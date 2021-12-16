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Номер извещения
ГП112594
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение комплексной интерпретации газодинамических исследований сеноманских и туронских скважин ЮРНГМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор (Севернефтегазпром)
Дата публикации
06.12.2021 09:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Контактный телефон
+7 34949 3-32-83
Факс
+7 34949 3-31-13
Адрес электронной почты
tender@sngp.com
Ф.И.О. контактного лица
Сероглазов Евгений Сергеевич
Место рассмотрения предложений
ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
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Выполнение комплексной интерпретации газодинамических исследований сеноманских и туронских скважин ЮРНГМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 09:00 GMT +316.12.2021 09:0016.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112594Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплексной интерпретации газодинамических исследований сеноманских и туронских скважин ЮРНГМЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2021 09:0016.12.2021 09:0016.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112594Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплексной интерпретации газодинамических исследований сеноманских и туронских скважин ЮРНГМЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Подведение итогов не позднее
30.12.2021 13:0030.12.2021 13:0030.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112594Подведение итогов не позднее Выполнение комплексной интерпретации газодинамических исследований сеноманских и туронских скважин ЮРНГМЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплексной интерпретации газодинамических исследований сеноманских и туронских скважин ЮРНГМ
Начальная цена
35 744 277,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о конкурентной закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о конкурентной закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Севернефтегазпром
Все закупки и тендеры Севернефтегазпром
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
71.12.1
09.10.9
Документация лота
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