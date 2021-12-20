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    Главная / Торги / «Оказание представительских и агентских услуг, связанных с оформлением и продажей дополнительных сервисов в аэропорту г. Тобольск».

    «Оказание представительских и агентских услуг, связанных с оформлением и продажей дополнительных сервисов в аэропорту г. Тобольск».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 16:0020.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112596Дата и время окончания срока приема заявок «Оказание представительских и агентских услуг, связанных с оформлением и продажей дополнительных сервисов в аэропорту г. Тобольск».СургутПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112596

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    «Оказание представительских и агентских услуг, связанных с оформлением и продажей дополнительных сервисов в аэропорту г. Тобольск».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.12.2021 09:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР

    Юридический адрес

    628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,

    Почтовый адрес

    628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51

    Контактный телефон

    +7 3452 28-55-29

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Nadezhda.Zarubina@utair.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зарубина Надежда Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Сургут

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    «Оказание представительских и агентских услуг, связанных с оформлением и продажей дополнительных сервисов в аэропорту г. Тобольск».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.12.2021 16:00 GMT +320.12.2021 16:0020.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112596Дата и время окончания срока приема заявок «Оказание представительских и агентских услуг, связанных с оформлением и продажей дополнительных сервисов в аэропорту г. Тобольск».Сургут

    Дата и время вскрытия заявок

    20.12.2021 16:0020.12.2021 16:0020.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112596Дата и время вскрытия заявок «Оказание представительских и агентских услуг, связанных с оформлением и продажей дополнительных сервисов в аэропорту г. Тобольск».Сургут

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 16:0030.12.2021 16:0030.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112596Подведение итогов не позднее «Оказание представительских и агентских услуг, связанных с оформлением и продажей дополнительных сервисов в аэропорту г. Тобольск».Сургут

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 16:0030.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112596Подведение итогов не позднее «Оказание представительских и агентских услуг, связанных с оформлением и продажей дополнительных сервисов в аэропорту г. Тобольск».Сургут

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Оказание представительских и агентских услуг, связанных с оформлением и продажей дополнительных сервисов в аэропорту г. Тобольск».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР

    Адрес местонахождения

    628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,

    628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51

    Классификатор ОКПД2

    52.23.1

    Услуги аэропортов (кроме обработки грузов), услуги по управлению воздушным движением и прочие услуги, связанные с воздушным транспортом

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ТЗ__Тобольск.pdf

    06.12.2021

    329_21_УВЕДОМЛЕНИЕ_ПАО_ЮТэйр.pdf

    06.12.2021

    Проект_агентского_договора__пассажиры_.docx

    06.12.2021

    Проект_договора_представительские_v2.docx

    06.12.2021

    П14.Анкета_контрагента.docx

    06.12.2021

    Декларация_участника_закупки.docx

    06.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "«Оказание представительских и агентских услуг, связанных с оформлением и продажей дополнительных сервисов в аэропорту г. Тобольск»."

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    Прием заявок:
    14.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
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