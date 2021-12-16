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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110904679
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА (Г.КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
06.12.2021 03:32
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А
Почтовый адрес
680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А
Контактный телефон
+7 4212 72-59-00
Факс
--
Адрес электронной почты
draganov.d@gesdv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Драганов Денис Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Хабаровск ул.Воронежская 47а каб 516
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей для автотранспорта (г. Комсомольск-на-Амуре)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для автотранспорта (г. Комсомольск-на-Амуре)
Начальная цена
732 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК
Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК
Адрес местонахождения
680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А
29.32.30
29.3
Документация лота
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