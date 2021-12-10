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    Главная / Торги / Выполнение работ по устройству, монтажу и наладке автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматической установки порошкового пожаротушения в помещениях архивов

    Выполнение работ по устройству, монтажу и наладке автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматической установки порошкового пожаротушения в помещениях архивов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 11:0010.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110906046Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по устройству, монтажу и наладке автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматической установки порошкового пожаротушения в помещениях архивовКемеровоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110906046

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21/КЭС/0074

    Наименование закупки

    Выполнение работ по устройству, монтажу и наладке автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматической установки порошкового пожаротушения в помещениях архивов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.12.2021 10:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_03122021.docx

    Договор_подряда.doc

    ЗД_ГПБ_ТМЦ_21_КЭС_0074_на_сайт.docx

    методика.zip

    проекты__сметы.zip

    PL_32110906046.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КУЗБАССКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ

    Юридический адрес

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,

    Почтовый адрес

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4

    Контактный телефон

    3842 доб.719528

    Факс

    +7 3842 71-95-28

    Адрес электронной почты

    kes.zakupki@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гурская Елена Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Кемерово

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по устройству, монтажу и наладке автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматической установки порошкового пожаротушения в помещениях архивов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 11:00 GMT +310.12.2021 11:0010.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110906046Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по устройству, монтажу и наладке автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматической установки порошкового пожаротушения в помещениях архивовКемерово

    Подведение итогов не позднее

    20.12.2021 11:0020.12.2021 11:0020.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110906046Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству, монтажу и наладке автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматической установки порошкового пожаротушения в помещениях архивовКемерово

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 11:0020.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110906046Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству, монтажу и наладке автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматической установки порошкового пожаротушения в помещениях архивовКемерово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по устройству, монтажу и наладке автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматической установки порошкового пожаротушения в помещениях архивов

    Начальная цена

    838 287,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится Заказчиком в течение 90 (девяноста) календарных дней со дня подписания обеими сторонами Акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2), справки о стоимости выполненных работ (ф. КС-3), выставления Подрядчиком счет-фактуры
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ
    Все закупки и тендеры ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ

    Адрес местонахождения

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4

    Классификатор ОКПД2

    43.21.10.140

    Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации

    Классификатор ОКВЭД2

    43.21

    Производство электромонтажных работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111996/name/61badcf739a799.37954702

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы по устройству, монтажу и наладке автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматической установки порошкового пожаротушения в помещениях архивов по адресам: г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 18А; г. Анжеро-Судженск ул. им. 50-летия ВЛКСМ, 2"

    Кол-во: 1.00000

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