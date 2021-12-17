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Номер извещения
32110904551
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка мебели для гостиницы "Дом аспирантов и стажеров №1"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
05.12.2021 17:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117312, Российская Федерация, Москва, Вавилова, 39
Почтовый адрес
117312, Российская Федерация, Москва, Вавилова, 39
Контактный телефон
+7 499 129-44-54
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@jkuran.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аушев Анзор Идрисович
Место рассмотрения предложений
Москва, ул. Вавилова, д. 39, каб. 201
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мебели для гостиницы "Дом аспирантов и стажеров №1"
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.12.202123.12.2021 23:5923.12.2021 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110904551Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка мебели для гостиницы "Дом аспирантов и стажеров №1"Москва, ул. Вавилова, д. 39, каб. 201
Подведение итогов не позднее
24.12.2021 23:5924.12.2021 23:5924.12.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904551Подведение итогов не позднее Поставка мебели для гостиницы "Дом аспирантов и стажеров №1"Москва, ул. Вавилова, д. 39, каб. 201
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мебели для гостиницы "Дом аспирантов и стажеров №1"
Начальная цена
2 198 847,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГБУ КОМФОРТНАЯ СРЕДА
Все закупки и тендеры ФГБУ КОМФОРТНАЯ СРЕДА
Адрес местонахождения
117312, Российская Федерация, Москва, Вавилова, 39
31.09.13.190
31.09
Документация лота
Кол-во: 6.00000
Кол-во: 12.00000
Кол-во: 30.00000
Кол-во: 30.00000
Кол-во: 12.00000
Кол-во: 30.00000
Кол-во: 30.00000
Кол-во: 30.00000
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