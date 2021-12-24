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    Главная / Торги / Закупка инструмента (монолитный фрезерный и осевой вращающийся) с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).

    Закупка инструмента (монолитный фрезерный и осевой вращающийся) с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2021 11:0024.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112574Дата и время окончания срока приема заявок Закупка инструмента (монолитный фрезерный и осевой вращающийся) с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112574

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка инструмента (монолитный фрезерный и осевой вращающийся) с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.12.2021 14:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Прил_В__3_к_Извещению_Справка_об_опыте_работы.docx

    Извещение_монолитный_фрезерный___1043.docx

    ТЗ.pdf

    Договор__закупки_Общество_Покупатель.doc

    Прил_В__1_к_Извещению_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Прил_В__6_к_Извещению_Свидетельство_изготовителя.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Mariya.Arkhipovskaya2@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Архиповская Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка инструмента (монолитный фрезерный и осевой вращающийся) с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2021 11:00 GMT +324.12.2021 11:0024.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112574Дата и время окончания срока приема заявок Закупка инструмента (монолитный фрезерный и осевой вращающийся) с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).Колпино

    Подведение итогов не позднее

    14.01.2022 10:3014.01.2022 10:3014.01.2022 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112574Подведение итогов не позднее Закупка инструмента (монолитный фрезерный и осевой вращающийся) с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).Колпино

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    14.01.202214.01.2022 10:3014.01.2022 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112574Подведение итогов не позднее Закупка инструмента (монолитный фрезерный и осевой вращающийся) с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка инструмента (монолитный фрезерный и осевой вращающийся) с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.73.60.190

    Инструмент прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Зенкер D=37.60h8 050311 30110712"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Зенкер D=44.60h8 050311 30110722"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Развёртка 3/8" G0037175.5766"

    Кол-во: 15

    "Позиция 4"

    "Развёртка D=38H7 031211 30107717"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Развёртка D=45H7 031211 30107726"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Сверло A13037.5 D=37,5 Lраб=195"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Сверло D10,5 113155"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Сверло D8,5 113155"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Сверло SCD 041-029-060 ACP5 IC908"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Сверло SCD 051-020-060 AP3N IC908"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Сверло SCD 091-035-100 AP3 IC908"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Сверло SCD 144-045-160 AP3 IC909"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Сверло ружейное OTS-20000-0750-WE25 TBT"

    Кол-во: 15

    "Позиция 14"

    "Сверло спиральное 14,0x30 Weldon 19мм SSPI.14"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Сверло спиральное 14,0x55 Weldon 19мм SPI.14"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Сверло ц/х ф 2.50 N HSS 114030 2,5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 17"

    "Сверло ц/х ф 3.00 N HSS 114030 3"

    Кол-во: 50

    "Позиция 18"

    "Сверло ц/х ф 3.30 N HSS 114030 3,3"

    Кол-во: 50

    "Позиция 19"

    "Сверло ц/х ф 3.50 N HSS 114030 3,5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 20"

    "Сверло ц/х ф 4.00 N HSS 114030 4"

    Кол-во: 50

    "Позиция 21"

    "Сверло ц/х ф 4.20 N HSS 114030 4,2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 22"

    "Сверло ц/х ф 4.50 N HSS 114030 4,5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 23"

    "Сверло ц/х ф 5.00 N HSS 114030 5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 24"

    "Фреза 140218.060TiAlN"

    Кол-во: 9

    "Позиция 25"

    "Фреза 140218.080 TiAlN"

    Кол-во: 15

    "Позиция 26"

    "Фреза 140218.100TiAlN"

    Кол-во: 15

    "Позиция 27"

    "Фреза 140218.120TiAlN"

    Кол-во: 15

    "Позиция 28"

    "Фреза 140218.140TiAlN"

    Кол-во: 7

    "Позиция 29"

    "Фреза 140218.200TiAlN"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Фреза 140218.250TiAlN"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Фреза 140218.300TiAlN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Фреза 141218.160TiAlN"

    Кол-во: 7

    "Позиция 33"

    "Фреза 141218.200TiAlN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Фреза 220418.050"

    Кол-во: 6

    "Позиция 35"

    "Фреза 220418.060"

    Кол-во: 6

    "Позиция 36"

    "Фреза 220418.080"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Фреза 220418.085+TiAlN"

    Кол-во: 30

    "Позиция 38"

    "Фреза 220418.100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "Фреза 220418.120+TiAlN"

    Кол-во: 7

    "Позиция 40"

