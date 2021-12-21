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    Главная / Торги / Конкурс, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на предоставление услуг по автотранспорту для нужд ПАО «Кузбассэнергосбыт» в 2022 году

    Конкурс, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на предоставление услуг по автотранспорту для нужд ПАО «Кузбассэнергосбыт» в 2022 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2021 10:0021.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905072Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг автотранспорта для нужд ПАО "Кузбассэнергосбыт"ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110905072

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21/УКМЭ/0007

    Наименование закупки

    Конкурс, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на предоставление услуг по автотранспорту для нужд ПАО «Кузбассэнергосбыт» в 2022 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.12.2021 08:10

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    договор.zip

    ТЗ.7z

    ЗД___К___Услуги_21_КЭС.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО

    Юридический адрес

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,

    Почтовый адрес

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-24-34 доб. 170

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Kseniya.Haritonova@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Харитонова Ксения Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление услуг автотранспорта для нужд ПАО "Кузбассэнергосбыт"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    28.01.202228.01.2022 10:0028.01.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905072Подведение итогов не позднее Предоставление услуг автотранспорта для нужд ПАО "Кузбассэнергосбыт"Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление услуг автотранспорта для нужд ПАО "Кузбассэнергосбыт"

    Начальная цена

    91 485 760,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Кемеровская областьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Расчеты за транспортные услуги осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Автопредприятия (или иным не противоречащим законодательству способом по согласованию) в течение 15 рабочих дней с момента выставления Автопредприятием счета-фактуры. Расчетным периодом является календарный месяц

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ
    Все закупки и тендеры ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ

    Адрес местонахождения

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4

    Классификатор ОКПД2

    49.39.39.000

    Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    49.39.39

    Перевозки пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включенные в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перевозки пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включенные в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    Прием заявок:
    11.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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