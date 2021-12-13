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    Главная / Торги / Запасные части кранового оборудования по чертежам (венец)

    Запасные части кранового оборудования по чертежам (венец)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 12:0013.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112589Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части кранового оборудования по чертежам (венец)БратскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112589

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запасные части кранового оборудования по чертежам (венец)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.12.2021 07:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП112589_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БРАТСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ
    Все закупки и тендеры БЗФ

    Юридический адрес

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.

    Почтовый адрес

    665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46

    Контактный телефон

    +7 3953 49-59-54

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    darya.savinova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Савинова Дарья Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Братск

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части кранового оборудования по чертежам (венец)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 12:00 GMT +313.12.2021 12:0013.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112589Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части кранового оборудования по чертежам (венец)Братск

    Дата и время вскрытия заявок

    13.12.2021 12:0013.12.2021 12:0013.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112589Дата и время вскрытия заявок Запасные части кранового оборудования по чертежам (венец)Братск

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2021 12:0029.12.2021 12:0029.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112589Подведение итогов не позднее Запасные части кранового оборудования по чертежам (венец)Братск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202129.12.2021 12:0029.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112589Подведение итогов не позднее Запасные части кранового оборудования по чертежам (венец)Братск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части кранового оборудования по чертежам (венец)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявленной номенклатуре

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    665700, Россия, Иркутская обл., г. Братск, П 01 Промышленный р-н, сооружение 11/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Желательные условия: Цена на товар включает все расходы по упаковке и доставке товара до склада Покупателя г.Братск Иркутской области. Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% стоимости товара – в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приёмки товара от Перевозчика на складе

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БЗФ
    Все закупки и тендеры БЗФ

    Адрес местонахождения

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.

    665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46

    Классификатор ОКПД2

    28.92.61.130

    Комплектующие (запасные части) кранового оборудования, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение №2 - Проект договора поставки 2021

    08.12.2021

    13К-432 Венец зубчатый (2)

    08.12.2021

    Приложение №1 - Оферта (Форма №1) с Приложениями_ГПБ

    08.12.2021

    ТЗ венец зубчатый без П

    08.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1127070/name/61cd48fd3b88a9.12843975

    30.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Венец зубчатый 13К-423"

    Кол-во: 16

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