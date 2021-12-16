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    Главная / Торги / Услуги по Информационному обмену реестрами начислений за услуги газоснабжения и техническое обслуживание (далее – коммунальные услуги), а также обмена реестрами с информацией об оплате коммунальных услуг и иных видов платежей (пени), принятыми УФПС Хабаровского края АО «Почта России»

    Услуги по Информационному обмену реестрами начислений за услуги газоснабжения и техническое обслуживание (далее – коммунальные услуги), а также обмена реестрами с информацией об оплате коммунальных услуг и иных видов платежей (пени), принятыми УФПС Хабаровского края АО «Почта России»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 02:5916.12.2021 02:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110904660Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по Информационному обмену реестрами начислений за услуги газоснабжения и техническое обслуживание (далее – коммунальные услуги), а также обмена реестрами с информацией об оплате коммунальных услуг и иных видов платежей (пени), принятыми УФПС Хабаровского края АО «Почта России»ХабаровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110904660

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ОЗП 55

    Наименование закупки

    Услуги по Информационному обмену реестрами начислений за услуги газоснабжения и техническое обслуживание (далее – коммунальные услуги), а также обмена реестрами с информацией об оплате коммунальных услуг и иных видов платежей (пени), принятыми УФПС Хабаровского края АО «Почта России»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.12.2021 02:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_ОЗПэл__55.doc

    Техническое_задание.docx

    Проект_договора.docx

    Форма_3_Коммерческого_предложения__ОЗПэл___55.xlsx

    ДоЗ_ОЗПэл__55.docx

    Итоговый_протокол_ОЗП__55.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК

    Юридический адрес

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А

    Почтовый адрес

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А

    Контактный телефон

    +7 4212 72-59-00

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ivolgina.e@gesdv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иволгина Еленв Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по Информационному обмену реестрами начислений за услуги газоснабжения и техническое обслуживание (далее – коммунальные услуги), а также обмена реестрами с информацией об оплате коммунальных услуг и иных видов платежей (пени), принятыми УФПС Хабаровского края АО «Почта России»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 02:59 GMT +316.12.2021 02:5916.12.2021 02:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110904660Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по Информационному обмену реестрами начислений за услуги газоснабжения и техническое обслуживание (далее – коммунальные услуги), а также обмена реестрами с информацией об оплате коммунальных услуг и иных видов платежей (пени), принятыми УФПС Хабаровского края АО «Почта России»Хабаровск

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 03:0016.12.2021 03:0016.12.2021 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110904660Дата и время вскрытия заявок Услуги по Информационному обмену реестрами начислений за услуги газоснабжения и техническое обслуживание (далее – коммунальные услуги), а также обмена реестрами с информацией об оплате коммунальных услуг и иных видов платежей (пени), принятыми УФПС Хабаровского края АО «Почта России»Хабаровск

    Подведение итогов не позднее

    28.12.2021 10:0028.12.2021 10:0028.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904660Подведение итогов не позднее Услуги по Информационному обмену реестрами начислений за услуги газоснабжения и техническое обслуживание (далее – коммунальные услуги), а также обмена реестрами с информацией об оплате коммунальных услуг и иных видов платежей (пени), принятыми УФПС Хабаровского края АО «Почта России»Хабаровск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202128.12.2021 10:0028.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904660Подведение итогов не позднее Услуги по Информационному обмену реестрами начислений за услуги газоснабжения и техническое обслуживание (далее – коммунальные услуги), а также обмена реестрами с информацией об оплате коммунальных услуг и иных видов платежей (пени), принятыми УФПС Хабаровского края АО «Почта России»Хабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по Информационному обмену реестрами начислений за услуги газоснабжения и техническое обслуживание (далее – коммунальные услуги), а также обмена реестрами с информацией об оплате коммунальных услуг и иных видов платежей (пени), принятыми УФПС Хабаровского края АО «Почта России»

    Начальная цена

    450 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК

    Адрес местонахождения

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А

    Классификатор ОКПД2

    66.19.99.190

    Услуги вспомогательные по отношению к финансовым услугам прочие, не включенные в другие группировки, кроме страхования и пенсионного обеспечения

    Классификатор ОКВЭД2

    66.19

    Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1113555/name/61bc335e9891c1.72009991

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения"

    Кол-во: 1.00000

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