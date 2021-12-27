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    Главная / Торги / Манометры

    Манометры

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.12.2021 14:0027.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112593Дата и время окончания срока приема заявок Поставка манометров. Безусловное подписание редакции договора ООО "НОВАТЭК- ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" !!!. Проект договора направляется контрагенту по эл. почтеНовый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112593

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Манометры

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.12.2021 09:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Конкурентный_лист_Манометры.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-03-45

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    Stupnitskiy.Aleksey@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ступницкий Алексей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка манометров. Безусловное подписание редакции договора ООО "НОВАТЭК- ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" !!!. Проект договора направляется контрагенту по эл. почте

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.12.2021 14:00 GMT +327.12.2021 14:0027.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112593Дата и время окончания срока приема заявок Поставка манометров. Безусловное подписание редакции договора ООО "НОВАТЭК- ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" !!!. Проект договора направляется контрагенту по эл. почтеНовый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    27.12.2021 14:0027.12.2021 14:0027.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112593Дата и время вскрытия заявок Поставка манометров. Безусловное подписание редакции договора ООО "НОВАТЭК- ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" !!!. Проект договора направляется контрагенту по эл. почтеНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2022 14:0031.01.2022 14:0031.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112593Подведение итогов не позднее Поставка манометров. Безусловное подписание редакции договора ООО "НОВАТЭК- ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" !!!. Проект договора направляется контрагенту по эл. почтеНовый Уренгой

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    31.01.202231.01.2022 14:0031.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112593Подведение итогов не позднее Поставка манометров. Безусловное подписание редакции договора ООО "НОВАТЭК- ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" !!!. Проект договора направляется контрагенту по эл. почтеНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка манометров. Безусловное подписание редакции договора ООО "НОВАТЭК- ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" !!!. Проект договора направляется контрагенту по эл. почте

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с опубликованной потребностью

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, г. Новый Уренгой, Западная Промзона, Панель Е, Производственная база ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 60 кл. дней с даты поставки. Подписание договора в редакции ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" без принципиальных разногласий. Стоимость транспортировки включить в стоимость продукции.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    26.51.52.130

    Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов

    26.51.52

    Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "В соответствии с перечнем"

    Кол-во:

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