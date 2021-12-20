«Оказание представительских и агентских услуг, связанных с оформлением и продажей дополнительных сервисов в аэропорту г. Тобольск».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП112596 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки «Оказание представительских и агентских услуг, связанных с оформлением и продажей дополнительных сервисов в аэропорту г. Тобольск». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР

Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР Юридический адрес 628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ, Почтовый адрес 628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51 Контактный телефон +7 3452 28-55-29 Факс -- Адрес электронной почты Nadezhda.Zarubina@utair.ru Ф.И.О. контактного лица Зарубина Надежда Владимировна Место рассмотрения предложений Сургут Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

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