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    Главная / Торги / Ролики конвейерные для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"

    Ролики конвейерные для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 13:0010.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112586Дата и время окончания срока приема заявок Ролики конвейерные для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"Нижнеилимский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112586

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ролики конвейерные для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.12.2021 06:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение___2.7z

    ДОКУМЕНТАЦИЯ.doc

    Приложение___3.doc

    Приложение___1.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Юридический адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Почтовый адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Контактный телефон

    +7 39566 9-61-03

    Факс

    +7 39566 3-26-05

    Адрес электронной почты

    Evgeniy.Smirnov@korgok.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнов Евгений Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Нижнеилимский район

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ролики конвейерные для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 13:00 GMT +310.12.2021 13:0010.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112586Дата и время окончания срока приема заявок Ролики конвейерные для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"Нижнеилимский район

    Подведение итогов не позднее

    10.03.2022 13:0010.03.2022 13:0010.03.2022 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112586Подведение итогов не позднее Ролики конвейерные для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"Нижнеилимский район

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    10.03.202210.03.2022 13:0010.03.2022 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112586Подведение итогов не позднее Ролики конвейерные для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"Нижнеилимский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ролики конвейерные для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Адрес местонахождения

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ролик конвейерный 127x460 ГОСТ 22646-77, ТУ Производителя"

    Кол-во: 60

    "Позиция 2"

    "Ролик конвейерный 159x2200 ГОСТ 22646-77, ТУ Производителя"

    Кол-во: 80

    "Позиция 3"

    "Ролик конвейерный d194х740 ГОСТ 22646-77, ТУ Производителя"

    Кол-во: 120

    "Позиция 4"

    "Ролик конвейерный 159х740 ГОСТ 22646-77, ТУ Производителя"

    Кол-во: 60

    "Позиция 5"

    "Ролик конвейерный 194х1100 ГОСТ 22646-77, ТУ Производителя"

    Кол-во: 30

    "Позиция 6"

    "Ролик амортизирующий конвейерный 194х750 ГОСТ 22646-77, ТУ Производителя"

    Кол-во: 30

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