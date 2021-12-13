Запасные части кранового оборудования по чертежам (венец)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Желательные условия: Цена на товар включает все расходы по упаковке и доставке товара до склада Покупателя г.Братск Иркутской области. Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% стоимости товара – в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приёмки товара от Перевозчика на складе