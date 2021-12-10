www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110906046
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по устройству, монтажу и наладке автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматической установки порошкового пожаротушения в помещениях архивов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.12.2021 10:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,
Почтовый адрес
650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4
Контактный телефон
3842 доб.719528
Факс
+7 3842 71-95-28
Адрес электронной почты
kes.zakupki@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Гурская Елена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Кемерово
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по устройству, монтажу и наладке автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматической установки порошкового пожаротушения в помещениях архивов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2021 11:00 GMT +310.12.2021 11:0010.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110906046Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по устройству, монтажу и наладке автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматической установки порошкового пожаротушения в помещениях архивовКемерово
Подведение итогов не позднее
20.12.2021 11:0020.12.2021 11:0020.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110906046Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству, монтажу и наладке автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматической установки порошкового пожаротушения в помещениях архивовКемерово
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.12.202120.12.2021 11:0020.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110906046Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству, монтажу и наладке автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматической установки порошкового пожаротушения в помещениях архивовКемерово
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по устройству, монтажу и наладке автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматической установки порошкового пожаротушения в помещениях архивов
Начальная цена
838 287,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ
Все закупки и тендеры ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ
Адрес местонахождения
650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,
650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4
43.21.10.140
43.21
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.