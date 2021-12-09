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    Главная / Торги / Поставка темных нефтепродуктов для объекта «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» для нужд ООО «ГСП-7»

    Поставка темных нефтепродуктов для объекта «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» для нужд ООО «ГСП-7»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 17:0009.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010006Дата и время окончания срока приема заявок Поставка темных нефтепродуктов для объекта «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» для нужд ООО «ГСП-7»Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010006

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка темных нефтепродуктов для объекта «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» для нужд ООО «ГСП-7»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.12.2021 19:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЭТП_АП010006_second_parts_protocol.pdf

    ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.docx

    Проект договора поставки.docx

    КП МАСЛО ЭТАН.xlsx

    ТЗ МАСЛО ЭТАН.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГСП-7
    Все закупки и тендеры «ГСП-7»

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ, ДОМ 3, КОРПУС 3 ЛИТЕР Б, ЭТ/КОМ 16/23

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ, ДОМ 3, КОРПУС 3 ЛИТЕР Б, ЭТ/КОМ 16/23

    Контактный телефон

    +7 812 383-33-73

    Факс

    Адрес электронной почты

    nigamatovma@gsp-7.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нигаматов Максим Альбертович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка темных нефтепродуктов для объекта «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» для нужд ООО «ГСП-7»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 17:00 GMT +309.12.2021 17:0009.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010006Дата и время окончания срока приема заявок Поставка темных нефтепродуктов для объекта «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» для нужд ООО «ГСП-7»Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    09.12.2021 17:0009.12.2021 17:0009.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок АП010006Дата и время вскрытия заявок Поставка темных нефтепродуктов для объекта «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» для нужд ООО «ГСП-7»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    13.12.2021 23:0013.12.2021 23:0013.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010006Подведение итогов не позднее Поставка темных нефтепродуктов для объекта «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» для нужд ООО «ГСП-7»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    13.12.202113.12.2021 23:0013.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010006Подведение итогов не позднее Поставка темных нефтепродуктов для объекта «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» для нужд ООО «ГСП-7»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка темных нефтепродуктов для объекта «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» для нужд ООО «ГСП-7»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГСП-7»
    Все закупки и тендеры «ГСП-7»

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ, ДОМ 3, КОРПУС 3 ЛИТЕР Б, ЭТ/КОМ 16/23

    Классификатор ОКПД2

    19.20.29.110

    Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1110447/name/61b8b6b6cf57a5.76180763

    14.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло моторное 10w40 205л Gazpromneft Diesel Extra 2389901231"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Масло моторное 10w40 209л Shell RIMULA R5 E CI-4/E7 полусинтетическое 550027382"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Масло Gazpromneft М8ДМ Дизель Турбо SAE 20 181кг бочка масло 2389901269"

    Кол-во: 60

    "Позиция 4"

    "Гидравлическое масло Тилус S2 V32 209 л 550031650"

    Кол-во: 40

    "Позиция 5"

    "Масло Gazpromneft GL-5 75W90 API GL-5 205л 253651870"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Антифриз CoolStream Standart 40 (зеленый) (205,6л/220кг) CS-010205"

    Кол-во: 30

    "Позиция 7"

    "Смазка 0,4кг/0,42мл универсальная БАЛТКАМ MC BLUE синяя NLGI2 1304"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "Тосол 40 210кг ГОСТовский 650899"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Жидкость тормозная DOT-4 0,455кг Дзержинский 4606532003883"

    Кол-во: 200

    "Позиция 10"

    "Литол-24 0,4кг туба под пистолет Luxe 6003"

    Кол-во: 200

    "Позиция 11"

    "Жидкий ключ WD40 420 мл WD-0002/2"

    Кол-во: 100

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