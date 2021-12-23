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    Главная / Торги / «Поставка Трубы и деталей трубопровода стеклопластиковых, включая выполнение шеф-монтажных работ. Проект Восток. Вторая очередь»

    «Поставка Трубы и деталей трубопровода стеклопластиковых, включая выполнение шеф-монтажных работ. Проект Восток. Вторая очередь»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2021 16:0023.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112579Дата и время окончания срока приема заявок Лот №300П. «Поставка Трубы и деталей трубопровода стеклопластиковых, включая выполнение шеф-монтажных работ. Проект Восток. Вторая очередь»,СаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112579

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Лот 300П

    Наименование закупки

    «Поставка Трубы и деталей трубопровода стеклопластиковых, включая выполнение шеф-монтажных работ. Проект Восток. Вторая очередь»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.12.2021 20:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_МТР_с_ШМР_ПНР.zip

    Приглашение._Лот_300П_Стеклопластиковая_труба_Проект_Восток.docx

    Инструкция._Лот_300П_Стеклопластиковая_труба_Проект_Восток.docx

    Форма_КП_Лот_300П_Стеклопластиковая_труба_Проект_Восток.xlsx

    Карточка_предприятия_ООО_ДИАЛЛ_АЛЬЯНС.doc

    Форма___обязательство_юр._лица_о_неразглашении_сведений_конф._характера.docx

    Форма_ТП_Лот_300П_Стеклопластиковая_труба_Проект_Восток.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛЛ АЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128

    Почтовый адрес

    410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В

    Контактный телефон

    +7 937 222-00-33

    Факс

    (8452) 30-91-13

    Адрес электронной почты

    FedorovAV@diall.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федоров Андрей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лот №300П. «Поставка Трубы и деталей трубопровода стеклопластиковых, включая выполнение шеф-монтажных работ. Проект Восток. Вторая очередь»,

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2021 16:00 GMT +323.12.2021 16:0023.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112579Дата и время окончания срока приема заявок Лот №300П. «Поставка Трубы и деталей трубопровода стеклопластиковых, включая выполнение шеф-монтажных работ. Проект Восток. Вторая очередь»,Саратов

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 16:0030.12.2021 16:0030.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112579Подведение итогов не позднее Лот №300П. «Поставка Трубы и деталей трубопровода стеклопластиковых, включая выполнение шеф-монтажных работ. Проект Восток. Вторая очередь»,Саратов

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 16:0030.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112579Подведение итогов не позднее Лот №300П. «Поставка Трубы и деталей трубопровода стеклопластиковых, включая выполнение шеф-монтажных работ. Проект Восток. Вторая очередь»,Саратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот №300П. «Поставка Трубы и деталей трубопровода стеклопластиковых, включая выполнение шеф-монтажных работ. Проект Восток. Вторая очередь»,

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛЛ АЛЬЯНС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДИАЛЛ АЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС

    Адрес местонахождения

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128

    410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В

    Классификатор ОКПД2

    24.20.13.190

    Трубы круглого сечения прочие стальные

    24.20.13.110

    Трубы стальные бесшовные горячедеформированные

    22.21.21.129

    Трубы полимерные жесткие прочие

    22.21.21.124

    Трубы металлопластовые, в т.ч. для уранодобывающего производства

    22.21.21.122

    Трубы напорные из полиэтилена

    22.21.21.125

    Трубы стеклопластиковые, в т.ч. для уранодобывающего производства

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба стеклопластиковая"

    Кол-во: 80870

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