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    Главная / Торги / Поставка измерительных приборов для Ковыктинского ГКМ.

    Поставка измерительных приборов для Ковыктинского ГКМ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 16:3010.12.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010010Дата и время окончания срока приема заявок Договор на поставку измерительных приборов для Ковыктинского ГКМ.Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010010

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка измерительных приборов для Ковыктинского ГКМ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.12.2021 18:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1._Документация_открытого_запроса_цен_2021.doc

    Договор поставки на закупку (рамочный).doc

    Форма_ТКП.xlsx

    Техническая задание.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 941-48-17

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    m.remizova@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ремизова Марина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Договор на поставку измерительных приборов для Ковыктинского ГКМ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 16:30 GMT +310.12.2021 16:3010.12.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010010Дата и время окончания срока приема заявок Договор на поставку измерительных приборов для Ковыктинского ГКМ.Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2021 12:0023.12.2021 12:0023.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010010Подведение итогов не позднее Договор на поставку измерительных приборов для Ковыктинского ГКМ.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 12:0023.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010010Подведение итогов не позднее Договор на поставку измерительных приборов для Ковыктинского ГКМ.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор на поставку измерительных приборов для Ковыктинского ГКМ.

    Начальная цена

    1 812 114,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    46.69.1

    Услуги по оптовой торговле прочими машинами и оборудованием

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мультиметр RGK DM-20 (с поверкой)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Мультиметр Master MAS838L (с поверкой)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Клещи токоизмерительные APPA A6D (с поверкой)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Мультиметр цифровой М830В (с поверкой)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "Гиря калибровочная 20 кг. (с поверкой)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Гребенка Elcometer 112AL (с поверкой)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Клещи MASTECH M266F токоизмерительные. (с поверкой)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Клещи токоизмерительные (с поверкой)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Мегаомметр (для измерения сопротивления изоляции) (с поверкой)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Пирометр "Testo 830-T1" (с поверкой )"

    Кол-во: 15

    "Позиция 11"

    "Термометр контактный ТК 5.01 П с зондом и поверкой )"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Толщиномер константа К-5 до 3000 мкм  (с поверкой / калибровкой) с 2мя датчиками Ид3 и Пд2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Цифровой тестер аккумуляторных батарей ROCKFORCE RF-8311 (с поверкой)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "термогигрометр TH-14 с поверкой"

    Кол-во: 7

    "Позиция 15"

    "Нутрометр микрометрический типа НМ 150-1250 (с поверкой)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Газоанализатор многокомпонентный пеносной АНКАТ-7664М (с поверкой)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Газоанализатор многокомпонентный пеносной АНКАТ-7664 Микро (с поверкой)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Толщиномер Elcometer 456 Модель В с выносным датчиком тип F (с поверкой)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Толщиномер Константа К5 (с поверкой)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Измеритель точки росы Elcometer 319 standart (с поверкой)"

    Кол-во: 1

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