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Номер извещения
32110905072
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурс, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на предоставление услуг по автотранспорту для нужд ПАО «Кузбассэнергосбыт» в 2022 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
06.12.2021 08:10
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,
Почтовый адрес
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14
Контактный телефон
+7 351 725-24-34 доб. 170
Факс
--
Адрес электронной почты
Kseniya.Haritonova@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Харитонова Ксения Николаевна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление услуг автотранспорта для нужд ПАО "Кузбассэнергосбыт"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление услуг автотранспорта для нужд ПАО "Кузбассэнергосбыт"
Начальная цена
91 485 760,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Кемеровская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ
Все закупки и тендеры ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ
Адрес местонахождения
650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,
650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4
49.39.39.000
49.39.39
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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