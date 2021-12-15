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    Главная / Торги / Выполнение работ по подключению установки непрерывного дозирования реагента в составе стройки «Обустройство валанжинских залежей Самбургского месторождения. Конденсатопровод внешнего транспорта. Узел запуска ВТУ. Техническое перевооружение»

    Выполнение работ по подключению установки непрерывного дозирования реагента в составе стройки «Обустройство валанжинских залежей Самбургского месторождения. Конденсатопровод внешнего транспорта. Узел запуска ВТУ. Техническое перевооружение»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 18:0015.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112585Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по подключению установки непрерывного дозирования реагента в составе стройки «Обустройство валанжинских залежей Самбургского месторождения. Конденсатопровод внешнего транспорта. Узел запуска ВТУ. Техническое перевооружение»Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112585

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    044-ЗЦ-2021 ПТО УКС

    Наименование закупки

    Выполнение работ по подключению установки непрерывного дозирования реагента в составе стройки «Обустройство валанжинских залежей Самбургского месторождения. Конденсатопровод внешнего транспорта. Узел запуска ВТУ. Техническое перевооружение»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.12.2021 06:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Письмо_исходящее__УКС_02676_01_11_от_03.12.2021г..pdf

    Приложение__3_Перечень_документов_для_проверки.rtf

    Приложение__5_Ведомость_работ.DOCX

    Приложение__2_Предложение_формы.rtf

    Приложение__1_Расч_т_стоимости.xlsx

    Приложение__4_Форма_письма_отказ_от_участия_в_запросе_цен.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Арктическая газовая компания
    Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 3-50-03 доб. 805

    Факс

    +7 34949 3-50-10

    Адрес электронной почты

    Andrey.Chemezov@jsc-arcticgas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чемезов Андрей Павлович

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по подключению установки непрерывного дозирования реагента в составе стройки «Обустройство валанжинских залежей Самбургского месторождения. Конденсатопровод внешнего транспорта. Узел запуска ВТУ. Техническое перевооружение»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 18:00 GMT +315.12.2021 18:0015.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112585Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по подключению установки непрерывного дозирования реагента в составе стройки «Обустройство валанжинских залежей Самбургского месторождения. Конденсатопровод внешнего транспорта. Узел запуска ВТУ. Техническое перевооружение»Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 18:0015.12.2021 18:0015.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112585Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по подключению установки непрерывного дозирования реагента в составе стройки «Обустройство валанжинских залежей Самбургского месторождения. Конденсатопровод внешнего транспорта. Узел запуска ВТУ. Техническое перевооружение»Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 13:0030.12.2021 13:0030.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112585Подведение итогов не позднее Выполнение работ по подключению установки непрерывного дозирования реагента в составе стройки «Обустройство валанжинских залежей Самбургского месторождения. Конденсатопровод внешнего транспорта. Узел запуска ВТУ. Техническое перевооружение»Новый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 13:0030.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112585Подведение итогов не позднее Выполнение работ по подключению установки непрерывного дозирования реагента в составе стройки «Обустройство валанжинских залежей Самбургского месторождения. Конденсатопровод внешнего транспорта. Узел запуска ВТУ. Техническое перевооружение»Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по подключению установки непрерывного дозирования реагента в составе стройки «Обустройство валанжинских залежей Самбургского месторождения. Конденсатопровод внешнего транспорта. Узел запуска ВТУ. Техническое перевооружение»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Арктическая газовая компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АРКТИКГАЗ
    Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    06

    Нефть и газ природный

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "СМР"

    Кол-во: 1

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