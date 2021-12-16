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    Главная / Торги / Поставка оборудования

    Поставка оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 18:0016.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112583Дата и время окончания срока приема заявок Согласно закупочной документацииМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112583

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.12.2021 00:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Lot.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Контактный телефон

    +7 3452 54-68-88 доб. 72245

    Факс

    +7 495 783-05-69

    Адрес электронной почты

    PPrichinin@zbku.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Причинин Павел Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Согласно закупочной документации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 18:00 GMT +316.12.2021 18:0016.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112583Дата и время окончания срока приема заявок Согласно закупочной документацииМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 18:0016.12.2021 18:0016.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112583Дата и время вскрытия заявок Согласно закупочной документацииМосква

    Подведение итогов не позднее

    16.01.2022 18:0016.01.2022 18:0016.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112583Подведение итогов не позднее Согласно закупочной документацииМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    16.01.202216.01.2022 18:0016.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112583Подведение итогов не позднее Согласно закупочной документацииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Согласно закупочной документации

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Уралмаш НГО Холдинг
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    28.15

    Подшипники, зубчатые колеса, зубчатые передачи и элементы приводов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модуль левого лонжерона"

    Кол-во: 23

    "Позиция 2"

    "Модуль правого лонжерона"

    Кол-во: 23

    "Позиция 3"

    "Ферма передняя"

    Кол-во: 23

    "Позиция 4"

    "Ферма задняя"

    Кол-во: 23

    "Позиция 5"

    "Подсвечники"

    Кол-во: 23

    "Позиция 6"

    "Лестницы и площадки Комплект"

    Кол-во: 23

    "Позиция 7"

    "Укрытие вышки"

    Кол-во: 23

    "Позиция 8"

    "Укрытие низа буровой площадки"

    Кол-во: 23

    "Позиция 9"

    "Площадка инструментальная с кронштейном для ГУПа"

    Кол-во: 23

    "Позиция 10"

    "Щит отбойный"

    Кол-во: 23

    "Позиция 11"

    "Модуль обслуживания буровых насоса"

    Кол-во: 23

    "Позиция 12"

    "Модуль распредустройства"

    Кол-во: 23

    "Позиция 13"

    "Модуль тирристорный"

    Кол-во: 23

    "Позиция 14"

    "Модуль НКУ"

    Кол-во: 23

    "Позиция 15"

    "Блок механизма перемещения №1"

    Кол-во: 23

    "Позиция 16"

    "Блок механизма перемещения №2"

    Кол-во: 23

    "Позиция 17"

    "Площадка передняя. Площадка задняя"

    Кол-во: 23

    "Позиция 18"

    "Модуль площадки с вентилятором"

    Кол-во: 23

    "Позиция 19"

    "Модуль площадки лебедочного блока"

    Кол-во: 23

    "Позиция 20"

    "Модуль вспомогательной лебедки ТМЦ без 99.44076.44.000"

    Кол-во: 23

    "Позиция 21"

    "Модуль управления ТМЦ без 99.44076.44.000"

    Кол-во: 23

    "Позиция 22"

    "Площадка для монтажа и обслуживания ПВО"

    Кол-во: 23

    "Позиция 23"

    "Модуль ЗРУ"

    Кол-во: 23

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