    "Фреза 220418.140"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Фреза 220418.160"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "Фреза 220418.180"

    Кол-во: 9

    "Позиция 43"

    "Фреза 220418.200"

    Кол-во: 3

    "Позиция 44"

    "Фреза 220418.220"

    Кол-во: 6

    "Позиция 45"

    "Фреза 220418.240"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Фреза 220418.250"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Фреза 220418.320"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Фреза 220418.400+TiAlN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Фреза 270618.210"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Фреза 73град., D12w, L80, Z2, R1 CS.A73R1.2.10.1 TiAlN"

    Кол-во: 30

    "Позиция 51"

    "Зенковка 90град. G13850.0"

    Кол-во: 3

    "Позиция 52"

    "Зенковка 90град. G13880.0"

    Кол-во: 3

    "Позиция 53"

    "Зенковка 90град. G56016.5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Зенковка 90град. G56025.0"

    Кол-во: 6

    "Позиция 55"

    "Зенковка 90град. G56031.0"

    Кол-во: 12

    "Позиция 56"

    "Сверло A10010.2 D=10,2 Lраб=87"

    Кол-во: 4

    "Позиция 57"

    "Сверло A1006.8 D=6,8 Lраб=69"

    Кол-во: 6

    "Позиция 58"

    "Сверло A1008.5 D=8,5 Lраб=75"

    Кол-во: 15

    "Позиция 59"

    "Сверло ружейное OTS-20000-1020-WE25 TBT"

    Кол-во: 15

    "Позиция 60"

    "Головка фрезерная сменная 316-12CM600-12045G 1030"

    Кол-во: 13

    "Позиция 61"

    "Зенкер D=29.70h8 050311 30110696"

    Кол-во: 4

    "Позиция 62"

    "Зенкер D=37.60h8 050311 30110712"

    Кол-во: 6

    "Позиция 63"

    "Зенкер D=44.60h8 050311 30110722"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Зенкер D=47.60h8 050311 30110728"

    Кол-во: 5

    "Позиция 65"

    "Зенковка 60град. G13525.0"

    Кол-во: 4

    "Позиция 66"

    "Зенковка 90град. G56025.0"

    Кол-во: 4

    "Позиция 67"

    "Зенковка 90град. G56031.0"

    Кол-во: 4

    "Позиция 68"

    "Развёртка 1/2" G0037175.5767"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Развёртка 3/8" G0037175.5766"

    Кол-во: 18

    "Позиция 70"

    "Развёртка 72670 D=20H7"

    Кол-во: 3

    "Позиция 71"

    "Развёртка 72670 D=21H7"

    Кол-во: 6

    "Позиция 72"

    "Развёртка 72670 D=25H7"

    Кол-во: 6

    "Позиция 73"

    "Развёртка 72670 D=32H7"

    Кол-во: 6

    "Позиция 74"

    "Развёртка D=30H7 031211 30107701"

    Кол-во: 4

    "Позиция 75"

    "Развёртка D=38H7 031211 30107717"

    Кол-во: 6

    "Позиция 76"

    "Развёртка D=45H7 031211 30107726"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Развёртка D=48H7 031211 30107732"

    Кол-во: 4

    "Позиция 78"

    "Сверло центровочное ф 6.30 A 60гр. HSS 111000 6,3"

    Кол-во: 45

    "Позиция 79"

    "Сверло центровочное ф 8.00 A 60гр. HSS 111000 8"

    Кол-во: 30

    "Позиция 80"

    "Сверло центровочное ф10.00 A 60гр. HSS 111005 10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 81"

    "Фреза 1C050-0150-045-XA 1620"

    Кол-во: 3

    "Позиция 82"

    "Фреза 1C050-0300-045-XA 1620"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Фреза 316-16CM210-16045G 1030"

    Кол-во: 12

    "Позиция 84"

    "Сверло R4575.0 D=5 Lраб=28"

    Кол-во: 8

    "Позиция 85"

    "Сверло R4536.8 D=6.8 Lраб=53"

    Кол-во: 7

    "Позиция 86"

    "Сверло R4578.5 D=8.5 Lраб=47"

    Кол-во: 7

    "Позиция 87"

    "Сверло A97610.0X265 D=10 Lраб=185"

    Кол-во: 3

    "Позиция 88"

    "Сверло A55310.2 D=10.2 Lраб=87"

    Кол-во: 3

    "Позиция 89"

    "Фреза 1C050-0150-060-XA 1620"

    Кол-во: 3

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