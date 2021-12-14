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    Главная / Торги / Оказание услуг по адаптации и сопровождению с использованием экземпляров систем КонсультантПлюс

    Оказание услуг по адаптации и сопровождению с использованием экземпляров систем КонсультантПлюс

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 09:5914.12.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905347Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по адаптации и сопровождению с использованием экземпляров систем КонсультантПлюсСаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110905347

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по адаптации и сопровождению с использованием экземпляров систем КонсультантПлюс

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.12.2021 09:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_к_Форме_1___КП.xlsx

    Документация_о_проведении_конкурентного_отбора.docx

    Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    Приложение___2___Техническое_задание_Консультант.2021год.docx

    Извещение_о_проведении_конкурентного_отбора.docx

    Приложение___3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение_1___Проект_договора_.docx

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВГАЗ
    Все закупки и тендеры АО САРАТОВГАЗ

    Юридический адрес

    410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.к., 26

    Почтовый адрес

    410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.К., 26

    Контактный телефон

    +7 8452 69-11-18

    Факс

    +7 8452 72-09-07

    Адрес электронной почты

    Y.Blyumin@oaosaratovgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Блюмин Юрий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по адаптации и сопровождению с использованием экземпляров систем КонсультантПлюс

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 11:0016.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905347Подведение итогов не позднее Оказание услуг по адаптации и сопровождению с использованием экземпляров систем КонсультантПлюсСаратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по адаптации и сопровождению с использованием экземпляров систем КонсультантПлюс

    Начальная цена

    588 984,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО САРАТОВГАЗ
    Все закупки и тендеры АО САРАТОВГАЗ

    Адрес местонахождения

    410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.к., 26

    410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.К., 26

    Классификатор ОКПД2

    63.11.11.000

    Услуги по обработке данных

    Классификатор ОКВЭД2

    63.11

    Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1112340/name/61bb02fb380904.16621434

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность"

    Кол-во: 1.00000

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