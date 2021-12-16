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    Главная / Торги / Проведение лабораторных исследований опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах на соответствие санитарным нормам и правилам в соответствии с действующей нормативной документацией (производственный контроль)

    Проведение лабораторных исследований опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах на соответствие санитарным нормам и правилам в соответствии с действующей нормативной документацией (производственный контроль)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 11:0016.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112575Дата и время окончания срока приема заявок Проведение лабораторных исследований опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах на соответствие санитарным нормам и правилам в соответствии с действующей нормативной документацией (производственный контроль)ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112575

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1076

    Наименование закупки

    Проведение лабораторных исследований опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах на соответствие санитарным нормам и правилам в соответствии с действующей нормативной документацией (производственный контроль)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.12.2021 15:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП112575_Протокол_подведения_итогов.pdf

    Извещение_о_проведении_закупки_на_ЭТП___1076.docx

    Приложение___1_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Приложение___2_Техническое_задание_ПЛК_2022.docx

    Приложение___3_Справка_об_опыте_работы.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-12-84

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Молвинских Сергей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение лабораторных исследований опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах на соответствие санитарным нормам и правилам в соответствии с действующей нормативной документацией (производственный контроль)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 11:00 GMT +316.12.2021 11:0016.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112575Дата и время окончания срока приема заявок Проведение лабораторных исследований опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах на соответствие санитарным нормам и правилам в соответствии с действующей нормативной документацией (производственный контроль)Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 11:0016.12.2021 11:0016.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112575Дата и время вскрытия заявок Проведение лабораторных исследований опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах на соответствие санитарным нормам и правилам в соответствии с действующей нормативной документацией (производственный контроль)Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2021 15:0029.12.2021 15:0029.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112575Подведение итогов не позднее Проведение лабораторных исследований опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах на соответствие санитарным нормам и правилам в соответствии с действующей нормативной документацией (производственный контроль)Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202129.12.2021 15:0029.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112575Подведение итогов не позднее Проведение лабораторных исследований опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах на соответствие санитарным нормам и правилам в соответствии с действующей нормативной документацией (производственный контроль)Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение лабораторных исследований опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах на соответствие санитарным нормам и правилам в соответствии с действующей нормативной документацией (производственный контроль)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    M

    УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НАУЧНОЙ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1122634/name/61c952a1489072.51835504

    27.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение лабораторных исследований опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах на соответствие санитарным нормам и правилам в соответствии с действующей нормативной документацией (производственный контроль"

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