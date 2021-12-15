Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Валюта, используемая при формировании цены Договора - российский рубль. Форма оплаты - безналичный расчет. Срок оплаты: Оплата стоимости оказанных услуг производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания обеими Сторонами акта выполненных работ и предоставления Исполнителем счёта-фактуры. Не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным месяцем Исполнитель направляет заказчику счет-фактуру, акт выполненных работ и реестр оказанных услуг. Срок оказания услуг: со дня подписания Договора, но не ранее «01» января 2022 года по «31» декабря 2022 года