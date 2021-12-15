Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата оказанных Оператором Услуг производится Абонентом ежемесячно на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг при наличии счета (счета-фактуры), оформленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Оператора не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг. Срок оказания услуг: с 1 февраля 2022 года по 31 января 2025 года.