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    Главная / Торги / Поставка ручного инструмента на объект строительства МГ «Сила Сибири». Этап 5.1. Компрессорная станция КС-1 «Салдыкельская»

    Поставка ручного инструмента на объект строительства МГ «Сила Сибири». Этап 5.1. Компрессорная станция КС-1 «Салдыкельская»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 19:0009.12.2021 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010011Дата и время окончания срока приема заявок Договор на поставку ручного инструмента на объект строительства МГ «Сила Сибири». Этап 5.1. Компрессорная станция КС-1 «Салдыкельская»Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010011

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка ручного инструмента на объект строительства МГ «Сила Сибири». Этап 5.1. Компрессорная станция КС-1 «Салдыкельская»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.12.2021 18:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_запроса_цен_с_Техническим заданием.doc

    Поставка с ОБС.zip

    Форма ТКП.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 941-48-17

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    m.remizova@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ремизова Марина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Договор на поставку ручного инструмента на объект строительства МГ «Сила Сибири». Этап 5.1. Компрессорная станция КС-1 «Салдыкельская»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 19:00 GMT +309.12.2021 19:0009.12.2021 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010011Дата и время окончания срока приема заявок Договор на поставку ручного инструмента на объект строительства МГ «Сила Сибири». Этап 5.1. Компрессорная станция КС-1 «Салдыкельская»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2021 12:0023.12.2021 12:0023.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010011Подведение итогов не позднее Договор на поставку ручного инструмента на объект строительства МГ «Сила Сибири». Этап 5.1. Компрессорная станция КС-1 «Салдыкельская»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 12:0023.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010011Подведение итогов не позднее Договор на поставку ручного инструмента на объект строительства МГ «Сила Сибири». Этап 5.1. Компрессорная станция КС-1 «Салдыкельская»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор на поставку ручного инструмента на объект строительства МГ «Сила Сибири». Этап 5.1. Компрессорная станция КС-1 «Салдыкельская»

    Начальная цена

    1 808 552,66

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    46.69

    Услуги по оптовой торговле прочими машинами и оборудованием

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ключ разводной №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Ключ разводной №2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Ключ разводной №3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Пистолет для герметика"

    Кол-во: 18

    "Позиция 5"

    "Пистолет для монтажной пены"

    Кол-во: 14

    "Позиция 6"

    "Шпатель малярный 100 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Валик малярный 250 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Набор инструмента OMBRA OMT82S12 с головками торцевыми 12-гранными 82 предмета"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Нож строительный 25мм усиленный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Стеклорез масляный Matrix"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Набор электрика Gigant 15 предметов ELS15"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Шнур разметочный 20/25"

    Кол-во: 30

    "Позиция 13"

    "Маркер перманентный белый"

    Кол-во: 300

    "Позиция 14"

    "Маркер перманентный черный"

    Кол-во: 300

    "Позиция 15"

    "Лом L-1500мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Очиститель пены монтажной"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Степлер строительный №53"

    Кол-во: 24

    "Позиция 18"

    "Угольник 400мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Этикет-пистолет Mertech MX-5500 EOS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Канат полипропиленовый, плетеный, 10мм"

    Кол-во: 500

    "Позиция 21"

    "Домкрат реечный 10т"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Домкрат реечный 20т"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Домкрат реечный 3т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Домкрат реечный 5т"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Зубило"

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "Ключ гаечный накидной ударный КГНУ 32"

    Кол-во: 6

    "Позиция 27"

    "Ключ гаечный накидной ударный КГНУ 34"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Ключ гаечный накидной ударный КГНУ 36"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Ключ гаечный накидной ударный КГНУ 38"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Ключ гаечный накидной ударный КГНУ 41"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Ключ гаечный накидной ударный КГНУ 46"

    Кол-во: 8

    "Позиция 32"

    "Ключ гаечный накидной ударный КГНУ 50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Ключ гаечный накидной ударный КГНУ 55"

    Кол-во: 6

    "Позиция 34"

    "Ключ гаечный накидной ударный КГНУ 60"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Ключ гаечный накидной ударный КГНУ 65"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Ключ газовый №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Ключ газовый №2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Ключ газовый №3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Набор головок 14-65мм высокопрочные"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Набор головок к гайковерту Forsage F-6231MPB 17-65мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Набор ключей комбинированных 8-65мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "Набор ключей рожковых 8-65мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 43"

    "Набор ключей ударных 24-65мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 44"

    "Набор отверток"

    Кол-во: 3

    "Позиция 45"

    "Плоскогубцы 180мм"

    Кол-во: 52

    "Позиция 46"

    "Угольник 400мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 47"

    "Уровень 1000 мм магнит"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "Уровень 600 мм магнитный"

    Кол-во: 15

    "Позиция 49"

    "Штангенциркуль ШЦ-II-250 0,05 ГОСТ 166-89"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Штангенциркуль 500мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Карандаш строительный"

    Кол-во: 50

    "Позиция 52"

    "Набор отверток диэлектрических КВТ СЛИМ VDE НИО-3302 PZ-FL 2шт."

