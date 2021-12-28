Открытый конкурс (попозиционная закупка) в электронной форме на право заключения договоров на поставку химрегентов для производства (Гипохлорит кальция, Сода каустическая, Флокулянт типа «PRAESTOL 650TR», Материал «БИРМ») для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Амурские коммунальные системы» на 2022 г. (АмКС-144-21)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110904733 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурс (попозиционная закупка) в электронной форме на право заключения договоров на поставку химрегентов для производства (Гипохлорит кальция, Сода каустическая, Флокулянт типа «PRAESTOL 650TR», Материал «БИРМ») для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Амурские коммунальные системы» на 2022 г. (АмКС-144-21) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АМУРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Все закупки и тендеры АКС Юридический адрес 675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73 Почтовый адрес 675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73 Контактный телефон +7 4162 49-44-55 доб. 1453 Факс {} Адрес электронной почты n.konoshenko@amurcomsys.ru Ф.И.О. контактного лица Коношенко Наталия Михайловна Место рассмотрения предложений Благовещенск Закупки и тендеры Амурская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru