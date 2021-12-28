www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110904733
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс (попозиционная закупка) в электронной форме на право заключения договоров на поставку химрегентов для производства (Гипохлорит кальция, Сода каустическая, Флокулянт типа «PRAESTOL 650TR», Материал «БИРМ») для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Амурские коммунальные системы» на 2022 г. (АмКС-144-21)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
06.12.2021 05:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
Почтовый адрес
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
Контактный телефон
+7 4162 49-44-55 доб. 1453
Факс
{}
Адрес электронной почты
n.konoshenko@amurcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коношенко Наталия Михайловна
Место рассмотрения предложений
Благовещенск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение химреагентов (Гипохлорит кальция, Сода каустическая, Флокулянт типа "PRAESTOL 650TR", Материал "БИРМ") для нужд ООО "АКС" на 2022 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2021 09:00 GMT +328.12.2021 09:0028.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110904733Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение химреагентов (Гипохлорит кальция, Сода каустическая, Флокулянт типа "PRAESTOL 650TR", Материал "БИРМ") для нужд ООО "АКС" на 2022 г.Благовещенск
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2021 09:00GMT +328.12.2021 09:0028.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110904733Дата и время вскрытия заявок Приобретение химреагентов (Гипохлорит кальция, Сода каустическая, Флокулянт типа "PRAESTOL 650TR", Материал "БИРМ") для нужд ООО "АКС" на 2022 г.Благовещенск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.01.202229.01.2022 17:5929.01.2022 17:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110904733Дата окончания срока рассмотрения заявок Приобретение химреагентов (Гипохлорит кальция, Сода каустическая, Флокулянт типа "PRAESTOL 650TR", Материал "БИРМ") для нужд ООО "АКС" на 2022 г.Благовещенск
Подведение итогов не позднее
31.01.2022 11:0031.01.2022 11:0031.01.2022 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904733Подведение итогов не позднее Приобретение химреагентов (Гипохлорит кальция, Сода каустическая, Флокулянт типа "PRAESTOL 650TR", Материал "БИРМ") для нужд ООО "АКС" на 2022 г.Благовещенск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.01.202231.01.2022 11:0031.01.2022 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904733Подведение итогов не позднее Приобретение химреагентов (Гипохлорит кальция, Сода каустическая, Флокулянт типа "PRAESTOL 650TR", Материал "БИРМ") для нужд ООО "АКС" на 2022 г.Благовещенск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение химреагентов (Гипохлорит кальция, Сода каустическая, Флокулянт типа "PRAESTOL 650TR", Материал "БИРМ") для нужд ООО "АКС" на 2022 г.
Начальная цена
1 324 855,57
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. БлаговещенскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
20.13
20.13
Документация лота
Кол-во: 8.92000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.