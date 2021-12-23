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    Главная / Торги / Закупка инструмента по ГОСТ, ОСТ и ТУ с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год

    Закупка инструмента по ГОСТ, ОСТ и ТУ с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2021 14:0123.12.2021 14:01Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112573Дата и время окончания срока приема заявок Закупка инструмента по ГОСТ, ОСТ и ТУ с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 годКолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112573

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка инструмента по ГОСТ, ОСТ и ТУ с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.12.2021 14:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_ГОСТ_1042.docx

    Прил_В__6_к_Извещению_Свидетельство_изготовителя.docx

    Прил_В__1_к_Извещению_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Договор__закупки_Общество_Покупатель.doc

    Прил_В__3_к_Извещению_Справка_об_опыте_работы.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Mariya.Arkhipovskaya2@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Архиповская Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка инструмента по ГОСТ, ОСТ и ТУ с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2021 14:01 GMT +323.12.2021 14:0123.12.2021 14:01Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112573Дата и время окончания срока приема заявок Закупка инструмента по ГОСТ, ОСТ и ТУ с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 годКолпино

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2022 10:3028.02.2022 10:3028.02.2022 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112573Подведение итогов не позднее Закупка инструмента по ГОСТ, ОСТ и ТУ с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 годКолпино

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    28.02.202228.02.2022 10:3028.02.2022 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112573Подведение итогов не позднее Закупка инструмента по ГОСТ, ОСТ и ТУ с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 годКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка инструмента по ГОСТ, ОСТ и ТУ с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.73.60.190

    Инструмент прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Зенкер 2320-2593 ГОСТ 12489-71 (D=24,7, L=281)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Зенковка 31,5 2353-0136 10 2 ГОСТ 14953-80"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Калибр-пробка 8321-0219-1 ОСТ 108.666.113-84"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Пробка M64 7H НЕ 8222-1189 ГОСТ 17760-72"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Пробка M64 7H ПР 8222-0189 ГОСТ 17759-72"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Пробка М20 7H 8221-3080 ГОСТ 17758-72"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Пробка М20х1,5 7H 8221-3082 ГОСТ 17758-72"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Пробка М24 7H 8221-3092 ГОСТ 17758-72"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Пробка М33х1,5 7H 8221-3120 ГОСТ 17758-72"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Развертка 2363-0111 Н7 ГОСТ 1672-80 (машинная, Морзе 1, D=12, L=150)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Развертка 2363-0127 Н7 ГОСТ 1672-80 (машинная, Морзе 2, D=16, L=170)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Развертка 2363-0971 ГОСТ 18121-72 (котельная машинная, Морзе 3, D=25, L=295)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Развертка 2373-0011 ГОСТ 10081-84 (машинная коническая, Морзе 3, D=20, L=377)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Развертка 2373-0013 ГОСТ 10081-84 (машинная коническая, Морзе 3, D=25, L=427)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Развертка 2373-0015 ГОСТ 10081-84 (машинная коническая, Морзе 4, D=32, L=475)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Резец 2142-0025 Т5К10 ГОСТ 9795-84 (расточной державочный, 16х16х80)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 17"

    "Сверло 19,50 2301-0068 ГОСТ 10903-77 (КМ2)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Сверло 2317-0006 ГОСТ 14952-75 (D=3.15"

    Кол-во: 40

    "Позиция 19"

    "Сверло 2317-0007 ГОСТ 14952-75 (D=4)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 20"

    "Сверло 70,00 2301-0183 ГОСТ 10903-77 (КМ5)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "Сверло 76.00 2301-3122 ГОСТ 10903-77 (КМ5)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Тиски 7827-0265 ГОСТ 4045-75 (L=180)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Фреза 2223-0105 ГОСТ 17026-71 (концевая с коническим хвостовиком, D50, Z4)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Тиски 7201-0019 ГОСТ 16518-96 (СЧ20)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Плашка 2650-1677 М10 6g ГОСТ 9740-71"

    Кол-во: 6

    "Позиция 26"

    "Плашка 2650-1685 М10х1,25 6g ГОСТ 9740-71"

    Кол-во: 6

    "Позиция 27"

    "Плашка 2650-1693 М10х1 6g ГОСТ 9740-71"

    Кол-во: 6

    "Позиция 28"

    "Плашка 2650-2031 М16 6g ГОСТ 9740-71"

    Кол-во: 6

    "Позиция 29"

    "Плашка 2650-1745 М12 6g ГОСТ 9740-71"

    Кол-во: 6

    "Позиция 30"

    "Штангенциркуль ШЦ-III-250-630-0,05 ГОСТ 166-89"

