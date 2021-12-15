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Номер извещения
ГП112585
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по подключению установки непрерывного дозирования реагента в составе стройки «Обустройство валанжинских залежей Самбургского месторождения. Конденсатопровод внешнего транспорта. Узел запуска ВТУ. Техническое перевооружение»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.12.2021 06:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 3-50-03 доб. 805
Факс
+7 34949 3-50-10
Адрес электронной почты
Andrey.Chemezov@jsc-arcticgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чемезов Андрей Павлович
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Выполнение работ по подключению установки непрерывного дозирования реагента в составе стройки «Обустройство валанжинских залежей Самбургского месторождения. Конденсатопровод внешнего транспорта. Узел запуска ВТУ. Техническое перевооружение»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 18:00 GMT +315.12.2021 18:0015.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112585Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по подключению установки непрерывного дозирования реагента в составе стройки «Обустройство валанжинских залежей Самбургского месторождения. Конденсатопровод внешнего транспорта. Узел запуска ВТУ. Техническое перевооружение»Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2021 18:0015.12.2021 18:0015.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112585Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по подключению установки непрерывного дозирования реагента в составе стройки «Обустройство валанжинских залежей Самбургского месторождения. Конденсатопровод внешнего транспорта. Узел запуска ВТУ. Техническое перевооружение»Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
30.12.2021 13:0030.12.2021 13:0030.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112585Подведение итогов не позднее Выполнение работ по подключению установки непрерывного дозирования реагента в составе стройки «Обустройство валанжинских залежей Самбургского месторождения. Конденсатопровод внешнего транспорта. Узел запуска ВТУ. Техническое перевооружение»Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.12.202130.12.2021 13:0030.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112585Подведение итогов не позднее Выполнение работ по подключению установки непрерывного дозирования реагента в составе стройки «Обустройство валанжинских залежей Самбургского месторождения. Конденсатопровод внешнего транспорта. Узел запуска ВТУ. Техническое перевооружение»Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по подключению установки непрерывного дозирования реагента в составе стройки «Обустройство валанжинских залежей Самбургского месторождения. Конденсатопровод внешнего транспорта. Узел запуска ВТУ. Техническое перевооружение»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АРКТИКГАЗ
Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
06
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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