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Номер извещения
ГП112586
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ролики конвейерные для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.12.2021 06:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Почтовый адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Контактный телефон
+7 39566 9-61-03
Факс
+7 39566 3-26-05
Адрес электронной почты
Evgeniy.Smirnov@korgok.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнов Евгений Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Нижнеилимский район
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Ролики конвейерные для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2021 13:00 GMT +310.12.2021 13:0010.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112586Дата и время окончания срока приема заявок Ролики конвейерные для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"Нижнеилимский район
Подведение итогов не позднее
10.03.2022 13:0010.03.2022 13:0010.03.2022 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112586Подведение итогов не позднее Ролики конвейерные для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"Нижнеилимский район
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ролики конвейерные для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ДокументацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Коршуновский ГОК»
Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»
Адрес местонахождения
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 60
Кол-во: 80
Кол-во: 120
Кол-во: 60
Кол-во: 30
Кол-во: 30
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