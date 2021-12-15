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Номер извещения
ГП112580
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый тендер на право заключения договора оказания услуг по эксплуатации энергетического оборудования, трубопроводов пара и горячей воды, сетей водоснабжения и канализации, сетей подачи воздуха, вентиляционных систем, насосного и теплообменного оборудования, систем пожаротушения, оперативному переключению, техническому обслуживанию и ремонту трубопроводов пара 21 ата и трубопроводов отопительной воды в 2022 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
тендер
Дата публикации
05.12.2021 23:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
404103, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Г ВОЛЖСКИЙ, УЛ 7-Я АВТОДОРОГА, ДОМ 25, КОРПУС А,
Почтовый адрес
404103, Волгоградская область, город Волжский, улица 7-я Автодорога, 25 А
Контактный телефон
8443240234
Факс
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Адрес электронной почты
labun@titancis.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лабун Анна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Волжский
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Оказание услуг по эксплуатации энергетического оборудования, трубопроводов пара и горячей воды, сетей водоснабжения и канализации, сетей подачи воздуха, вентиляционных систем, насосного и теплообменного оборудования, систем пожаротушения, оперативному переключению, техническому обслуживанию и ремонту трубопроводов пара 21 ата и трубопроводов отопительной воды в 2022 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 11:00 GMT +315.12.2021 11:0015.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112580Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по эксплуатации энергетического оборудования, трубопроводов пара и горячей воды, сетей водоснабжения и канализации, сетей подачи воздуха, вентиляционных систем, насосного и теплообменного оборудования, систем пожаротушения, оперативному переключению, техническому обслуживанию и ремонту трубопроводов пара 21 ата и трубопроводов отопительной воды в 2022 годуВолжский
Подведение итогов не позднее
17.12.2021 14:0017.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112580Подведение итогов не позднее оказание услуг по эксплуатации энергетического оборудования, трубопроводов пара и горячей воды, сетей водоснабжения и канализации, сетей подачи воздуха, вентиляционных систем, насосного и теплообменного оборудования, систем пожаротушения, оперативному переключению, техническому обслуживанию и ремонту трубопроводов пара 21 ата и трубопроводов отопительной воды в 2022 годуВолжский
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.12.202117.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112580Подведение итогов не позднее оказание услуг по эксплуатации энергетического оборудования, трубопроводов пара и горячей воды, сетей водоснабжения и канализации, сетей подачи воздуха, вентиляционных систем, насосного и теплообменного оборудования, систем пожаротушения, оперативному переключению, техническому обслуживанию и ремонту трубопроводов пара 21 ата и трубопроводов отопительной воды в 2022 годуВолжский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по эксплуатации энергетического оборудования, трубопроводов пара и горячей воды, сетей водоснабжения и канализации, сетей подачи воздуха, вентиляционных систем, насосного и теплообменного оборудования, систем пожаротушения, оперативному переключению, техническому обслуживанию и ремонту трубопроводов пара 21 ата и трубопроводов отопительной воды в 2022 году
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЛТАЙР-ПРОМ
Все закупки и тендеры АО ВОЛТАЙР-ПРОМ
Адрес местонахождения
404103, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Г ВОЛЖСКИЙ, УЛ 7-Я АВТОДОРОГА, ДОМ 25, КОРПУС А,
404103, Волгоградская область, город Волжский, улица 7-я Автодорога, 25 А
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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