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    Главная / Торги / Открытый тендер на право заключения договора подряда на монтаж установки для измерения радиального биения

    Открытый тендер на право заключения договора подряда на монтаж установки для измерения радиального биения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 11:0016.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112581Дата и время окончания срока приема заявок монтаж установки для измерения радиального биенияВолжскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112581

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    191-2021

    Наименование закупки

    Открытый тендер на право заключения договора подряда на монтаж установки для измерения радиального биения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    тендер

    Дата публикации

    05.12.2021 23:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение___1_Договор_подряда__рамочный__1808024_v2_.DOC

    Тендерная_документация_установка_радиального_биения.docx

    чертежи_и_ВОР__1817333_v1_.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЛТАЙР-ПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ВОЛТАЙР-ПРОМ

    Юридический адрес

    404103, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Г ВОЛЖСКИЙ, УЛ 7-Я АВТОДОРОГА, ДОМ 25, КОРПУС А,

    Почтовый адрес

    404103, Волгоградская область, город Волжский, улица 7-я Автодорога, 25 А

    Контактный телефон

    8443240234

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    labun@titancis.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лабун Анна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Волжский

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Монтаж установки для измерения радиального биения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 11:00 GMT +316.12.2021 11:0016.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112581Дата и время окончания срока приема заявок монтаж установки для измерения радиального биенияВолжский

    Подведение итогов не позднее

    20.12.2021 14:0020.12.2021 14:0020.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112581Подведение итогов не позднее монтаж установки для измерения радиального биенияВолжский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 14:0020.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112581Подведение итогов не позднее монтаж установки для измерения радиального биенияВолжский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Монтаж установки для измерения радиального биения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЛТАЙР-ПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ВОЛТАЙР-ПРОМ

    Адрес местонахождения

    404103, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Г ВОЛЖСКИЙ, УЛ 7-Я АВТОДОРОГА, ДОМ 25, КОРПУС А,

    404103, Волгоградская область, город Волжский, улица 7-я Автодорога, 25 А

    Классификатор ОКПД2

    F

    СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "монтаж установки для измерения радиального биения"

    Кол-во:

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