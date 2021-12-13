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    Главная / Торги / Поставка компьютерного оборудования для нужд ФГБУ «Комфортная среда»

    Поставка компьютерного оборудования для нужд ФГБУ «Комфортная среда»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110904537Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерного оборудования для нужд ФГБУ «Комфортная среда»Москва, л. Вавилова, д. 39, ком. 201Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110904537

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка компьютерного оборудования для нужд ФГБУ «Комфортная среда»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    05.12.2021 17:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Обоснование_НМЦД.docx

    Извещение_копмы_4_волна_ЗКЭФ.docx

    Компы_4_волна_ТЗ_.docx

    Договор_компьютеры_4_волна.doc

    Протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОМФОРТНАЯ СРЕДА
    Все закупки и тендеры ФГБУ КОМФОРТНАЯ СРЕДА

    Юридический адрес

    117312, Российская Федерация, Москва, Вавилова, 39

    Почтовый адрес

    117312, Российская Федерация, Москва, Вавилова, 39

    Контактный телефон

    +7 499 129-44-54

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@jkuran.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аушев Анзор Идрисович

    Место рассмотрения предложений

    Москва, л. Вавилова, д. 39, ком. 201

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка компьютерного оборудования для нужд ФГБУ «Комфортная среда»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    16.12.202116.12.2021 23:5916.12.2021 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110904537Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка компьютерного оборудования для нужд ФГБУ «Комфортная среда»Москва, л. Вавилова, д. 39, ком. 201

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 23:5917.12.2021 23:5917.12.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904537Подведение итогов не позднее Поставка компьютерного оборудования для нужд ФГБУ «Комфортная среда»Москва, л. Вавилова, д. 39, ком. 201

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 23:5917.12.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904537Подведение итогов не позднее Поставка компьютерного оборудования для нужд ФГБУ «Комфортная среда»Москва, л. Вавилова, д. 39, ком. 201

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка компьютерного оборудования для нужд ФГБУ «Комфортная среда»

    Начальная цена

    4 350 870,05

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГБУ КОМФОРТНАЯ СРЕДА
    Все закупки и тендеры ФГБУ КОМФОРТНАЯ СРЕДА

    Адрес местонахождения

    117312, Российская Федерация, Москва, Вавилова, 39

    Классификатор ОКПД2

    26.20.21.110

    Устройства запоминающие внутренние

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1116081/name/61c05e3a86dcb9.98656008

    20.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Накопитель памяти"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 2"

    "Многофункциональное устройство"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 3"

    "Чехол"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 4"

    "Планшет"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 5"

    "Веб-камера"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 6"

    "Системный блок (компьютер)"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 7"

    "Монитор"

    Кол-во: 13.00000

    "Позиция 8"

    "Сервер"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 9"

    "Сервер (тип 2)"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 10"

    "Ноутбук"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 11"

    "Многофункциональное устройство"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 12"

    "Комплект Клавиатура + Мышь"

    Кол-во: 15.00000

    "Позиция 13"

    "Флэш накопитель"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 14"

    "Флэш накопитель"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 15"

    "Многофункциональное устройство (струйное)"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 16"

    "Источник Бесперебойного Питания"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 17"

    "Накопитель SSD"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 18"

    "Накопитель SSD"

    Кол-во: 40.00000

    "Позиция 19"

    "Wi-Fi роутер"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 20"

    "Кабель-удлинитель"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 21"

    "Хаб (разветвитель)"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 22"

    "Переходник HDMI-VGA"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 23"

    "Сетевой удлинитель"

    Кол-во: 25.00000

    "Позиция 24"

    "Ноутбук"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 25"

    "Ридер для жестких дисков"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 26"

    "Микрокомпьютер"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 27"

    "Удлинитель для USB"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 28"

    "Сетевая карта для подключения интернет соединения"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 29"

    "Переходник HDMI-VGA"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 30"

    "Сетевой адаптер WiFi"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 31"

    "Аккумуляторная отвертка"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 32"

    "Термотрансферный принтер"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 33"

    "Набор отвёрток для точных работ"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 34"

    "Системный блок"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 35"

    "Источник Бесперебойного Питания"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 36"

    "Кабельная протяжка"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 37"

    "Источник Бесперебойного Питания"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 38"

    "Пневмоочиститель"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 39"

    "Влажные салфетки для техники"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 40"

    "Аккумулятор АА"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 41"

    "Аккумулятор ААА"

    Кол-во: 1.00000

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