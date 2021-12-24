Закупка инструмента (монолитный фрезерный и осевой вращающийся) с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП112574 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Закупка инструмента (монолитный фрезерный и осевой вращающийся) с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются). Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова Юридический адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н Почтовый адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н Контактный телефон +7 812 322-83-72 Факс Адрес электронной почты Mariya.Arkhipovskaya2@iz-kartex.com Ф.И.О. контактного лица Архиповская Мария Владимировна Место рассмотрения предложений Колпино Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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