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "Набор отверток-тестеров индикаторных НИО-02T КВТ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 54"

    "Набор отверток диэлектрических прецизионных КВТ ПРОФИ НИО-06 мини VDE 6 шт."

    Кол-во: 3

    "Позиция 55"

    "Пассатижи 180мм КВТ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 56"

    "Пассатижи диэлектрические 250мм NWS CombiMax 109-49-VDE-205"

    Кол-во: 3

    "Позиция 57"

    "Длинногубцы 200 мм диэлектрические серии СТАНДАРТ КВТ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 58"

    "Нож монтерский диэлектрический НМИ-04 с дополнительным лезвием"

    Кол-во: 10

    "Позиция 59"

    "Сумка монтажника С-01 КВТ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 60"

    "Сумка монтажника универсальная, малая - С-03 (™КВТ)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 61"

    "Рюкзак монтажника ПРОФИ КВТ С-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Клещи переставные 250мм с кнопочной самофиксацией ПРОФИ КВТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Набор ключей гаечных комбинированных НКК-8 (8-19) KBT-PROFESSIONAL 8 шт."

    Кол-во: 3

    "Позиция 64"

    "Набор ключей шестигранных с шаром КШ-9-S2 9шт."

    Кол-во: 3

    "Позиция 65"

    "Набор ключей КТ-9-S2 TORX 9шт."

    Кол-во: 3

    "Позиция 66"

    "Набор матриц НМ-300 для монтажа проводов СИП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Отвертка стержневая 6 в 1 ROUND GRIP 1/4", 5/16"DR, SL5,6, PH1,2 Ombra"

    Кол-во: 10

    "Позиция 68"

    "Набор ключей комбинированных трещоточных шарнирных MATRIX 8шт."

    Кол-во: 3

    "Позиция 69"

    "Набор метчиков и плашек М4-М12 на стандартные резьбы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Тиски поворотные 200мм Зубр Эксперт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Пила по дереву"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Шнур капроновый разбивочный 100м"

    Кол-во: 50

    "Позиция 73"

    "Гвоздодер 600 мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 74"

    "Карандаш строительный"

    Кол-во: 500

    "Позиция 75"

    "Угольник 500мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 76"

    "Скобы для степлера 14мм"

    Кол-во: 50000

    "Позиция 77"

    "Лезвие для ножа строительного 25мм 10шт/упак"

    Кол-во: 550

    "Позиция 78"

    "Герметик силиконовый прозрачный Horhof морозостойкий 260мл картридж"

    Кол-во: 30

    "Позиция 79"

    "Лопата штыковая из рельсовой стали с ребрами жесткости остроконечная сталь 1,8мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 80"

    "Лопата совковая из рельсовой стали ЛСП-2 ГОСТ 19596-87"

    Кол-во: 110

    "Позиция 81"

    "Пена монтажная всесезонная 750мл"

    Кол-во: 36

    "Позиция 82"

    "Набор головок торцевых 6-36мм с принадлежностями"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Кисть малярная 40 мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 84"

    "Кисть малярная 50мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 85"

    "Кисть малярная 70мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 86"

    "Набор инструмента OMBRA OMT82S12 с головками торцевыми 12-гранными 82 предмета"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Кувалда 0,5кг"

    Кол-во: 20

    "Позиция 88"

    "Кувалда 1кг"

    Кол-во: 20

    "Позиция 89"

    "Кувалда 5 кг"

    Кол-во: 13

    "Позиция 90"

    "Кувалда 3кг"

    Кол-во: 5

    "Позиция 91"

    "Кувалда 10 кг"

    Кол-во: 30

    "Позиция 92"

    "Бокорезы 180 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 93"

    "Бокорезы 180 мм КВТ диэлектрические"

    Кол-во: 10

    "Позиция 94"

    "Ключ динамометрический 15-40кгс"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Ключ динамометрический 1400Нм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Молоток 250 гр"

    Кол-во: 50

    "Позиция 97"

    "Молоток 1кг"

    Кол-во: 20

    "Позиция 98"

    "Монтажка 500мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 99"

    "Монтировка 600мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 100"

    "Монтировка 850мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 101"

    "Монтажка 1000мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 102"

    "Рулетка 3м"

    Кол-во: 130

    "Позиция 103"

    "Рулетка 5 м"

    Кол-во: 260

    "Позиция 104"

    "Рулетка 10м"

    Кол-во: 170

    "Позиция 105"

    "Рулетка 50 м"

    Кол-во: 3

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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
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    • До 5 лет
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