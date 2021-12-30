Условия договора

Количество и график поставки: Количество 19 килограмм, график поставки: 1,6 килограмм февраль 2022 года, 9,5 килограмм август 2022 года, 7,9 килограмм декабрь 2022 года.

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия поставки: Цена Товара включает в себя стоимость всех затрат Поставщика на упаковку, транспортировку, таможенное оформление и прочие налоги и сборы связанные с поставкой Товара до склада Покупателя по адресу г. Новосибирск ул. Тихая 1.Рассчитать логистику >