 4056A192"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Стойка переднего стабилизатора правая 4056A193"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Стойка стабилизатора 48810-0К010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Стойка стабилизатора правая 48820-0K030"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Амортизатор Mitsubishi 4062A082"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "Амортизатор подвески Toyota 4854109290"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Наконечник тяги рулевой в сборе левый Mitsubishi 4422А096"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Наконечник тяги рулевой в сборе правый Mitsubishi 4422А097"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Подушка Mitsubishi 3204A005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Рессора листовая Mitsubishi 4150A174"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Амортизатор задней подвески 4162А436"

    Кол-во: 6

    "Позиция 95"

    "Амортизатор задний 48531-8Z006"

    Кол-во: 6

    "Позиция 96"

    "Вал приводной 43430-0K070"

    Кол-во: 4

    "Позиция 97"

    "Вискомуфта 16210-67030"

    Кол-во: 3

    "Позиция 98"

    "Диск тормозной задний 42431-0K120"

    Кол-во: 4

    "Позиция 99"

    "Диск тормозной передний 4615A038"

    Кол-во: 6

    "Позиция 100"

    "Колодки тормозные задние 04466-60160"

    Кол-во: 8

    "Позиция 101"

    "Колодки тормозные задние 04495-0К120"

    Кол-во: 6

    "Позиция 102"

    "Колодки тормозные задние 4605А458"

    Кол-во: 6

    "Позиция 103"

    "Колодки тормозные передние 4605А472; 04465-0K360"

    Кол-во: 15

    "Позиция 104"

    "Колодки тормозные переднии 4605A284"

    Кол-во: 10

    "Позиция 105"

    "Комплект пыльников ШРУС 04427-0K062"

    Кол-во: 15

    "Позиция 106"

    "Мотор отопителя 871030K390"

    Кол-во: 3

    "Позиция 107"

    "Наконечник рулевой левый 4422A037"

    Кол-во: 6

    "Позиция 108"

    "Наконечник рулевой правый 4422A038"

    Кол-во: 6

    "Позиция 109"

    "Наконечник рулевой тяги левый 45047-69146"

    Кол-во: 6

    "Позиция 110"

    "Наконечник рулевой тяги правый 45046-69236"

    Кол-во: 6

    "Позиция 111"

    "Натяжитель ремня 166200Е010"

    Кол-во: 4

    "Позиция 112"

    "Натяжитель ремня 16603-51010"

    Кол-во: 4

    "Позиция 113"

    "Опора шаровая верхняя задней подвески 4110A073"

    Кол-во: 10

    "Позиция 114"

    "Опора шаровая верхняя передней подвески 4010A137"

    Кол-во: 10

    "Позиция 115"

    "Опора шаровая нижняя передней подвески 4013A211"

    Кол-во: 10

    "Позиция 116"

    "Подшипник ступичный передний 43570-60031"

    Кол-во: 12

    "Позиция 117"

    "Подшипник ступичный передний 90366-T0061"

    Кол-во: 12

    "Позиция 118"

    "Ремень балансировочного вала MD310484"

    Кол-во: 5

    "Позиция 119"

    "Ремень зубчатый ГРМ MD358557"

    Кол-во: 10

    "Позиция 120"

    "Рычаг задней подвески верхний, левый 4110А075"

    Кол-во: 4

    "Позиция 121"

    "Рычаг задней подвески верхний, правый Mitsubishi 4110А076"

    Кол-во: 4

    "Позиция 122"

    "Сайлентблок левый нижнего рычага переднего 486540К080"

    Кол-во: 18

    "Позиция 123"

    "Сайлентблок правый нижнего рычага переднего 486550K080"

    Кол-во: 18

    "Позиция 124"

    "Стойка заднего стабилизатора правая 4056A112"

    Кол-во: 10

    "Позиция 125"

    "Стойка переднего стабилизатора левая 4056A198"

    Кол-во: 10

    "Позиция 126"

    "Стойка переднего стабилизатора левая 4056А133"

    Кол-во: 10

    "Позиция 127"

    "Стойка переднего стабилизатора левая 48810-60060"

    Кол-во: 10

    "Позиция 128"

    "Стойка переднего стабилизатора правая 4056A199"

    Кол-во: 10

    "Позиция 129"

    "Стойка переднего стабилизатора правая 4056А134"

    Кол-во: 10

    "Позиция 130"

    "Стойка стабилизатора 48810-0К010"

    Кол-во: 10

    "Позиция 131"

    "Стойка стабилизатора правая 48820-0K030"

    Кол-во: 10

    "Позиция 132"

    "Ступица передняя в сборе с подшипником 3880A015"

    Кол-во: 8

    "Позиция 133"

    "Тормозной диск передний 43512-0K090"

    Кол-во: 10

    "Позиция 134"

    "16361-50110 Крыльчатка вентилятора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "16400-51040 Радиатор в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "16470-51021 Бачок расширительный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "16711-51020 Диффузор радиатора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "17700-51050 Корпус воздушного фильтра"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "17709-51010 Патрубок воздухозаборника"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "28610-27010 Реле"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "28800-64905 Аккумулятор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 142"

    "45130-60380-C0 Подушка безопасности в рулевом колесе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "51759-60120 Юбка боковая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "51779-60120 Юбка боковая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "51781-60270 Панель подножки правая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "51782-60260 Панель подножки левая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 147"

    "52021-60140 Усилитель бампера"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "52025-60030 Кронштейн усилителя бампера правый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "52026-60030 Кронштейн усилителя бампера левый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 150"

    "52030-60080 Оправка ПТФ правая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 151"

    "52040-60070 Оправка ПТФ левая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "52114-60140 Кронштейн решетки радиатора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "52115-60141 Крепление бампера правое"

    Кол-во: 1

    "Позиция 154"

    "52116-60181 Крепление бампера левое"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "52119-6A958 Бампер передний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 156"

    "52149-60110 Внутренний кронштейн переднего бампера"

    Кол-во: 2

    "Позиция 157"

    "52521-60130 Фиксатор бампера"

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "52542-60020 Защитная накладка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 159"

    "52611-60090 Амортизатор бампера пенопласт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 160"

    "53101-60A40 Решетка радиатора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 161"

    "53112-60110 нижняя решетка радиатора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "53117-60060 Клипса"

    Кол-во: 4

    "Позиция 163"

    "53201-60251 Рамка радиатора в подсборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 164"

    "53207-60170 Крышка интеркуллера"

    Кол-во: 1

    "Позиция 165"

    "53292-60100 Уплотнение радиатора верхнее"

    Кол-во: 1

    "Позиция 166"

    "53301-60591 Капот"

    Кол-во: 1

    "Позиция 167"

    "53341-60330 Утеплитель капота"

    Кол-во: 1

    "Позиция 168"

    "53410-60060 Правая петля капота"

    Кол-во: 1

    "Позиция 169"

    "53420-60050 Левая петля капота"

    Кол-во: 1

    "Позиция 170"

    "53510-60270 Замок капота в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 171"

    "53550-60091 Крючок капота"

    Кол-во: 1

    "Позиция 172"

    "53702-6A280 Фартук левого пер. крыла"

    Кол-во: 1

    "Позиция 173"

    "53733-60050 Усилитель правого крыла"

    Кол-во: 1

    "Позиция 174"

    "53801-60B90 Крыло правое переднее"

    Кол-во: 1

    "Позиция 175"

    "53802-60B60 Крыло левое переднее"

    Кол-во: 1

    "Позиция 176"

    "53805-60021 Накладка крыла правая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 177"

    "53806-60020 Накладка крыла левая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 178"

    "53875-60121 Подкрылок правый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 179"

    "53876-60060 Подкрылок левый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 180"

    "55400-60030-C0 Передняя панель (торпедо)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 181"

    "55607-60110 Крышка подушки безопасности ног пер. пассажира"

    Кол-во: 1

    "Позиция 182"

    "55708-60190 Жабо стеклоочистителей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 183"

    "56101-60939 Стекло лобовое"

    Кол-во: 1

    "Позиция 184"

    "56117-60100 Уплотнение лобового стекла"

    Кол-во: 1

    "Позиция 185"

    "67002-60670 Дверь левая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 186"

    "68720-12151 Петля левой двери верхняя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 187"

    "68740-12120 Петля левой двери нижняя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 188"

    "73210-60693-C0 Ремень безопасности пер. правый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 189"

    "73220-60553-C0 Ремень безопасности пер. левый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 190"

    "73360-60642-C0 Ремень безопасности зад. правый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 191"

    "73370-60472-C0 Ремень безопасности зад. левый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 192"

    "73900-60090-C0 Подушка безопасности ног водителя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 193"

    "73960-60170 Айрбэг пассажира"

