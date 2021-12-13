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    Главная / Торги / 5936 Арматура (Кемерово)

    5936 Арматура (Кемерово)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 18:0013.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112577Дата и время окончания срока приема заявок 5936 Арматура (Кемерово)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112577

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    5936 Арматура (Кемерово)

    Наименование закупки

    5936 Арматура (Кемерово)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.12.2021 16:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_Согласие_с_договором.docx

    Список_документов_направляемых_участниками_.xlsx

    5936_Спецификация__для_заполнения_.xls

    Анкета_участника__для_заполнения_.docx

    Проект_Договора__для_ознакомления_.rar

    Условия_предоставления_обеспечения_ТМЦ_услуги.docx

    ГП112577_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Юридический адрес

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Почтовый адрес

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Контактный телефон

    +7 495 984-72-69

    Факс

    +7 495 332-59-90

    Адрес электронной почты

    t.gorbunova@stroytransgaz.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Горбунова Таисия Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    5936 Арматура (Кемерово)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 18:00 GMT +313.12.2021 18:0013.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112577Дата и время окончания срока приема заявок 5936 Арматура (Кемерово)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    13.12.2021 18:0013.12.2021 18:0013.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112577Дата и время вскрытия заявок 5936 Арматура (Кемерово)Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 14:0030.12.2021 14:0030.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112577Подведение итогов не позднее 5936 Арматура (Кемерово)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 14:0030.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112577Подведение итогов не позднее 5936 Арматура (Кемерово)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    5936 Арматура (Кемерово)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии со спецификацией. Консультант по регистрации компании на ЭТП: тел. 8 (495) 150-06-61, доб. 1041, тел. 8 (495) 150-06-61 доб. 5000

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Адрес местонахождения

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Классификатор ОКПД2

    24.10.62.210

    Сталь арматурная

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1128009/name/61cd9083b8e2c5.26405253

    30.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "В соответствии со спецификацией"

    Кол-во:

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