www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП112593
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Манометры
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.12.2021 09:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-03-45
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
Stupnitskiy.Aleksey@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ступницкий Алексей Александрович
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка манометров. Безусловное подписание редакции договора ООО "НОВАТЭК- ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" !!!. Проект договора направляется контрагенту по эл. почте
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.12.2021 14:00 GMT +327.12.2021 14:0027.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112593Дата и время окончания срока приема заявок Поставка манометров. Безусловное подписание редакции договора ООО "НОВАТЭК- ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" !!!. Проект договора направляется контрагенту по эл. почтеНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
27.12.2021 14:0027.12.2021 14:0027.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112593Дата и время вскрытия заявок Поставка манометров. Безусловное подписание редакции договора ООО "НОВАТЭК- ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" !!!. Проект договора направляется контрагенту по эл. почтеНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
31.01.2022 14:0031.01.2022 14:0031.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112593Подведение итогов не позднее Поставка манометров. Безусловное подписание редакции договора ООО "НОВАТЭК- ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" !!!. Проект договора направляется контрагенту по эл. почтеНовый Уренгой
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
31.01.202231.01.2022 14:0031.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112593Подведение итогов не позднее Поставка манометров. Безусловное подписание редакции договора ООО "НОВАТЭК- ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" !!!. Проект договора направляется контрагенту по эл. почтеНовый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка манометров. Безусловное подписание редакции договора ООО "НОВАТЭК- ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" !!!. Проект договора направляется контрагенту по эл. почте
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с опубликованной потребностью
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЯНАО, г. Новый Уренгой, Западная Промзона, Панель Е, Производственная база ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
26.51.52.130
26.51.52
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.