    Кол-во: 1

    "Позиция 194"

    "73990-60010-C0 Подушка безопасности ног переднего пассажира"

    Кол-во: 1

    "Позиция 195"

    "74404-60150 Планка крепления АКБ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 196"

    "74431-10060 Подставка под АКБ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 197"

    "74451-60080 Шпилька крепления АКБ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 198"

    "75392-35200 Клипса"

    Кол-во: 6

    "Позиция 199"

    "75531-60050 Молдинг лобового стекла верхний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 200"

    "75533-60082 Молдинг правый ветрового стекла"

    Кол-во: 1

    "Позиция 201"

    "75534-60072 Молдинг левый ветрового стекла"

    Кол-во: 1

    "Позиция 202"

    "75547-51021 Клипса молдинга лобового стекла"

    Кол-во: 10

    "Позиция 203"

    "75548-60021 Фиксатор молдинга лобового стекла"

    Кол-во: 10

    "Позиция 204"

    "75850-60040-C1 Молдинг правого порога"

    Кол-во: 1

    "Позиция 205"

    "75860-60040-C1 Молдинг левого порога"

    Кол-во: 1

    "Позиция 206"

    "81145-60F30 Фара правая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 207"

    "81185-60F30 Фара левая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 208"

    "81210-60180 Правая ПТФ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 209"

    "81220-60100 Левая ПТФ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 210"

    "82111-6AD61 Жгут электропроводки подкапотный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 211"

    "82661-60390 Крышка блока предохранителей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 212"

    "82663-0C060 Нижняя крышка блока реле"

    Кол-во: 1

    "Позиция 213"

    "82741-60061 корпус блока предохранителей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 214"

    "82824-41010 Клемма"

    Кол-во: 1

    "Позиция 215"

    "85208-60060 Форсунка омывателя фар левая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 216"

    "85301-60060 Горловина бачка омывателя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 217"

    "85354-60050-C1 Крышка левая форсунки омывателя фар"

    Кол-во: 1

    "Позиция 218"

    "85355-60210 Бачок омывателя в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 219"

    "85381-28220 Форсунка омывателя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 220"

    "85397-30400 Датчик уровня омывающей жидкости"

    Кол-во: 1

    "Позиция 221"

    "87948-60F70 заглушка левого зеркала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 222"

    "88460-60400 Радиатор кондиционера"

    Кол-во: 1

    "Позиция 223"

    "88704-60440 Шланг компрессора кондиционера"

    Кол-во: 1

    "Позиция 224"

    "88710-6B580 Трубка кондиционера"

    Кол-во: 1

    "Позиция 225"

    "88710-6B591 Шланг компрессора кондиционера"

    Кол-во: 1

    "Позиция 226"

    "89170-60800 Датчик удара"

    Кол-во: 1

    "Позиция 227"

    "89173-79055 Датчик удара"

    Кол-во: 2

    "Позиция 228"

    "89341-33190-C0 Сонар парковки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 229"

    "89348-71010-C3 Фиксатор сонара парковки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 230"

    "90105-08291 Болт петли"

    Кол-во: 4

    "Позиция 231"

    "90105-08448 Болт петли"

    Кол-во: 4

    "Позиция 232"

    "90159-50311 Болт крепления ПФТ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 233"

    "90159-50388 Клипса"

    Кол-во: 4

    "Позиция 234"

    "90159-60431 Крепеж"

    Кол-во: 6

    "Позиция 235"

    "90189-05050 Клипса"

    Кол-во: 4

    "Позиция 236"

    "90467-09050 Клипса"

    Кол-во: 12

    "Позиция 237"

    "90982-08294 Плавкая вставка"

    Кол-во: 6

    "Позиция 238"

    "90982-08295 Плавкая вставка"

    Кол-во: 6

    "Позиция 239"

    "90982-08296 Плавка вставка"

    Кол-во: 6

    "Позиция 240"

    "90987-02025 Реле"

    Кол-во: 2

    "Позиция 241"

    "90987-02025 Реле стартера"

    Кол-во: 2

    "Позиция 242"

    "90987-02027 Реле"

    Кол-во: 3

    "Позиция 243"

    "90987-02028 Реле"

    Кол-во: 1

    "Позиция 244"

    "90987-04004 Реле"

    Кол-во: 1

    "Позиция 245"

    "90987-04010 Реле"

    Кол-во: 1

    "Позиция 246"

    "Амортизатор задней подвески 4162A289"

