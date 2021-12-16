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    Главная / Торги / ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА (Г.КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ)

    ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА (Г.КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 03:0016.12.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110904679Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для автотранспорта (г. Комсомольск-на-Амуре)Хабаровск ул.Воронежская 47а каб 516Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110904679

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ОЗП 56

    Наименование закупки

    ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА (Г.КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.12.2021 03:32

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол___для_ЕИС.pdf

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме_ТОВАРЫ_56.docx

    Проект_договора_поставки_зап_частей_на_2022г.doc

    Форма_3_Коммерческого_предложения__ОЗПэл__56.xlsx

    Форма_13_описания_поставляемого_товара.xlsx

    Приложение__к_Форме_3___Расчет_единичных_расценок.xlsx

    Извещение_ОЗП___56.docx

    Техзадание_лот__1_на_закупку_зап.частей_2022.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК

    Юридический адрес

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А

    Почтовый адрес

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А

    Контактный телефон

    +7 4212 72-59-00

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    draganov.d@gesdv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Драганов Денис Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск ул.Воронежская 47а каб 516

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для автотранспорта (г. Комсомольск-на-Амуре)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202221.01.2022 09:0021.01.2022 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904679Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для автотранспорта (г. Комсомольск-на-Амуре)Хабаровск ул.Воронежская 47а каб 516

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для автотранспорта (г. Комсомольск-на-Амуре)

    Начальная цена

    732 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК

    Адрес местонахождения

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    29.3

    Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1118203/name/61c26d7cdf6dc3.02671717

    22.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств"

    Кол-во:

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