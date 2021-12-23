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Номер извещения
ГП112579
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
«Поставка Трубы и деталей трубопровода стеклопластиковых, включая выполнение шеф-монтажных работ. Проект Восток. Вторая очередь»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
05.12.2021 20:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128
Почтовый адрес
410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В
Контактный телефон
+7 937 222-00-33
Факс
(8452) 30-91-13
Адрес электронной почты
FedorovAV@diall.ru
Ф.И.О. контактного лица
Федоров Андрей Викторович
Место рассмотрения предложений
Саратов
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Лот №300П. «Поставка Трубы и деталей трубопровода стеклопластиковых, включая выполнение шеф-монтажных работ. Проект Восток. Вторая очередь»,
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2021 16:00 GMT +323.12.2021 16:0023.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112579Дата и время окончания срока приема заявок Лот №300П. «Поставка Трубы и деталей трубопровода стеклопластиковых, включая выполнение шеф-монтажных работ. Проект Восток. Вторая очередь»,Саратов
Подведение итогов не позднее
30.12.2021 16:0030.12.2021 16:0030.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112579Подведение итогов не позднее Лот №300П. «Поставка Трубы и деталей трубопровода стеклопластиковых, включая выполнение шеф-монтажных работ. Проект Восток. Вторая очередь»,Саратов
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №300П. «Поставка Трубы и деталей трубопровода стеклопластиковых, включая выполнение шеф-монтажных работ. Проект Восток. Вторая очередь»,
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ДИАЛЛ АЛЬЯНС
Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС
Адрес местонахождения
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128
410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В
24.20.13.190
24.20.13.110
22.21.21.129
22.21.21.124
22.21.21.122
22.21.21.125
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 80870
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