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Номер извещения
ГП112595
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка Платинохлористоводородная кислота (ПХВК) содержание платины не менее 38% (ТУ 2612-034-00205067-2003), 19 кг в 2022 году для нужд АО "СКТБ "Катализатор"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.12.2021 09:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630058, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Тихая, 1
Почтовый адрес
630058, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Тихая, 1
Контактный телефон
+7 960 929-93-00
Факс
Адрес электронной почты
maksimov@catalyst.su
Ф.И.О. контактного лица
Максимов Константин Викторович
Место рассмотрения предложений
город Новосибирск
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Поставка Платинохлористоводородная кислота (ПХВК) содержание платины не менее 38% (ТУ 2612-034-00205067-2003), 19 кг в 2022 году для нужд АО "СКТБ "Катализатор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2021 06:00 GMT +330.12.2021 06:0030.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112595Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Платинохлористоводородная кислота (ПХВК) содержание платины не менее 38% (ТУ 2612-034-00205067-2003), 19 кг в 2022 году для нужд АО "СКТБ "Катализатор"город Новосибирск
Дата и время вскрытия заявок
дата не указанаEurope/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112595Дата и время вскрытия заявок Поставка Платинохлористоводородная кислота (ПХВК) содержание платины не менее 38% (ТУ 2612-034-00205067-2003), 19 кг в 2022 году для нужд АО "СКТБ "Катализатор"город Новосибирск
Подведение итогов не позднее
31.01.2022 06:0031.01.2022 06:0031.01.2022 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112595Подведение итогов не позднее Поставка Платинохлористоводородная кислота (ПХВК) содержание платины не менее 38% (ТУ 2612-034-00205067-2003), 19 кг в 2022 году для нужд АО "СКТБ "Катализатор"город Новосибирск
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
31.01.202231.01.2022 06:0031.01.2022 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112595Подведение итогов не позднее Поставка Платинохлористоводородная кислота (ПХВК) содержание платины не менее 38% (ТУ 2612-034-00205067-2003), 19 кг в 2022 году для нужд АО "СКТБ "Катализатор"город Новосибирск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Платинохлористоводородная кислота (ПХВК) содержание платины не менее 38% (ТУ 2612-034-00205067-2003), 19 кг в 2022 году для нужд АО "СКТБ "Катализатор"
Начальная цена
55 860 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Количество и график поставки: Количество 19 килограмм, график поставки: 1,6 килограмм февраль 2022 года, 9,5 килограмм август 2022 года, 7,9 килограмм декабрь 2022 года.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия поставки: Цена Товара включает в себя стоимость всех затрат Поставщика на упаковку, транспортировку, таможенное оформление и прочие налоги и сборы связанные с поставкой Товара до склада Покупателя по адресу г. Новосибирск ул. Тихая 1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СКТБ Катализатор
Все закупки и тендеры АО СКТБ Катализатор
Адрес местонахождения
630058, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Тихая, 1
24.41.30.110
Кол-во: 19000
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