    Кол-во: 6

    "Позиция 31"

    "Круг 11 150х50х32 63C F60 M 7 V 32 2 А ГОСТ 2424-83"

    Кол-во: 50

    "Позиция 32"

    "Пробка М160х3 7H НЕ 8223-1310 ГОСТ 17762-72"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Пробка М160х3 7H ПР 8223-0310 ГОСТ 17761-72"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Метчик 2621-2481 M6 ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "Метчик 2621-2529 M8 ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Метчик 2621-2593 M10 ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Фреза червячная кл. А m=30, z=8, угол=20град (362х390х80) Р6M5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Метчик 2621-1513 M12 ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "Сверло 2,00 2300-0001 ГОСТ 886-77"

    Кол-во: 45

    "Позиция 40"

    "Сверло 2,50 2300-0008 ГОСТ 886-77"

    Кол-во: 45

    "Позиция 41"

    "Сверло 3,00 2300-7515-В1 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 60

    "Позиция 42"

    "Сверло 3,20 2300-7523 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 60

    "Позиция 43"

    "Сверло 3,50 2300-0022 ГОСТ 886-77"

    Кол-во: 60

    "Позиция 44"

    "Сверло 3,80 2300-7541-В1 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 60

    "Позиция 45"

    "Сверло 4,00 2300-7545-В1 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 60

    "Позиция 46"

    "Сверло 4,20 2300-7551-В1 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 60

    "Позиция 47"

    "Сверло 4,50 2300-7561-В1 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 60

    "Позиция 48"

    "Сверло 4,80 2300-7567-В1 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 60

    "Позиция 49"

    "Сверло 5,00 2300-6173-В1 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 60

    "Позиция 50"

    "Сверло 6,00 2300-0181-В1 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 60

    "Позиция 51"

    "Сверло 6,50 2300-6977 ГОСТ 886-77"

    Кол-во: 45

    "Позиция 52"

    "Сверло 6,80 2300-6981 ГОСТ 886-77"

    Кол-во: 45

    "Позиция 53"

    "Сверло 8,00 2300-0195-В1 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 45

    "Позиция 54"

    "Сверло 6,70 2300-6979 ГОСТ 886-77"

    Кол-во: 45

    "Позиция 55"

    "Сверло 7,00 2300-6983 ГОСТ 886-77"

    Кол-во: 45

    "Позиция 56"

    "Сверло 8,50 2300-6999 ГОСТ 886-77"

    Кол-во: 45

    "Позиция 57"

    "Сверло 9,00 2300-7005 ГОСТ 886-77"

    Кол-во: 45

    "Позиция 58"

    "Сверло 9,50 2300-7011 ГОСТ 886-77"

    Кол-во: 45

    "Позиция 59"

    "Сверло 10,00 2300-7016 ГОСТ 886-77"

    Кол-во: 45

    "Позиция 60"

    "Сверло 10,50 2300-0072 ГОСТ 886-77"

    Кол-во: 30

    "Позиция 61"

    "Сверло 11,00 2300-0074 ГОСТ 886-77"

    Кол-во: 30

    "Позиция 62"

    "Сверло 11,50 2300-0076 ГОСТ 886-77"

    Кол-во: 9

    "Позиция 63"

    "Сверло 12,00 2300-0079 ГОСТ 886-77"

    Кол-во: 9

    "Позиция 64"

    "Сверло 12,50 2300-0080 ГОСТ 886-77"

    Кол-во: 9

    "Позиция 65"

    "Сверло 13,00 2300-0082 ГОСТ 886-77"

    Кол-во: 9

    "Позиция 66"

    "Сверло 13,00 2300-0082 ГОСТ 886-77"

    Кол-во: 9

    "Позиция 67"

    "Сверло 14,00 2300-0086 ГОСТ 886-77"

    Кол-во: 9

    "Позиция 68"

    "Сверло 15,00 2300-0090 ГОСТ 886-77"

    Кол-во: 9

    "Позиция 69"

    "Сверло 16,00 2300-0094 ГОСТ 886-77"

    Кол-во: 9

    "Позиция 70"

    "Пассатижи 7814-0407 Х9 ГОСТ 17438-72 (L=180)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 71"

    "Топор А0 ГОСТ 18578-89 (1кг)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 72"

    "Топорище II-1 ГОСТ 1400-91 (для топоров типа А0)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 73"

    "Топор А3 ГОСТ 18578-89 (1,6кг)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 74"

    "Топорище IV ГОСТ 1400-91 (для топоров типа А2, А3)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 75"

