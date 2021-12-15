Открытый тендер на право заключения договора оказания услуг по эксплуатации энергетического оборудования, трубопроводов пара и горячей воды, сетей водоснабжения и канализации, сетей подачи воздуха, вентиляционных систем, насосного и теплообменного оборудования, систем пожаротушения, оперативному переключению, техническому обслуживанию и ремонту трубопроводов пара 21 ата и трубопроводов отопительной воды в 2022 году

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП112580 Уникальный номер закупки Номер закупки 189-2021 Наименование закупки Открытый тендер на право заключения договора оказания услуг по эксплуатации энергетического оборудования, трубопроводов пара и горячей воды, сетей водоснабжения и канализации, сетей подачи воздуха, вентиляционных систем, насосного и теплообменного оборудования, систем пожаротушения, оперативному переключению, техническому обслуживанию и ремонту трубопроводов пара 21 ата и трубопроводов отопительной воды в 2022 году Валюта процедуры RUB Способ закупки тендер Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Тендерная_документация_эксплуатация_энергетического_оборудования.docx

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЛТАЙР-ПРОМ

Все закупки и тендеры АО ВОЛТАЙР-ПРОМ Юридический адрес 404103, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Г ВОЛЖСКИЙ, УЛ 7-Я АВТОДОРОГА, ДОМ 25, КОРПУС А, Почтовый адрес 404103, Волгоградская область, город Волжский, улица 7-я Автодорога, 25 А Контактный телефон 8443240234 Факс {} Адрес электронной почты labun@titancis.ru Ф.И.О. контактного лица Лабун Анна Юрьевна Место рассмотрения предложений Волжский Закупки и тендеры Волгоградская область Ключевые слова:

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