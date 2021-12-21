Оказание услуг по подготовке и размещению в выпусках программ новостей в эфире FM – радиоканала, распространяющего вещание на территории Вологодской области, информационных сообщений об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области