    "Чертилка 7840-1002 ГОСТ 24473-80 (тип 1 - прямая односторонняя, исп.2 - с ножками из тв. сплава)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 76"

    "Штангенциркуль ШЦ-II-160-0,05 ГОСТ 166-89"

    Кол-во: 6

    "Позиция 77"

    "Нутромер НМ 1250 ГОСТ 10-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Линейка 150 ГОСТ 427-75"

    Кол-во: 12

    "Позиция 79"

    "Линейка 300 ГОСТ 427-75"

    Кол-во: 6

    "Позиция 80"

    "Сверло 6,00 2301-0371-В1 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 30

    "Позиция 81"

    "Сверло 6,20 2301-0373-В1 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 30

    "Позиция 82"

    "Сверло 6,80 2300 - 6981 - В1 ГОСТ 886-77"

    Кол-во: 30

    "Позиция 83"

    "Сверло 7,00 2301-0377-В1 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 30

    "Позиция 84"

    "Сверло 7,20 2301-0379-В1 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 15

    "Позиция 85"

    "Сверло 7,80 2301-0384-В1 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 15

    "Позиция 86"

    "Сверло 8,00 2301-0385-В1 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 30

    "Позиция 87"

    "Сверло 8,20 2301-0387-В1 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 15

    "Позиция 88"

    "Сверло 8,40 2301-0389-В1 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 15

    "Позиция 89"

    "Сверло 8,80 2301-0483-В1 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 15

    "Позиция 90"

    "Сверло 8,90 2301-0392-В1 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 6

    "Позиция 91"

    "Сверло 9,00 2301-0393-В1 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 6

    "Позиция 92"

    "Сверло 9,50 2301-0395-В1 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 6

    "Позиция 93"

    "Сверло 10,40 2301-0401-В1 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 15

    "Позиция 94"

    "Сверло 11,20 2301-0405-В1 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 15

    "Позиция 95"

    "Сверло 11,80 2301-0496-В1 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 15

    "Позиция 96"

    "Сверло 12,00 2301-0409-В1 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 15

    "Позиция 97"

    "Сверло 12,70 2301-0411-В1 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 6

    "Позиция 98"

    "Сверло 13,20 2301-0413-В1 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 6

    "Позиция 99"

    "Сверло 14,00 2301-0416-В1 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 15

    "Позиция 100"

    "Сверло 14,25 2301-0417-В1 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 6

    "Позиция 101"

    "Сверло 15,00 2301-0420-В1 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 6

    "Позиция 102"

    "Сверло 16,50 2301-0426-В1 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 6

    "Позиция 103"

    "Сверло 18,00 2301-0431-В1 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 15

    "Позиция 104"

    "Сверло 19,00 2301-0435-В1 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 15

    "Позиция 105"

    "Сверло 21,00 2301-0443 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 15

    "Позиция 106"

    "Круг отрезной 41 125х1,6х22,23 А 36 41-43 BF S 80 м/с 2 кл. ГОСТ 21963-2002"

    Кол-во: 400

    "Позиция 107"

    "Круг 1 125х6x22,23 А 24 R BF 80 2 ТУ 3982-005-00221209-97"

    Кол-во: 300

    "Позиция 108"

    "Круг 41 180х3x22,23 A 24 S BF 80 м/с Pg ТУ 3982-001-00221209-2008"

    Кол-во: 750

    "Позиция 109"

    "Круг КЛТ 125х22,23 A 40 80 м/с ТУ 3985-007-00221209-98"

    Кол-во: 450

    "Позиция 110"

    "Круг 27 180х6x22,23 A 24 R BF 80м/с Pg ТУ 3982-001-00221209-2008"

    Кол-во: 2400

    "Позиция 111"

    "Круг 1 150х25х32 14A 24 Q B 40 2 ГОСТ 23182-78"

    Кол-во: 300

    "Позиция 112"

    "Круг КЛТ 180х22,23 14А 40 80 м/с ТУ 3985-007-00221209-98"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 113"

    "ШТАНГЕНГЛУБИНОМЕР ШГ-160-0,1 ГОСТ 162-90"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "ШТАНГЕНГЛУБИНОМЕР ШГ-250-0,1 ГОСТ 162-90"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Сверло 25 2301-0457 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 4

    "Позиция 116"

    "Сверло 13,00 2301-1692 ГОСТ 22736-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 117"

    "Сверло 14,00 2301-0046 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 118"

    "Сверло 14,00 2301-1696 ГОСТ 22736-77"

    Кол-во: 13

    "Позиция 119"

    "Сверло 14,25 2301-0047 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 120"

    "Сверло 14,50 2301-0048 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 121"

