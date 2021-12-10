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Номер извещения
ГП112591
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Рукавицы суконные с 2м суконным наладонником
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.12.2021 08:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Контактный телефон
+7 3439 39-51-21
Факс
--
Адрес электронной почты
Shishinans@kumw.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шишина Надежда Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Каменск-Уральский
Закупки и тендеры
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Рукавицы суконные с 2м суконным наладонником
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2021 05:00 GMT +310.12.2021 05:0010.12.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112591Дата и время окончания срока приема заявок Рукавицы суконные с 2м суконным наладонникомКаменск-Уральский
Дата и время вскрытия заявок
10.12.2021 05:0010.12.2021 05:0010.12.2021 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112591Дата и время вскрытия заявок Рукавицы суконные с 2м суконным наладонникомКаменск-Уральский
Подведение итогов не позднее
10.12.2021 05:0010.12.2021 05:0010.12.2021 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112591Подведение итогов не позднее Рукавицы суконные с 2м суконным наладонникомКаменск-Уральский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Рукавицы суконные с 2м суконным наладонником
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Форму оплаты - отсрочка, предоплата - указать в счете. Доставку прошу включить в стоимость товара. Либо указать в счете.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
14.12.30.160
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 500
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