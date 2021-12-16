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Номер извещения
32110904660
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по Информационному обмену реестрами начислений за услуги газоснабжения и техническое обслуживание (далее – коммунальные услуги), а также обмена реестрами с информацией об оплате коммунальных услуг и иных видов платежей (пени), принятыми УФПС Хабаровского края АО «Почта России»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.12.2021 02:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А
Почтовый адрес
680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А
Контактный телефон
+7 4212 72-59-00
Факс
--
Адрес электронной почты
ivolgina.e@gesdv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иволгина Еленв Николаевна
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
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Услуги по Информационному обмену реестрами начислений за услуги газоснабжения и техническое обслуживание (далее – коммунальные услуги), а также обмена реестрами с информацией об оплате коммунальных услуг и иных видов платежей (пени), принятыми УФПС Хабаровского края АО «Почта России»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 02:59 GMT +316.12.2021 02:5916.12.2021 02:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110904660Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по Информационному обмену реестрами начислений за услуги газоснабжения и техническое обслуживание (далее – коммунальные услуги), а также обмена реестрами с информацией об оплате коммунальных услуг и иных видов платежей (пени), принятыми УФПС Хабаровского края АО «Почта России»Хабаровск
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2021 03:0016.12.2021 03:0016.12.2021 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110904660Дата и время вскрытия заявок Услуги по Информационному обмену реестрами начислений за услуги газоснабжения и техническое обслуживание (далее – коммунальные услуги), а также обмена реестрами с информацией об оплате коммунальных услуг и иных видов платежей (пени), принятыми УФПС Хабаровского края АО «Почта России»Хабаровск
Подведение итогов не позднее
28.12.2021 10:0028.12.2021 10:0028.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904660Подведение итогов не позднее Услуги по Информационному обмену реестрами начислений за услуги газоснабжения и техническое обслуживание (далее – коммунальные услуги), а также обмена реестрами с информацией об оплате коммунальных услуг и иных видов платежей (пени), принятыми УФПС Хабаровского края АО «Почта России»Хабаровск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.12.202128.12.2021 10:0028.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904660Подведение итогов не позднее Услуги по Информационному обмену реестрами начислений за услуги газоснабжения и техническое обслуживание (далее – коммунальные услуги), а также обмена реестрами с информацией об оплате коммунальных услуг и иных видов платежей (пени), принятыми УФПС Хабаровского края АО «Почта России»Хабаровск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по Информационному обмену реестрами начислений за услуги газоснабжения и техническое обслуживание (далее – коммунальные услуги), а также обмена реестрами с информацией об оплате коммунальных услуг и иных видов платежей (пени), принятыми УФПС Хабаровского края АО «Почта России»
Начальная цена
450 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК
Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК
Адрес местонахождения
680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А
66.19.99.190
66.19
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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