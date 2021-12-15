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    Главная / Торги / Оказание услуг по предоставлению сотовой связи

    Оказание услуг по предоставлению сотовой связи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110904418Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению сотовой мобильной связиг. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110904418

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    253/2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по предоставлению сотовой связи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.12.2021 23:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    253_Приложение_1_к_ТЗ__ФОРМА_3_Коммерческое_предложение_.xlsx

    253_Приложение_2_к_ТЗ__Список_абонентских_номеров_.xlsx

    253_Извещение.docx

    253_Проект_договора_подряда.doc

    253_Документация.docx

    253_Итоги.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР

    Юридический адрес

    167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,

    Почтовый адрес

    167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Контактный телефон

    +7 8212 24-59-36

    Факс

    +7 8212 20-13-20

    Адрес электронной почты

    griganavichuspg@komigaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Григанавичус Павел Гедиминович

    Место рассмотрения предложений

    г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Закупки и тендеры Республика Коми

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по предоставлению сотовой мобильной связи

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 12:00 GMT +315.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110904418Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению сотовой мобильной связиг. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 12:0015.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110904418Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению сотовой мобильной связиг. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2021 15:0016.12.2021 15:0016.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904418Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению сотовой мобильной связиг. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 15:0016.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904418Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению сотовой мобильной связиг. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению сотовой мобильной связи

    Начальная цена

    4 992 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РФ, Республика Коми, с возможностью внутрироссийского и международного роуминга.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата оказанных Оператором Услуг производится Абонентом ежемесячно на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг при наличии счета (счета-фактуры), оформленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Оператора не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг. Срок оказания услуг: с 1 февраля 2022 года по 31 января 2025 года.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР

    Адрес местонахождения

    167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,

    167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Классификатор ОКПД2

    61.90.10

    Услуги телекоммуникационные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    61.90

    Деятельность в области телекоммуникаций прочая

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1113905/name/61bc4da2677f58.69221518

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области телекоммуникаций прочая"

    Кол-во: 36.00000

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