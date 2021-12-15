Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / СМР и ПНР системы пожарной сигнализации объекта: «Административно-бытовой корпус Обогатительной фабрики «Инаглинская-2» АО «ГОК «Иналинский».

    СМР и ПНР системы пожарной сигнализации объекта: «Административно-бытовой корпус Обогатительной фабрики «Инаглинская-2» АО «ГОК «Иналинский».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112584Дата и время окончания срока приема заявок СМР и ПНР системы пожарной сигнализации объекта: «Административно-бытовой корпус Обогатительной фабрики «Инаглинская-2» АО «ГОК «Иналинский».МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112584

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    СМР и ПНР системы пожарной сигнализации объекта: «Административно-бытовой корпус Обогатительной фабрики «Инаглинская-2» АО «ГОК «Иналинский».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.12.2021 05:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-71-91

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    mezhenina.yu@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Меженина Юлия Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    СМР и ПНР системы пожарной сигнализации объекта: «Административно-бытовой корпус Обогатительной фабрики «Инаглинская-2» АО «ГОК «Иналинский».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 09:00 GMT +315.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112584Дата и время окончания срока приема заявок СМР и ПНР системы пожарной сигнализации объекта: «Административно-бытовой корпус Обогатительной фабрики «Инаглинская-2» АО «ГОК «Иналинский».Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 09:0015.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112584Дата и время вскрытия заявок СМР и ПНР системы пожарной сигнализации объекта: «Административно-бытовой корпус Обогатительной фабрики «Инаглинская-2» АО «ГОК «Иналинский».Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2021 09:0029.12.2021 09:0029.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112584Подведение итогов не позднее СМР и ПНР системы пожарной сигнализации объекта: «Административно-бытовой корпус Обогатительной фабрики «Инаглинская-2» АО «ГОК «Иналинский».Москва

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    29.12.202129.12.2021 09:0029.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112584Подведение итогов не позднее СМР и ПНР системы пожарной сигнализации объекта: «Административно-бытовой корпус Обогатительной фабрики «Инаглинская-2» АО «ГОК «Иналинский».Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    СМР и ПНР системы пожарной сигнализации объекта: «Административно-бытовой корпус Обогатительной фабрики «Инаглинская-2» АО «ГОК «Иналинский».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ и типовыми условиями договора.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ТЗ и типовыми условиями договора.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ТЗ и типовыми условиями договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    F

    СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Перечень_документов.xlsx

    06.12.2021

    Р19951_2_26_1_ПС_новая_смета.xlsx

    06.12.2021

    Бланки_для_заполнения.docx

    06.12.2021

    ТЗ_на_монтаж_ПС_АБК_ОФ_Ин_2.pdf

    06.12.2021

    Методика_ценообразования_ДКС_УК_Колмар.pdf

    06.12.2021

    Рабочая_документация.rar

    06.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "СМР и ПНР системы пожарной сигнализации объекта: «Административно-бытовой корпус Обогатительной фабрики «Инаглинская-2» АО «ГОК «Иналинский»."

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014222
    Выполнение работ по реконструкции подземной части эксплуатационных скважин Совхозного ПХГ №№ 56, 76, 90, 114, 117
    Выполнение работ по реконструкции подземной части эксплуатационных скважин Совхозного ПХГ №№...
    593551
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    167 835 514
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014011
    Производство, поставка, монтаж комплекса обслуживания и хранения специальной одежды сотрудников на период межвахтового отдыха для объекта «Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. ГП-2 (ВЖГ)» для нужд ООО «ГСП-2»
    Производство, поставка, монтаж комплекса обслуживания и хранения специальной одежды...
    592417
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Запрос предложений № АП011110
    Выполнение работ по объекту «Магистральный газопровод СРТО-Торжок: 83.0 от 1179-1261 км ДУ 1400» (инв. №000439), «Магистральный газопровод СРТО-Торжок: 34.0 от 1256-1298 км ДУ 1400» (инв. №000400). Капитальный ремонт методом сплошной замены труб на участке км 1115/380-1117/382. Вуктыльское ЛПУМГ» ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2022 году
    Выполнение работ по объекту «Магистральный газопровод СРТО-Торжок: 83.0 от 1179-1261 км ДУ...
    578433
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    83 976 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Фирма СЕРВИСГАЗАВТОМАТИКА
    Запрос предложений № АП014034
    Выполнение работ по капитальному ремонту электротехнического оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2022 году (22-0040)
    Выполнение работ по капитальному ремонту электротехнического оборудования для нужд ООО...
    592492
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    12 055 294
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ЗАО Нортгаз
    Запрос предложений № ГП202038
    Текущий ремонт основных средств производственного назначения. Ремонт опор газопроводов, ремонт земляных валов УЗА, куста 201.
    Текущий ремонт основных средств производственного назначения. Ремонт опор газопроводов, ремонт...
    594782
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014427
    Выполнение работ по снятию изоляционного покрытия с металлических труб, бывших в употреблении и утилизации изоляции для нужд ООО «ГСП Переработка»
    Выполнение работ по снятию изоляционного покрытия с металлических труб, бывших в употреблении...
    594567
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос предложений № ГП237348
    Работы по монтажу технологических трубопроводов в пролете 3А блока №12 ПАО «Уралмашзавод» согласно ТЗ № 167/22-844
    Работы по монтажу технологических трубопроводов в пролете 3А блока №12 ПАО «Уралмашзавод»...
    594235
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Фирма СЕРВИСГАЗАВТОМАТИКА
    Запрос предложений № АП014351
    Выполнение работ по капитальному ремонту электротехнического оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" в 2022 году (22-0043)
    Выполнение работ по капитальному ремонту электротехнического оборудования для нужд ООО...
    594222
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    21 555 862
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить