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Номер извещения
АП010011
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка ручного инструмента на объект строительства МГ «Сила Сибири». Этап 5.1. Компрессорная станция КС-1 «Салдыкельская»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
05.12.2021 18:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 941-48-17
Факс
--
Адрес электронной почты
m.remizova@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ремизова Марина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Договор на поставку ручного инструмента на объект строительства МГ «Сила Сибири». Этап 5.1. Компрессорная станция КС-1 «Салдыкельская»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2021 19:00 GMT +309.12.2021 19:0009.12.2021 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010011Дата и время окончания срока приема заявок Договор на поставку ручного инструмента на объект строительства МГ «Сила Сибири». Этап 5.1. Компрессорная станция КС-1 «Салдыкельская»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
23.12.2021 12:0023.12.2021 12:0023.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010011Подведение итогов не позднее Договор на поставку ручного инструмента на объект строительства МГ «Сила Сибири». Этап 5.1. Компрессорная станция КС-1 «Салдыкельская»Санкт-Петербург
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор на поставку ручного инструмента на объект строительства МГ «Сила Сибири». Этап 5.1. Компрессорная станция КС-1 «Салдыкельская»
Начальная цена
1 808 552,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
46.69
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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