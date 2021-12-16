Услуги по Информационному обмену реестрами начислений за услуги газоснабжения и техническое обслуживание (далее – коммунальные услуги), а также обмена реестрами с информацией об оплате коммунальных услуг и иных видов платежей (пени), принятыми УФПС Хабаровского края АО «Почта России»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110904660 Уникальный номер закупки Номер закупки ОЗП 55 Наименование закупки Услуги по Информационному обмену реестрами начислений за услуги газоснабжения и техническое обслуживание (далее – коммунальные услуги), а также обмена реестрами с информацией об оплате коммунальных услуг и иных видов платежей (пени), принятыми УФПС Хабаровского края АО «Почта России» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК

Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК Юридический адрес 680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А Почтовый адрес 680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А Контактный телефон +7 4212 72-59-00 Факс -- Адрес электронной почты ivolgina.e@gesdv.ru Ф.И.О. контактного лица Иволгина Еленв Николаевна Место рассмотрения предложений Хабаровск Закупки и тендеры Хабаровский край Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru