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    Главная / Торги / Поставка мебели для гостиницы "Дом аспирантов и стажеров №1"

    Поставка мебели для гостиницы "Дом аспирантов и стажеров №1"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110904551Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели для гостиницы "Дом аспирантов и стажеров №1"Москва, ул. Вавилова, д. 39, каб. 201Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110904551

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка мебели для гостиницы "Дом аспирантов и стажеров №1"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    05.12.2021 17:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_итогов___32110904551.pdf

    изменения_от_10.12.docx

    ТЗ_с_картинками.docx

    Извещение_мебель_ДАСы_ЗКЭФ.docx

    Обоснование_НМЦД.docx

    Договор_Мебель_ДАСы_большая_закупка.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОМФОРТНАЯ СРЕДА
    Все закупки и тендеры ФГБУ КОМФОРТНАЯ СРЕДА

    Юридический адрес

    117312, Российская Федерация, Москва, Вавилова, 39

    Почтовый адрес

    117312, Российская Федерация, Москва, Вавилова, 39

    Контактный телефон

    +7 499 129-44-54

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@jkuran.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аушев Анзор Идрисович

    Место рассмотрения предложений

    Москва, ул. Вавилова, д. 39, каб. 201

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мебели для гостиницы "Дом аспирантов и стажеров №1"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    23.12.202123.12.2021 23:5923.12.2021 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110904551Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка мебели для гостиницы "Дом аспирантов и стажеров №1"Москва, ул. Вавилова, д. 39, каб. 201

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 23:5924.12.2021 23:5924.12.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904551Подведение итогов не позднее Поставка мебели для гостиницы "Дом аспирантов и стажеров №1"Москва, ул. Вавилова, д. 39, каб. 201

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 23:5924.12.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904551Подведение итогов не позднее Поставка мебели для гостиницы "Дом аспирантов и стажеров №1"Москва, ул. Вавилова, д. 39, каб. 201

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели для гостиницы "Дом аспирантов и стажеров №1"

    Начальная цена

    2 198 847,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГБУ КОМФОРТНАЯ СРЕДА
    Все закупки и тендеры ФГБУ КОМФОРТНАЯ СРЕДА

    Адрес местонахождения

    117312, Российская Федерация, Москва, Вавилова, 39

    Классификатор ОКПД2

    31.09.13.190

    Мебель деревянная прочая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    31.09

    Производство прочей мебели

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1121629/name/61c590b84fd1b9.81114078

    24.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вешалка для одежды"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 2"

    "Карниз телескопический"

    Кол-во: 12.00000

    "Позиция 3"

    "Стул"

    Кол-во: 30.00000

    "Позиция 4"

    "Книжная полка"

    Кол-во: 30.00000

    "Позиция 5"

    "Шкаф для одежды"

    Кол-во: 12.00000

    "Позиция 6"

    "Стол с тумбой"

    Кол-во: 30.00000

    "Позиция 7"

    "Основание матрасное"

    Кол-во: 30.00000

    "Позиция 8"

    "Кровать"

    Кол-во: 30.00000

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