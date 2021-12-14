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    Главная / Торги / ПОСТ ОХРАНЫ ХАРБ,М. срочная

    ПОСТ ОХРАНЫ ХАРБ,М. срочная

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 17:0014.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112578Дата и время окончания срока приема заявок ПОСТ ОХРАНЫ ХАРБ,М. срочнаяТюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112578

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ПОСТ ОХРАНЫ ХАРБ,М. срочная

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.12.2021 11:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-50-65

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    Elena.Mischuk@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мищук Елена Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ПОСТ ОХРАНЫ ХАРБ,М. срочная

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 17:00 GMT +314.12.2021 17:0014.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112578Дата и время окончания срока приема заявок ПОСТ ОХРАНЫ ХАРБ,М. срочнаяТюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    14.12.2021 17:0014.12.2021 17:0014.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112578Дата и время вскрытия заявок ПОСТ ОХРАНЫ ХАРБ,М. срочнаяТюменская область

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 18:0030.12.2021 18:0030.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112578Подведение итогов не позднее ПОСТ ОХРАНЫ ХАРБ,М. срочнаяТюменская область

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 18:0030.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112578Подведение итогов не позднее ПОСТ ОХРАНЫ ХАРБ,М. срочнаяТюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ПОСТ ОХРАНЫ ХАРБ,М. срочная

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    24,00 ₽на 400 дней
    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Расчет_стоимости.xlsx

    14.12.2021

    Технические_сведения_ПОСТ_ОХРАНЫ_ХРМ.xlsx

    14.12.2021

    КАРТА_ПАРТНЕРА.DOC

    14.12.2021

    Задание_на_поставку_НОВОЕ.xlsx

    14.12.2021

    Проект_договора.rar

    14.12.2021

    Анкета_участника__word_PDF_.doc

    14.12.2021

    КОДЕКС_ПОВЕДЕНИЯ_ПОСТАВЩИКА_ГРУППЫ_КОМПАНИЙ_ПАО_НОВАТЭК.PDF

    14.12.2021

    Форма_письма_о_подписании_договора.doc

    14.12.2021

    ХРБ.УПН_ОЛ_на_ПОСТ_ОХРАНЫ__9096_УПН_36_ТХТ.ТТ_.pdf

    14.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пост охраны"

    Кол-во: 1

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