Открытый конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на выполнение II части строительно-монтажных работ по объекту (от ПК 19+80,0 до ПК 141+58,0): «Газопровод высокого давления с ШРП, среднего давления до СО «Сокол-3» ПОПиИ «Сокол-1», СТ «Строитель» г. Липецк»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110904617 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на выполнение II части строительно-монтажных работ по объекту (от ПК 19+80,0 до ПК 141+58,0): «Газопровод высокого давления с ШРП, среднего давления до СО «Сокол-3» ПОПиИ «Сокол-1», СТ «Строитель» г. Липецк» Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Гд_в.д_Сокол_3__Сокол_1__Строитель_II_часть_340.rar

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК Юридический адрес 398059, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ, Г ЛИПЕЦК, УЛ М.И. НЕДЕЛИНА, 25, Почтовый адрес 398059 Контактный телефон +7 4742 50-57-40 Факс +7 4742 22-44-36 Адрес электронной почты fedyanin@oblgas.lipetsk.ru Ф.И.О. контактного лица Федянин Игорь Леонидович Место рассмотрения предложений Липецк Закупки и тендеры Липецкая область Ключевые слова:

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