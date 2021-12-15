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    Главная / Торги / Оказание услуг проведении предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей

    Оказание услуг проведении предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110904628Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг проведении предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителейСыктывкар, ул. Красных Партизан, стр. 33Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110904628

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    254/2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг проведении предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.12.2021 23:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    254_Проект_договора.doc

    254_Форма_Коммерческого_предложения.xlsx

    254_Извещение.docx

    254_Документация.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР

    Юридический адрес

    167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,

    Почтовый адрес

    167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Контактный телефон

    +7 8212 24-59-36

    Факс

    +7 8212 20-13-20

    Адрес электронной почты

    griganavichuspg@komigaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Григанавичус Павел Гедиминович

    Место рассмотрения предложений

    Сыктывкар, ул. Красных Партизан, стр. 33

    Закупки и тендеры Республика Коми

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг проведении предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 12:00 GMT +315.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110904628Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг проведении предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителейСыктывкар, ул. Красных Партизан, стр. 33

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 12:0015.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110904628Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг проведении предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителейСыктывкар, ул. Красных Партизан, стр. 33

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2021 15:0016.12.2021 15:0016.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904628Подведение итогов не позднее Оказание услуг проведении предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителейСыктывкар, ул. Красных Партизан, стр. 33

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 15:0016.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904628Подведение итогов не позднее Оказание услуг проведении предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителейСыктывкар, ул. Красных Партизан, стр. 33

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг проведении предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей

    Начальная цена

    581 640,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Коми, г. ЕмваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Валюта, используемая при формировании цены Договора - российский рубль. Форма оплаты - безналичный расчет. Срок оплаты: Оплата стоимости оказанных услуг производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания обеими Сторонами акта выполненных работ и предоставления Исполнителем счёта-фактуры. Не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным месяцем Исполнитель направляет заказчику счет-фактуру, акт выполненных работ и реестр оказанных услуг. Срок оказания услуг: со дня подписания Договора, но не ранее «01» января 2022 года по «31» декабря 2022 года

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР

    Адрес местонахождения

    167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,

    167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Классификатор ОКПД2

    86.10.1

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во: 1.00000

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