    Кол-во: 2

    "Позиция 247"

    "Амортизатор задней подвески 4162А436"

    Кол-во: 2

    "Позиция 248"

    "Амортизатор передней подвески 4062A024"

    Кол-во: 2

    "Позиция 249"

    "Болт регулировки угла схождения 4113A053"

    Кол-во: 4

    "Позиция 250"

    "Втулка заднего стабилизатора 4156A041"

    Кол-во: 2

    "Позиция 251"

    "Втулка задней рессоры MB584531"

    Кол-во: 4

    "Позиция 252"

    "Втулка переднего стабилизатора MR554271"

    Кол-во: 2

    "Позиция 253"

    "Втулка рессоры MT362394"

    Кол-во: 4

    "Позиция 254"

    "Гайка MU000567"

    Кол-во: 4

    "Позиция 255"

    "Гайка заднего нижнего рычага 4013A187"

    Кол-во: 8

    "Позиция 256"

    "Датчик скорости MITSUBISHI MR122305"

    Кол-во: 1

    "Позиция 257"

    "Опора шаровая нижняя передней подвески 43330-09510"

    Кол-во: 2

    "Позиция 258"

    "Привод спидометра MITSUBISHI MR111106"

    Кол-во: 1

    "Позиция 259"

    "Рычаг задней подвески верхний, левый 4110А075"

    Кол-во: 1

    "Позиция 260"

    "Рычаг задней подвески верхний, правый 4110А076"

    Кол-во: 1

    "Позиция 261"

    "Рычаг подвески передний верхний левый 4010А139"

    Кол-во: 1

    "Позиция 262"

    "Рычаг подвески передний верхний правый 4010А140"

    Кол-во: 1

    "Позиция 263"

    "Рычаг подвески передний нижний левый 4013A209"

    Кол-во: 1

    "Позиция 264"

    "Сайлентблок Febest MA-B037"

    Кол-во: 4

    "Позиция 265"

    "Сайлентблок подвески дифференциала MR374574"

    Кол-во: 2

    "Позиция 266"

    "Сайлентблок подвески дифференциала MR374575"

    Кол-во: 1

    "Позиция 267"

    "Стойка заднего стабилизатора левая 4056А111"

    Кол-во: 1

    "Позиция 268"

    "Стойка заднего стабилизатора правая 4056A112"

    Кол-во: 1

    "Позиция 269"

    "Стойка переднего стабилизатора левая 4056A192"

    Кол-во: 2

    "Позиция 270"

    "Стойка переднего стабилизатора левая 4056А133"

    Кол-во: 1

    "Позиция 271"

    "Стойка переднего стабилизатора правая 4056A193"

    Кол-во: 2

    "Позиция 272"

    "Стойка переднего стабилизатора правая 4056А134"

    Кол-во: 1

    "Позиция 273"

    "Трос стояночного тормоза MN102416"

    Кол-во: 1

    "Позиция 274"

    "Болт Mitsubishi MU000926"

    Кол-во: 4

    "Позиция 275"

    "Болт Mitsubishi MU000927"

    Кол-во: 4

    "Позиция 276"

    "Болт с эксцентриком SAT ST4013A082"

    Кол-во: 4

    "Позиция 277"

    "Датчик скорости Dominant MTMR0122305"

    Кол-во: 1

    "Позиция 278"

    "Комплект защитный KYB 910028"

    Кол-во: 2

    "Позиция 279"

    "Привод блокировки дифференциала Toyota 4140035033"

    Кол-во: 1

    "Позиция 280"

    "Рычаг задний Mitsubishi 4125А009"

    Кол-во: 1

    "Позиция 281"

    "Рычаг задний Mitsubishi 4125А010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 282"

    "Рычаг подвески Mitsubishi 4013А210"

    Кол-во: 1

    "Позиция 283"

    "Рычаг подвески с опорой шаровой Mitsubishi 4117А025"

    Кол-во: 2

    "Позиция 284"

    "Сайлентблок заднего поперечного рычага Mitsubishi MR374672"

    Кол-во: 2

    "Позиция 285"

    "Кронштейн правый 6400A594"

    Кол-во: 1

    "Позиция 286"

    "Актуатор включения полного привода MR446665"

    Кол-во: 1

    "Позиция 287"

    "Датчик ABS задний левый 4670A191"

    Кол-во: 1

    "Позиция 288"

    "Датчик ABS задний правый 4670A192"

    Кол-во: 1

    "Позиция 289"

    "Датчик ABS передний левый 4670А189"

    Кол-во: 1

    "Позиция 290"

    "Датчик ABS передний правый 4670A190"

    Кол-во: 1

    "Позиция 291"

    "Диск колесный 7.5/17 ET46 6x139.7 d67.1 gmf модель MI553 (4250D402)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 292"

    "Замок заднего бокового окна MR655302"

    Кол-во: 1

    "Позиция 293"

    "Зеркало правое в сборе 7632A112WC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 294"

    "Клапан вентиляции салона 7835A012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 295"

    "Клипса MB253964"

    Кол-во: 40

    "Позиция 296"

    "Клипса MB406893"

    Кол-во: 10

    "Позиция 297"

    "Клипса MR200300"

    Кол-во: 30

    "Позиция 298"

    "Клипса MR220501"

    Кол-во: 30

    "Позиция 299"

    "Клипса MR288150"

    Кол-во: 10

    "Позиция 300"

    "Клипса MU000319"

    Кол-во: 10

    "Позиция 301"

    "Клипса MU000573"

    Кол-во: 10

    "Позиция 302"

    "Клипса MU000588"

    Кол-во: 10

    "Позиция 303"

    "Клипса MU488003"

    Кол-во: 8

    "Позиция 304"

    "Клипса MU488006"

    Кол-во: 30

    "Позиция 305"

    "Кронштейн 6410A592"

    Кол-во: 1

    "Позиция 306"

    "Кронштейн 6410A658"

    Кол-во: 1

    "Позиция 307"

    "Кронштейн бокрвой переднего бампера левый 6400A907"

    Кол-во: 1

    "Позиция 308"

    "Кронштейн бокрвой переднего бампера правый 6400A908"

    Кол-во: 1

    "Позиция 309"

    "Кронштейн заднего бампера правый 6410A188"

    Кол-во: 1

    "Позиция 310"

    "Кронштейн левый 6400A593"

    Кол-во: 1

    "Позиция 311"

    "Крыло заднее внешнее правое 5301B974"

    Кол-во: 1

    "Позиция 312"

    "Крыло переднее правое 5220D618"

    Кол-во: 1

    "Позиция 313"

    "Крышка заднего бампера нижняя 6410A286"

    Кол-во: 1

    "Позиция 314"

    "Локер передний правый 5370A826"

    Кол-во: 1

    "Позиция 315"

    "Накладка задней правой двери 5757A026WC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 316"

    "Накладка на заднее стекло правая MR436814"

    Кол-во: 1

    "Позиция 317"

    "Накладка переднего бампера основная 6400G591"

    Кол-во: 1

    "Позиция 318"

    "Панель двери задняя правая 5730A730"

    Кол-во: 1

    "Позиция 319"

    "Панель двери передняя правая 5700A878"

    Кол-во: 1

    "Позиция 320"

    "Приводной вал задний правый в сборе 3715A099"

    Кол-во: 1

    "Позиция 321"

    "Расширитель колесной арки задний правый 7420A082WC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 322"

    "Расширитель колесной арки передний правый 7420A078WC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 323"

    "Ручка передней правой двери наружняя 5716A246WC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 324"

    "Стекло заднее правое 6121A529"

    Кол-во: 1

    "Позиция 325"

    "Ступица колеса в сборе 3780A007"

    Кол-во: 2

    "Позиция 326"

    "Ступица передняя в сборе с подшипником 3880A015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 327"

    "Угол бампера задний правый 6410B322WC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 328"

    "Уплотнитель заднего стекла MR971373"

    Кол-во: 1

    "Позиция 329"

    "Усилитель бампера боковой левый 6400G149"

    Кол-во: 1

    "Позиция 330"

    "Усилитель бампера боковой правый 6400G150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 331"

    "Фара правая в сборе 8301C812"

    Кол-во: 1

    "Позиция 332"

    "Фиксатор MR591262"

    Кол-во: 10

    "Позиция 333"

    "Фонарь задний в сборе 8330A566"

    Кол-во: 1

    "Позиция 334"

    "Рычаг подвески с опорой шаровой Mitsubishi 4117А025"

    Кол-во: 1

    "Позиция 335"

    "Сальник ступицы Mitsubishi 3885A008"

    Кол-во: 2

    "Позиция 336"

    "Шина автомобильная 265/65 R17"

    Кол-во: 2

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