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    Главная / Торги / Открытый тендер на право заключения договора оказания услуг по эксплуатации энергетического оборудования, трубопроводов пара и горячей воды, сетей водоснабжения и канализации, сетей подачи воздуха, вентиляционных систем, насосного и теплообменного оборудования, систем пожаротушения, оперативному переключению, техническому обслуживанию и ремонту трубопроводов пара 21 ата и трубопроводов отопительной воды в 2022 году

    Открытый тендер на право заключения договора оказания услуг по эксплуатации энергетического оборудования, трубопроводов пара и горячей воды, сетей водоснабжения и канализации, сетей подачи воздуха, вентиляционных систем, насосного и теплообменного оборудования, систем пожаротушения, оперативному переключению, техническому обслуживанию и ремонту трубопроводов пара 21 ата и трубопроводов отопительной воды в 2022 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 11:0015.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112580Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по эксплуатации энергетического оборудования, трубопроводов пара и горячей воды, сетей водоснабжения и канализации, сетей подачи воздуха, вентиляционных систем, насосного и теплообменного оборудования, систем пожаротушения, оперативному переключению, техническому обслуживанию и ремонту трубопроводов пара 21 ата и трубопроводов отопительной воды в 2022 годуВолжскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112580

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    189-2021

    Наименование закупки

    Открытый тендер на право заключения договора оказания услуг по эксплуатации энергетического оборудования, трубопроводов пара и горячей воды, сетей водоснабжения и канализации, сетей подачи воздуха, вентиляционных систем, насосного и теплообменного оборудования, систем пожаротушения, оперативному переключению, техническому обслуживанию и ремонту трубопроводов пара 21 ата и трубопроводов отопительной воды в 2022 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    тендер

    Дата публикации

    05.12.2021 23:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тендерная_документация_эксплуатация_энергетического_оборудования.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЛТАЙР-ПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ВОЛТАЙР-ПРОМ

    Юридический адрес

    404103, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Г ВОЛЖСКИЙ, УЛ 7-Я АВТОДОРОГА, ДОМ 25, КОРПУС А,

    Почтовый адрес

    404103, Волгоградская область, город Волжский, улица 7-я Автодорога, 25 А

    Контактный телефон

    8443240234

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    labun@titancis.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лабун Анна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Волжский

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по эксплуатации энергетического оборудования, трубопроводов пара и горячей воды, сетей водоснабжения и канализации, сетей подачи воздуха, вентиляционных систем, насосного и теплообменного оборудования, систем пожаротушения, оперативному переключению, техническому обслуживанию и ремонту трубопроводов пара 21 ата и трубопроводов отопительной воды в 2022 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 11:00 GMT +315.12.2021 11:0015.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112580Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по эксплуатации энергетического оборудования, трубопроводов пара и горячей воды, сетей водоснабжения и канализации, сетей подачи воздуха, вентиляционных систем, насосного и теплообменного оборудования, систем пожаротушения, оперативному переключению, техническому обслуживанию и ремонту трубопроводов пара 21 ата и трубопроводов отопительной воды в 2022 годуВолжский

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 14:0017.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112580Подведение итогов не позднее оказание услуг по эксплуатации энергетического оборудования, трубопроводов пара и горячей воды, сетей водоснабжения и канализации, сетей подачи воздуха, вентиляционных систем, насосного и теплообменного оборудования, систем пожаротушения, оперативному переключению, техническому обслуживанию и ремонту трубопроводов пара 21 ата и трубопроводов отопительной воды в 2022 годуВолжский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112580Подведение итогов не позднее оказание услуг по эксплуатации энергетического оборудования, трубопроводов пара и горячей воды, сетей водоснабжения и канализации, сетей подачи воздуха, вентиляционных систем, насосного и теплообменного оборудования, систем пожаротушения, оперативному переключению, техническому обслуживанию и ремонту трубопроводов пара 21 ата и трубопроводов отопительной воды в 2022 годуВолжский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по эксплуатации энергетического оборудования, трубопроводов пара и горячей воды, сетей водоснабжения и канализации, сетей подачи воздуха, вентиляционных систем, насосного и теплообменного оборудования, систем пожаротушения, оперативному переключению, техническому обслуживанию и ремонту трубопроводов пара 21 ата и трубопроводов отопительной воды в 2022 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЛТАЙР-ПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ВОЛТАЙР-ПРОМ

    Адрес местонахождения

    404103, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Г ВОЛЖСКИЙ, УЛ 7-Я АВТОДОРОГА, ДОМ 25, КОРПУС А,

    404103, Волгоградская область, город Волжский, улица 7-я Автодорога, 25 А

    Классификатор ОКПД2

    N

    УСЛУГИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

    G

    УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по эксплуатации энергетического оборудования, трубопроводов пара и горячей воды, сетей водоснабжения и канализации, сетей подачи воздуха, вентиляционных систем, насосного и теплообменного оборудования, систем пожаротушения, оперативному переключению, техническому обслуживанию и ремонту трубопроводов пара 21 ата и трубопроводов отопительной воды"

    Кол-во:

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