    "Сверло 15,00 2301-0050 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 122"

    "Сверло 15,00 2301-0420 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 123"

    "Сверло 16,00 2301-0424 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 124"

    "Сверло 20,00 2301-0439 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 15

    "Позиция 125"

    "Сверло 30,00 2301-0476 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 126"

    "Сверло 31,00 2301-0109 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 127"

    "Сверло 32,00 2301-0113 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 128"

    "Сверло 42,00 2301-0144 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 129"

    "Сверло 50,00 2301-0166 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 130"

    "Сверло 56,00 2301-0174 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Сверло 58,00 2301-0176 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Сверло 6,00 2301-0001 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 133"

    "Сверло 6,00 2301-0371 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 134"

    "Сверло 68,00 2301-0182 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Сверло 70,00 2301-0183 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 136"

    "Сверло 8,00 2301-0385 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 137"

    "Сверло 8,50 2301-0020 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 20

    "Позиция 138"

    "Сверло 8,50 2301-0390 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 139"

    "Фреза 2254-0978 2 ГОСТ 2679-93 (для прорезки и отрезки, D125, В3, Z100)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 140"

    "Фреза 2254-1332 2 ГОСТ 2679-93 (для прорезки и отрезки, D200, В3, Z64)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 141"

    "ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ТКАНЕВ. 2 С 800х30 6Н 14 А У1 К ГОСТ 5009-82"

    Кол-во: 2

    "Позиция 142"

    "ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ТКАНЕВ. 2 725х50 У1 14А 16-Н К ГОСТ 5009-82"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "ШЛИФ.ШКУРКА 2 725*50 С2 ТКАНЕВ. 14А 40-Н МА ГОСТ 5009-82 /"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "Штатив ШМ-llН-8 ГОСТ 10197-70"

    Кол-во: 5

    "Позиция 145"

    "Индикатор ИЧ 10 кл.0 ГОСТ 577-68"

    Кол-во: 15

    "Позиция 146"

    "Индикатор ИЧ 10 кл.1 ГОСТ 577-68 (с ушком)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 147"

    "Линейка 1000 ГОСТ 427-75"

    Кол-во: 10

    "Позиция 148"

    "Линейка 150 ГОСТ 427-75"

    Кол-во: 5

    "Позиция 149"

    "Линейка 300 ГОСТ 427-75"

    Кол-во: 5

    "Позиция 150"

    "Линейка 500 ГОСТ 427-75"

    Кол-во: 15

    "Позиция 151"

    "Микрометр МВМ 50-75 ГОСТ 4380-93"

    Кол-во: 2

    "Позиция 152"

    "Микрометр МВМ 75-100 ГОСТ 4380-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "Микрометр МЗ 75-1 ГОСТ 6507-90"

    Кол-во: 1

    "Позиция 154"

    "Микрометр МК 25-1 ГОСТ 6507-90"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "Микрометр МК 50-1 ГОСТ 6507-90"

    Кол-во: 2

    "Позиция 156"

    "Микрометр МК 75-1 ГОСТ 6507-90"

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "Микрометр МК 100-1 ГОСТ 6507-90"

    Кол-во: 2

    "Позиция 158"

    "Микрометр МК 125-1 ГОСТ 6507-90"

    Кол-во: 1

    "Позиция 159"

    "Микрометр МК 225-1 ГОСТ 6507-90"

    Кол-во: 4

    "Позиция 160"

    "Микрометр МК 250-1 ГОСТ 6507-90"

    Кол-во: 5

    "Позиция 161"

    "Микрометр МК 275-1 ГОСТ 6507-90"

    Кол-во: 2

    "Позиция 162"

    "Микрометр МК 600-1 ГОСТ 6507-90"

    Кол-во: 1

    "Позиция 163"

    "Микрометр МК 300-1 ГОСТ 6507-90"

    Кол-во: 2

    "Позиция 164"

    "Микрометр МК 400-1 ГОСТ 6507-90"

    Кол-во: 2

    "Позиция 165"

    "Микрометр МК 500-1 ГОСТ 6507-90"

    Кол-во: 2

    "Позиция 166"

    "Набор щупов-100 №1 Кл.1 ТУ 2-034-0221197-011-91"

    Кол-во: 2

    "Позиция 167"

    "Набор щупов-100 №2 Кл.1 ТУ 2-034-0221197-011-91"

    Кол-во: 2

    "Позиция 168"

    "Нутромер НМ 1250 ГОСТ 10-88"

    Кол-во: 3

    "Позиция 169"

    "Нутромер НМ 175 ГОСТ 10-88"

