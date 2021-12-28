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    Главная / Торги / Открытый конкурс (попозиционная закупка) в электронной форме на право заключения договоров на поставку химрегентов для производства (Гипохлорит кальция, Сода каустическая, Флокулянт типа «PRAESTOL 650TR», Материал «БИРМ») для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Амурские коммунальные системы» на 2022 г. (АмКС-144-21)

    Открытый конкурс (попозиционная закупка) в электронной форме на право заключения договоров на поставку химрегентов для производства (Гипохлорит кальция, Сода каустическая, Флокулянт типа «PRAESTOL 650TR», Материал «БИРМ») для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Амурские коммунальные системы» на 2022 г. (АмКС-144-21)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2021 09:0028.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110904733Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение химреагентов (Гипохлорит кальция, Сода каустическая, Флокулянт типа "PRAESTOL 650TR", Материал "БИРМ") для нужд ООО "АКС" на 2022 г.БлаговещенскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110904733

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый конкурс (попозиционная закупка) в электронной форме на право заключения договоров на поставку химрегентов для производства (Гипохлорит кальция, Сода каустическая, Флокулянт типа «PRAESTOL 650TR», Материал «БИРМ») для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Амурские коммунальные системы» на 2022 г. (АмКС-144-21)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    06.12.2021 05:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗД__АмКС_144_21.rar

    Изменения_в_ЗД.rar

    ЗД_Продление_срока_приема_заявок.rar

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АМУРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АКС

    Юридический адрес

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Почтовый адрес

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Контактный телефон

    +7 4162 49-44-55 доб. 1453

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    n.konoshenko@amurcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коношенко Наталия Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Благовещенск

    Закупки и тендеры Амурская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение химреагентов (Гипохлорит кальция, Сода каустическая, Флокулянт типа "PRAESTOL 650TR", Материал "БИРМ") для нужд ООО "АКС" на 2022 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2021 09:00 GMT +328.12.2021 09:0028.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110904733Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение химреагентов (Гипохлорит кальция, Сода каустическая, Флокулянт типа "PRAESTOL 650TR", Материал "БИРМ") для нужд ООО "АКС" на 2022 г.Благовещенск

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2021 09:00GMT +328.12.2021 09:0028.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110904733Дата и время вскрытия заявок Приобретение химреагентов (Гипохлорит кальция, Сода каустическая, Флокулянт типа "PRAESTOL 650TR", Материал "БИРМ") для нужд ООО "АКС" на 2022 г.Благовещенск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.01.202229.01.2022 17:5929.01.2022 17:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110904733Дата окончания срока рассмотрения заявок Приобретение химреагентов (Гипохлорит кальция, Сода каустическая, Флокулянт типа "PRAESTOL 650TR", Материал "БИРМ") для нужд ООО "АКС" на 2022 г.Благовещенск

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2022 11:0031.01.2022 11:0031.01.2022 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904733Подведение итогов не позднее Приобретение химреагентов (Гипохлорит кальция, Сода каустическая, Флокулянт типа "PRAESTOL 650TR", Материал "БИРМ") для нужд ООО "АКС" на 2022 г.Благовещенск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.01.202231.01.2022 11:0031.01.2022 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904733Подведение итогов не позднее Приобретение химреагентов (Гипохлорит кальция, Сода каустическая, Флокулянт типа "PRAESTOL 650TR", Материал "БИРМ") для нужд ООО "АКС" на 2022 г.Благовещенск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение химреагентов (Гипохлорит кальция, Сода каустическая, Флокулянт типа "PRAESTOL 650TR", Материал "БИРМ") для нужд ООО "АКС" на 2022 г.

    Начальная цена

    1 324 855,57

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. БлаговещенскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АМУРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АКС
    Все закупки и тендеры АКС

    Адрес местонахождения

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Классификатор ОКПД2

    20.13

    Вещества химические неорганические основные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    20.13

    Производство прочих основных неорганических химических веществ

    Документация лота

    Закупочная документацмя

    21.12.2021

    Изменения в ЗД

    21.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1126896/name/61ccfe465208e3.33309448

    30.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих основных неорганических химических веществ"

    Кол-во: 8.92000

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