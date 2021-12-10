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    Главная / Торги / Попозиционная закупка горячекатаного квадрата.

    Попозиционная закупка горячекатаного квадрата.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112597Дата и время окончания срока приема заявок закупка горячекатаного квадрата.КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112597

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Попозиционная закупка горячекатаного квадрата.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.12.2021 09:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__4_к_Извещению_Договор__закупки.doc

    Извещение_о_проведении_закупки_квадрат__декабрь_2021_.docx

    Приложение___1_к_Извещению_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Приложение__2_к_Извещению_Свидетельство_изготовителя.docx

    Приложение__3_к_Извещению_Справка_об_опыте_работы.docx

    ГП112597_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    812647-06-09

    Факс

    Адрес электронной почты

    tenders@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Сичковская Ольга Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка горячекатаного квадрата.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 10:00 GMT +310.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112597Дата и время окончания срока приема заявок закупка горячекатаного квадрата.Колпино

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 17:0017.12.2021 17:0017.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112597Подведение итогов не позднее закупка горячекатаного квадрата.Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 17:0017.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112597Подведение итогов не позднее закупка горячекатаного квадрата.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка горячекатаного квадрата.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    24.10.6

    Прокат сортовой и катанка горячекатаные стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1115042/name/61be32937c01a4.83077662

    20.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КВАДРАТ 40-В ГОСТ 2591-2006 / СТ3СП ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "КВАДРАТ В-60 ГОСТ 2591-2006 / 45-2ГП-М1-ТВ1 ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 15

    "Позиция 3"

    "КВАДРАТ В-100 ГОСТ 2591-2006 / 45-2ГП-М1-ТВ1 ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 1

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