    Кол-во: 2

    "Позиция 170"

    "Нутромер НМ 600 ГОСТ 10-88"

    Кол-во: 3

    "Позиция 171"

    "Нутромер НМ 75 ГОСТ 10-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 172"

    "ШТАНГЕНГЛУБИНОМЕР ШГ-250-0,05 ГОСТ 162-90"

    Кол-во: 2

    "Позиция 173"

    "Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,1 ГОСТ 166-89"

    Кол-во: 2

    "Позиция 174"

    "Штангенциркуль ШЦ-II-250-0,1 ГОСТ 166-89"

    Кол-во: 2

    "Позиция 175"

    "Штангенциркуль ШЦ-II-500-0,1 ГОСТ 166-89"

    Кол-во: 3

    "Позиция 176"

    "Штангенциркуль ШЦ-II-630-0,1 ГОСТ 166-89"

    Кол-во: 3

    "Позиция 177"

    "Штангенциркуль ШЦ-III-250-630-0,05 ГОСТ 166-89 (губки 10)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 178"

    "Штангенциркуль ШЦ-III-250-800-0,05 ГОСТ 166-89"

    Кол-во: 4

    "Позиция 179"

    "Штангенциркуль ШЦ-III-320-1000-0,1 ГОСТ 166-89"

    Кол-во: 4

    "Позиция 180"

    "Штангензубомер с нониусом ШЗН-40 ТУ 2-034-773-89"

    Кол-во: 1

    "Позиция 181"

    "Угломер типа 2-2 ГОСТ 5378-88"

    Кол-во: 2

    "Позиция 182"

    "Угломер маятниковый 3УРИ-М ТУ 2-034-666-82"

    Кол-во: 3

    "Позиция 183"

    "Круг 1 750х100х305 25А F60 L 5 V 50 2 ГОСТ 2424-83"

    Кол-во: 1

    "Позиция 184"

    "Круг  1 500х100х305 25А 40 K 6 V 50 2 ГОСТ 2424-83"

    Кол-во: 3

    "Позиция 185"

    "Круг 12 200х20х32 25A 60 J 6 V 50 2 ГОСТ 2424-83"

    Кол-во: 40

    "Позиция 186"

    "Круг 12 200х20х32 25A F60 K 7 V 32 2 А ГОСТ 2424-83"

    Кол-во: 40

    "Позиция 187"

    "Карандаш 3908-0054 ГОСТ 607-80"

    Кол-во: 6

    "Позиция 188"

    "Карандаш 3908-0083 ГОСТ 607-80"

    Кол-во: 6

    "Позиция 189"

    "Долбяк 2540-0026 А ГОСТ 6762-79 m10 D125 z12 шпоночный паз"

    Кол-во: 1

    "Позиция 190"

    "Долбяк 2530-0268 А ГОСТ 9323-79 m6 D125 z21"

    Кол-во: 2

    "Позиция 191"

    "Круг 1 400х40х127 25A 40 K 6 V 50 2 ГОСТ 2424-83"

    Кол-во: 10

    "Позиция 192"

    "Круг 1 400х40х127 63C 40 K 7 V 35 ГОСТ 2424-83"

    Кол-во: 10

    "Позиция 193"

    "Круг 1 400х40х203 25A 40 K 6 V 50 2 ГОСТ 2424-83"

    Кол-во: 5

    "Позиция 194"

    "Круг 1 400х40х203 63C 40 K 7 V 35 ГОСТ 2424-83"

    Кол-во: 5

    "Позиция 195"

    "Полотно ножовочное 2800-0004 300х13х0,65 ГОСТ 6645-68"

    Кол-во: 30

    "Позиция 196"

    "Микрометр МВМ 100-125 ГОСТ 4380-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 197"

    "Нутромер НИ 100-160-1 ГОСТ 868-82"

    Кол-во: 1

    "Позиция 198"

    "Сверло 24,25 2301-0084 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 30

    "Позиция 199"

    "Тиски 7827-0295 ГОСТ 4045-75 (L=150)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 200"

    "Зенкер 2320-2582 ГОСТ 12489-71 (D=20,7, L=243)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 201"

    "Зенкер 2320-2593 ГОСТ 12489-71 (D=24.7, L=281)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 202"

    "Зенкер 2320-2599 ГОСТ 12489-71 (D=29.7, L=296)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 203"

    "Зенкер 2320-2603 ГОСТ 12489-71 (D=31.6, L=334)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 204"

    "Зенкер 2320-2579 ГОСТ 12489-71 (D=19.7, L=238)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 205"

    "Сверло 3,00 2300-7515 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 30

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