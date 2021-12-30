Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка Платинохлористоводородная кислота (ПХВК) содержание платины не менее 38% (ТУ 2612-034-00205067-2003), 19 кг в 2022 году для нужд АО "СКТБ "Катализатор"

    Поставка Платинохлористоводородная кислота (ПХВК) содержание платины не менее 38% (ТУ 2612-034-00205067-2003), 19 кг в 2022 году для нужд АО "СКТБ "Катализатор"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2021 06:0030.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112595Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Платинохлористоводородная кислота (ПХВК) содержание платины не менее 38% (ТУ 2612-034-00205067-2003), 19 кг в 2022 году для нужд АО "СКТБ "Катализатор"город НовосибирскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112595

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    050/ПХВК

    Наименование закупки

    Поставка Платинохлористоводородная кислота (ПХВК) содержание платины не менее 38% (ТУ 2612-034-00205067-2003), 19 кг в 2022 году для нужд АО "СКТБ "Катализатор"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.12.2021 09:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_1_Список_документов.docx

    ПРОЕКТ_ДОГОВОРА_ПОСТАВКИ.doc

    Запрос_ПХВК.docx.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Специальное конструкторско-технологическое бюро Катализатор
    Все закупки и тендеры АО СКТБ Катализатор

    Юридический адрес

    630058, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Тихая, 1

    Почтовый адрес

    630058, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Тихая, 1

    Контактный телефон

    +7 960 929-93-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    maksimov@catalyst.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Максимов Константин Викторович

    Место рассмотрения предложений

    город Новосибирск

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Платинохлористоводородная кислота (ПХВК) содержание платины не менее 38% (ТУ 2612-034-00205067-2003), 19 кг в 2022 году для нужд АО "СКТБ "Катализатор"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2021 06:00 GMT +330.12.2021 06:0030.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112595Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Платинохлористоводородная кислота (ПХВК) содержание платины не менее 38% (ТУ 2612-034-00205067-2003), 19 кг в 2022 году для нужд АО "СКТБ "Катализатор"город Новосибирск

    Дата и время вскрытия заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112595Дата и время вскрытия заявок Поставка Платинохлористоводородная кислота (ПХВК) содержание платины не менее 38% (ТУ 2612-034-00205067-2003), 19 кг в 2022 году для нужд АО "СКТБ "Катализатор"город Новосибирск

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2022 06:0031.01.2022 06:0031.01.2022 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112595Подведение итогов не позднее Поставка Платинохлористоводородная кислота (ПХВК) содержание платины не менее 38% (ТУ 2612-034-00205067-2003), 19 кг в 2022 году для нужд АО "СКТБ "Катализатор"город Новосибирск

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    31.01.202231.01.2022 06:0031.01.2022 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112595Подведение итогов не позднее Поставка Платинохлористоводородная кислота (ПХВК) содержание платины не менее 38% (ТУ 2612-034-00205067-2003), 19 кг в 2022 году для нужд АО "СКТБ "Катализатор"город Новосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Платинохлористоводородная кислота (ПХВК) содержание платины не менее 38% (ТУ 2612-034-00205067-2003), 19 кг в 2022 году для нужд АО "СКТБ "Катализатор"

    Начальная цена

    55 860 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество и график поставки: Количество 19 килограмм, график поставки: 1,6 килограмм февраль 2022 года, 9,5 килограмм август 2022 года, 7,9 килограмм декабрь 2022 года.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия поставки: Цена Товара включает в себя стоимость всех затрат Поставщика на упаковку, транспортировку, таможенное оформление и прочие налоги и сборы связанные с поставкой Товара до склада Покупателя по адресу г. Новосибирск ул. Тихая 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: В течение 10 банковских дней с даты поставки;

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СКТБ Катализатор
    Все закупки и тендеры АО СКТБ Катализатор

    Адрес местонахождения

    630058, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Тихая, 1

    Классификатор ОКПД2

    24.41.30.110

    Платина необработанная или полуобработанная, или в виде порошка

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение_1_Список_документов.docx

    14.01.2022

    Запрос_ПХВК.docx.pdf

    14.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Платинохлористоводородная кислота (ПХВК) содержание платины не менее 38% (ТУ 2612-034-00205067-2003)"

    Кол-во: 19000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013789
    Закупка ЖБИ (стойки для опор контактной сети и плиты) базис поставки февральск
    Закупка ЖБИ (стойки для опор контактной сети и плиты) базис поставки февральск
    591523
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО МЕЧЕЛ
    Попозиционная № ГП225797
    Поставка запасных частей к тракторно-бульдозерной технике Caterpillar в адрес ПАО «Южный Кузбасс»
    Поставка запасных частей к тракторно-бульдозерной технике Caterpillar в адрес ПАО «Южный...
    592400
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Маркетинговые исследования № 32211073734
    на право заключения договора на поставку ручного инструмента (013-Т/2022)
    на право заключения договора на поставку ручного инструмента (013-Т/2022)
    592028
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    3 500 194
    Лоты:
    1
    Регион:
    Белгородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО МАШ
    Запрос предложений № 32211090765
    не право заключения договора на поставку гранулированного противогололедного реагента для нужд АО «МАШ»
    не право заключения договора на поставку гранулированного противогололедного реагента для нужд...
    595043
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 16:30(GMT+03:00)
    48 043 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Маркетинговые исследования № 32211090785
    Бумага офисная
    Бумага офисная
    595045
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 06:59(GMT+03:00)
    3 701 995
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
    АУ ВО ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
    Аукцион на понижение № 32211090743
    Оказание услуг по подготовке и размещению в выпусках программ новостей в эфире FM – радиоканала, распространяющего вещание на территории Вологодской области, информационных сообщений об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области
    Оказание услуг по подготовке и размещению в выпусках программ новостей в эфире FM –...
    595028
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.02.2022 09:20(GMT+03:00)
    760 900
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    ГСП-4
    Попозиционная № АП013828
    Поставка запасных частей для автобусов повышенной проходимости для объекта «КС-9 «Малоперанская». КЦ-2»
    Поставка запасных частей для автобусов повышенной проходимости для объекта «КС-9...
    591671
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГСП-4
    Попозиционная № АП013926
    Поставка малой механизации для объекта «Капитальный ремонт ЛУПИНГ НОВОПСКОВ-ПЕТРОВСК, ДУ 1400, ИНВ.№000182, РЕМОНТИРУЕМЫЙ УЧАСТОК КМ 288,1-305,7. ЗАМЕНА УЧАСТКА. НАДЫМСКОЕ ЛПУМГ»
    Поставка малой механизации для объекта «Капитальный ремонт ЛУПИНГ НОВОПСКОВ-ПЕТРОВСК, ДУ 1400,...
    592076
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить