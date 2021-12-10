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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на выполнение II части строительно-монтажных работ по объекту (от ПК 19+80,0 до ПК 141+58,0): «Газопровод высокого давления с ШРП, среднего давления до СО «Сокол-3» ПОПиИ «Сокол-1», СТ «Строитель» г. Липецк»

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на выполнение II части строительно-монтажных работ по объекту (от ПК 19+80,0 до ПК 141+58,0): «Газопровод высокого давления с ШРП, среднего давления до СО «Сокол-3» ПОПиИ «Сокол-1», СТ «Строитель» г. Липецк»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110904617Дата и время окончания срока приема заявок Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика определенную настоящим Договором работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его Подрядчику.ЛипецкПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110904617

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на выполнение II части строительно-монтажных работ по объекту (от ПК 19+80,0 до ПК 141+58,0): «Газопровод высокого давления с ШРП, среднего давления до СО «Сокол-3» ПОПиИ «Сокол-1», СТ «Строитель» г. Липецк»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    05.12.2021 22:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Гд_в.д_Сокол_3__Сокол_1__Строитель_II_часть_340.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК

    Юридический адрес

    398059, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ, Г ЛИПЕЦК, УЛ М.И. НЕДЕЛИНА, 25,

    Почтовый адрес

    398059

    Контактный телефон

    +7 4742 50-57-40

    Факс

    +7 4742 22-44-36

    Адрес электронной почты

    fedyanin@oblgas.lipetsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федянин Игорь Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Липецк

    Закупки и тендеры Липецкая область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика определенную настоящим Договором работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его Подрядчику.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    13.12.202113.12.2021 14:0013.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904617Подведение итогов не позднее Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика определенную настоящим Договором работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его Подрядчику.Липецк

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика определенную настоящим Договором работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его Подрядчику.

    Начальная цена

    36 899 733,95

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК

    Адрес местонахождения

    398059, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ, Г ЛИПЕЦК, УЛ М.И. НЕДЕЛИНА, 25,

    398059

    Классификатор ОКПД2

    42.21.21

    Работы строительные по прокладке магистральных трубопроводов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 1.00000

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