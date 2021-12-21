Конкурс, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на предоставление услуг по автотранспорту для нужд ПАО «Кузбассэнергосбыт» в 2022 году

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110905072 Уникальный номер закупки Номер закупки 21/УКМЭ/0007 Наименование закупки Конкурс, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на предоставление услуг по автотранспорту для нужд ПАО «Кузбассэнергосбыт» в 2022 году Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО

Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО Юридический адрес 454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14, Почтовый адрес 454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14 Контактный телефон +7 351 725-24-34 доб. 170 Факс -- Адрес электронной почты Kseniya.Haritonova@mechel.ru Ф.И.О. контактного лица Харитонова Ксения Николаевна Место рассмотрения предложений Челябинск Закупки и тендеры Челябинская область Ключевые слова:

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