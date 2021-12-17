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    Главная / Торги / Поставка шестигранника, листа стального для изготовления полуколец и болтов М24 для скв. Северо-Кетская, скв. Чамбэнская, скв. Новоякимовская.

    Поставка шестигранника, листа стального для изготовления полуколец и болтов М24 для скв. Северо-Кетская, скв. Чамбэнская, скв. Новоякимовская.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 07:0017.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905288Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шестигранника, листа стального для изготовления полуколец и болтов М24 для скв. Северо-Кетская, скв. Чамбэнская, скв. Новоякимовская.ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110905288

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка шестигранника, листа стального для изготовления полуколец и болтов М24 для скв. Северо-Кетская, скв. Чамбэнская, скв. Новоякимовская.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.12.2021 08:54

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол_32110905288_МСП_итоги.pdf

    32110905288_Изменение_1_13.12.2021.xls

    Приложение_1_к_Извещению._Проект_договора_и_Техническое_задание..docx

    Извещение.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СВЕРХГЛУБОКОМУ БУРЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР ЗЕМЛИ
    Все закупки и тендеры АО НПЦ НЕДРА

    Юридический адрес

    150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,

    Почтовый адрес

    150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38

    Контактный телефон

    +7 3452 53-25-96

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    GalushinaES@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Галушина Елена Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюмень

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка шестигранника, листа стального для изготовления полуколец и болтов М24 для скв. Северо-Кетская, скв. Чамбэнская, скв. Новоякимовская.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 16:0020.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905288Подведение итогов не позднее Поставка шестигранника, листа стального для изготовления полуколец и болтов М24 для скв. Северо-Кетская, скв. Чамбэнская, скв. Новоякимовская.Тюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шестигранника, листа стального для изготовления полуколец и болтов М24 для скв. Северо-Кетская, скв. Чамбэнская, скв. Новоякимовская.

    Начальная цена

    562 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СВЕРХГЛУБОКОМУ БУРЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР ЗЕМЛИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПЦ НЕДРА
    Все закупки и тендеры АО НПЦ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,

    150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38

    Классификатор ОКПД2

    25.99

    Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.99

    Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1116283/name/61c070cab01ab4.29129233

    20.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 1600.00000

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