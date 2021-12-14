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    Главная / Торги / Закупка запорной арматуры для нужд ПАО "Уралкуз"

    Закупка запорной арматуры для нужд ПАО "Уралкуз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112592Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее - "Товар"), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяются фирменными печатями.ЧебаркульПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112592

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка запорной арматуры для нужд ПАО "Уралкуз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.12.2021 08:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание2.7z

    Проект_договора.7z

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ТМЦ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральская кузница
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Юридический адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Почтовый адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Контактный телефон

    +7 35168 9-24-93

    Факс

    +7 35168 9-27-77

    Адрес электронной почты

    akapustin@uralkuz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Капустин Александр Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Чебаркуль

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее - "Товар"), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяются фирменными печатями.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 12:00 GMT +314.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112592Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее - "Товар"), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяются фирменными печатями.Чебаркуль

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2022 14:0031.01.2022 14:0031.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112592Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее - "Товар"), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяются фирменными печатями.Чебаркуль

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    31.01.202231.01.2022 14:0031.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112592Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее - "Товар"), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяются фирменными печатями.Чебаркуль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее - "Товар"), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяются фирменными печатями.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Заявка подается на весь закупаемый объем. Предложения будут рассматриваться только поданные в соответствии с требованиями торгов.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Базис поставки DDP - ПАО "Уралкуз", 456440, Челябинская область, г.Чебаркуль, ул.Дзержинского, д.7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: В течение 60 календарных дней с момента поставки Товара на склад Покупателя, доставка до склада Покупателя за счет Поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Уральская кузница»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралкуз
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Адрес местонахождения

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13

    Арматура запорная для управления процессом (задвижки, краны, клапаны запорные, затворы дисковые и другая арматура)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровый фланцевый dy=65 Py=1.0 Мпа (с ответными фланцами) КШ.Ц.Ф.065"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Задвижка 30 С 41 НЖ ДУ-250"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Кран шаровый Ду50 Ру1,6Мпа К.Ш.Ц.Ф. 050 с ответными фланцами"

    Кол-во: 7

    "Позиция 4"

    "Конденсатоотводчик РКПМ-РН Ду25 Ру25"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Затвор ЗПВС-200х1,6-FL-3-200MR-E Ду200 Ру16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Затвор поворотный дисковый ЗПВС-125-1.6 Ду150"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "ЗАДВИЖКА 30Ч6БР ДУ150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "ЗАДВИЖКА 30 С 41НЖ ДУ 150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Кран шаровый фланцевый ,du=100, Ру=1,0 мПА КШЦ Ф100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Кран шаровой стандартнопроходный, цельносварной, dy=200; Ру=1,6 Мпа КШ.Ц.Ф.200/1 50.016.02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Кран шаровый полнопроходный, цельносварной, dу=150, Ру=1,6МПа КШ.Ц.Ф.150.016.02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ 15НЖ 65 БК ДУ 80"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Задвижка 30ч39р Ду 100 горячая вода"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Задвижка 30с41нж Ду 100 Ру 16"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Затвор поворотный дисковый футерованный Ду100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Затвор поворотный дисковый футерованный Ду80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Конденсатоотводчик гидродинамический межфланцевый Гидрокон ГК-50 dy=50 Py=1,6МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "ЗАДВИЖКА 30 С 64 НЖ ДУ 100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "ЗАДВИЖКА 30 С 964 НЖ ДУ 400"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Задвижка 30с65нж Ду-150 Ру-25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Электропривод к задвижке 30С941НЖ Ду-400"

    Кол-во: 1

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