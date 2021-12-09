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    Главная / Торги / Поставка автошин для объекта «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» для нужд ООО «ГСП-7»

    Поставка автошин для объекта «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» для нужд ООО «ГСП-7»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 17:0009.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010007Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автошин для объекта «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» для нужд ООО «ГСП-7»Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010007

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автошин для объекта «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» для нужд ООО «ГСП-7»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.12.2021 19:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЭТП_АП010007_second_parts_protocol.pdf

    ТЗ.docx

    Проект договора поставки.docx

    ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.docx

    КП.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГСП-7
    Все закупки и тендеры «ГСП-7»

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ, ДОМ 3, КОРПУС 3 ЛИТЕР Б, ЭТ/КОМ 16/23

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ, ДОМ 3, КОРПУС 3 ЛИТЕР Б, ЭТ/КОМ 16/23

    Контактный телефон

    +7 812 383-33-73

    Факс

    Адрес электронной почты

    nigamatovma@gsp-7.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нигаматов Максим Альбертович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автошин для объекта «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» для нужд ООО «ГСП-7»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 17:00 GMT +309.12.2021 17:0009.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010007Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автошин для объекта «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» для нужд ООО «ГСП-7»Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    09.12.2021 17:0009.12.2021 17:0009.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок АП010007Дата и время вскрытия заявок Поставка автошин для объекта «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» для нужд ООО «ГСП-7»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    13.12.2021 23:0013.12.2021 23:0013.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010007Подведение итогов не позднее Поставка автошин для объекта «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» для нужд ООО «ГСП-7»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    13.12.202113.12.2021 23:0013.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010007Подведение итогов не позднее Поставка автошин для объекта «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» для нужд ООО «ГСП-7»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автошин для объекта «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» для нужд ООО «ГСП-7»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГСП-7»
    Все закупки и тендеры «ГСП-7»

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ, ДОМ 3, КОРПУС 3 ЛИТЕР Б, ЭТ/КОМ 16/23

    Классификатор ОКПД2

    22.11.13.110

    Шины и покрышки пневматические для автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей новые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1110454/name/61b8bb40570b49.91285689

    14.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автошина 14.00-20 Омскшина ОИ-25 147 G нс 14 с кам. с об. лентой"

    Кол-во: 108

    "Позиция 2"

    "Автошина 425/85 R 21 TYREX CRG VO-1260 160J PR20"

    Кол-во: 120

    "Позиция 3"

    "Автошина 1200-500-508 Омскшина ИДП 284"

    Кол-во: 42

    "Позиция 4"

    "Автошина 16.00 R20 Белшина БЕЛ-95 173G"

    Кол-во: 24

    "Позиция 5"

    "Автошина 225/75 R16 Кама-219 104Q НКШЗ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 6"

    "Автошина 225/75 R16 Nokian N"

    Кол-во: 60

    "Позиция 7"

    "Автошина 235\70 R16 Кама"

    Кол-во: 60

    "Позиция 8"

    "Автошина 235\70 R16 Кама"

    Кол-во: 60

    "Позиция 9"

    "Автошина ПАЗ ОШЗ VM-201 8.25 R20 128K"

    Кол-во: 38

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