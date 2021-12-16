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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП112583
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.12.2021 00:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Почтовый адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Контактный телефон
+7 3452 54-68-88 доб. 72245
Факс
+7 495 783-05-69
Адрес электронной почты
PPrichinin@zbku.ru
Ф.И.О. контактного лица
Причинин Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Согласно закупочной документации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 18:00 GMT +316.12.2021 18:0016.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112583Дата и время окончания срока приема заявок Согласно закупочной документацииМосква
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2021 18:0016.12.2021 18:0016.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112583Дата и время вскрытия заявок Согласно закупочной документацииМосква
Подведение итогов не позднее
16.01.2022 18:0016.01.2022 18:0016.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112583Подведение итогов не позднее Согласно закупочной документацииМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Согласно закупочной документации
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Уралмаш НГО Холдинг
Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг
Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
28.15
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 23
Кол-во: 23
Кол-во: 23
Кол-во: 23
Кол-во: 23
Кол-во: 23
Кол-во: 23
Кол-во: 23
Кол-во: 23
Кол-во: 23
Кол-во: 23
Кол-во: 23
Кол-во: 23
Кол-во: 23
Кол-во: 23
Кол-во: 23
Кол-во: 23
Кол-во: 23
Кол-во: 23
Кол-во: 23
Кол-во: 23
Кол-во: 23
Кол-во: 23
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