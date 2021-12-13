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Номер извещения
АП010013
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запасных частей для TOYOTA, Mitsubishi (Чаяндинское НГКМ "Установка предварительной подготовки газа №4.Этап 3.1, 3.2, 3.3)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.12.2021 09:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
--
Адрес электронной почты
s.andreev@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андреев Сергей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей для TOYOTA, Mitsubishi (Чаяндинское НГКМ "Установка предварительной подготовки газа №4.Этап 3.1, 3.2, 3.3)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2021 12:00 GMT +313.12.2021 12:0013.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010013Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для TOYOTA, Mitsubishi (Чаяндинское НГКМ "Установка предварительной подготовки газа №4.Этап 3.1, 3.2, 3.3)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
23.12.2021 12:0023.12.2021 12:0023.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010013Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для TOYOTA, Mitsubishi (Чаяндинское НГКМ "Установка предварительной подготовки газа №4.Этап 3.1, 3.2, 3.3)Санкт-Петербург
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для TOYOTA, Mitsubishi (Чаяндинское НГКМ "Установка предварительной подготовки газа №4.Этап 3.1, 3.2, 3.3)
Начальная цена
9 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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