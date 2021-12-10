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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
АП010010
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка измерительных приборов для Ковыктинского ГКМ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
05.12.2021 18:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 941-48-17
Факс
--
Адрес электронной почты
m.remizova@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ремизова Марина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Договор на поставку измерительных приборов для Ковыктинского ГКМ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2021 16:30 GMT +310.12.2021 16:3010.12.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010010Дата и время окончания срока приема заявок Договор на поставку измерительных приборов для Ковыктинского ГКМ.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
23.12.2021 12:0023.12.2021 12:0023.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010010Подведение итогов не позднее Договор на поставку измерительных приборов для Ковыктинского ГКМ.Санкт-Петербург
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор на поставку измерительных приборов для Ковыктинского ГКМ.
Начальная цена
1 812 114,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
46.69.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 7
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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