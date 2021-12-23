Закупка инструмента по ГОСТ, ОСТ и ТУ с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП112573 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Закупка инструмента по ГОСТ, ОСТ и ТУ с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова Юридический адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н Почтовый адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н Контактный телефон +7 812 322-83-72 Факс Адрес электронной почты Mariya.Arkhipovskaya2@iz-kartex.com Ф.И.О. контактного лица Архиповская Мария Владимировна Место рассмотрения предложений Колпино Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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Список лотов Лот 1 Закупка инструмента по ГОСТ, ОСТ и ТУ с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год Этапы закупочной процедуры Дата и время окончания срока приема заявок 23.12.2021 14:01 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП112573 Дата и время окончания срока приема заявок Закупка инструмента по ГОСТ, ОСТ и ТУ с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год Колпино Подведение итогов не позднее 28.02.2022 10:30 Europe/Moscow Подведение итогов не позднее ГП112573 Подведение итогов не позднее Закупка инструмента по ГОСТ, ОСТ и ТУ с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год Колпино Текущий статус Подведение итогов Дата подведения итогов 28.02.2022 Europe/Moscow Подведение итогов не позднее ГП112573 Подведение итогов не позднее Закупка инструмента по ГОСТ, ОСТ и ТУ с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год Колпино Цена договора и требования к обеспечению Предмет договора Закупка инструмента по ГОСТ, ОСТ и ТУ с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год Начальная цена Цена не указана Валюта RUB Размер обеспечения заявки (в рублях) Не установлен Условия Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию * Если это является обязательным условием или Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ Получить > Условия договора Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг Согласно закупочной документации Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг Согласно закупочной документацииРассчитать логистику > Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг Согласно закупочной документации Требования к электронной подписи поставщиков Подавать заявки без использования ЭП Не разрешается

Получить электронную подпись Требования к документации Официальный сайт, на котором размещена документация Не указан Заказчики Наименование заказчика ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова Адрес местонахождения 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н Классификатор ОКПД2 25.73.60.190 Инструмент прочий, не включенный в другие группировки Классификатор ОКВЭД2 Отсутствуют Документация лота Нет прикрепленных документов Перечень товаров, работ, услуг "Позиция 1" "Зенкер 2320-2593 ГОСТ 12489-71 (D=24,7, L=281)" Кол-во: 6 "Позиция 2" "Зенковка 31,5 2353-0136 10 2 ГОСТ 14953-80" Кол-во: 3 "Позиция 3" "Калибр-пробка 8321-0219-1 ОСТ 108.666.113-84" Кол-во: 1 "Позиция 4" "Пробка M64 7H НЕ 8222-1189 ГОСТ 17760-72" Кол-во: 1 "Позиция 5" "Пробка M64 7H ПР 8222-0189 ГОСТ 17759-72" Кол-во: 1 "Позиция 6" "Пробка М20 7H 8221-3080 ГОСТ 17758-72" Кол-во: 1 "Позиция 7" "Пробка М20х1,5 7H 8221-3082 ГОСТ 17758-72" Кол-во: 1 "Позиция 8" "Пробка М24 7H 8221-3092 ГОСТ 17758-72" Кол-во: 1 "Позиция 9" "Пробка М33х1,5 7H 8221-3120 ГОСТ 17758-72" Кол-во: 1 "Позиция 10" "Развертка 2363-0111 Н7 ГОСТ 1672-80 (машинная, Морзе 1, D=12, L=150)" Кол-во: 10 "Позиция 11" "Развертка 2363-0127 Н7 ГОСТ 1672-80 (машинная, Морзе 2, D=16, L=170)" Кол-во: 10 "Позиция 12" "Развертка 2363-0971 ГОСТ 18121-72 (котельная машинная, Морзе 3, D=25, L=295)" Кол-во: 10 "Позиция 13" "Развертка 2373-0011 ГОСТ 10081-84 (машинная коническая, Морзе 3, D=20, L=377)" Кол-во: 5 "Позиция 14" "Развертка 2373-0013 ГОСТ 10081-84 (машинная коническая, Морзе 3, D=25, L=427)" Кол-во: 3 "Позиция 15" "Развертка 2373-0015 ГОСТ 10081-84 (машинная коническая, Морзе 4, D=32, L=475)" Кол-во: 5 "Позиция 16" "Резец 2142-0025 Т5К10 ГОСТ 9795-84 (расточной державочный, 16х16х80)" Кол-во: 60 "Позиция 17" "Сверло 19,50 2301-0068 ГОСТ 10903-77 (КМ2)" Кол-во: 10 "Позиция 18" "Сверло 2317-0006 ГОСТ 14952-75 (D=3.15" Кол-во: 40 "Позиция 19" "Сверло 2317-0007 ГОСТ 14952-75 (D=4)" Кол-во: 40 "Позиция 20" "Сверло 70,00 2301-0183 ГОСТ 10903-77 (КМ5)" Кол-во: 3 "Позиция 21" "Сверло 76.00 2301-3122 ГОСТ 10903-77 (КМ5)" Кол-во: 4 "Позиция 22" "Тиски 7827-0265 ГОСТ 4045-75 (L=180)" Кол-во: 1 "Позиция 23" "Фреза 2223-0105 ГОСТ 17026-71 (концевая с коническим хвостовиком, D50, Z4)" Кол-во: 4 "Позиция 24" "Тиски 7201-0019 ГОСТ 16518-96 (СЧ20)" Кол-во: 1 "Позиция 25" "Плашка 2650-1677 М10 6g ГОСТ 9740-71" Кол-во: 6 "Позиция 26" "Плашка 2650-1685 М10х1,25 6g ГОСТ 9740-71" Кол-во: 6 "Позиция 27" "Плашка 2650-1693 М10х1 6g ГОСТ 9740-71" Кол-во: 6 "Позиция 28" "Плашка 2650-2031 М16 6g ГОСТ 9740-71" Кол-во: 6 "Позиция 29" "Плашка 2650-1745 М12 6g ГОСТ 9740-71" Кол-во: 6 "Позиция 30" "Штангенциркуль ШЦ-III-250-630-0,05 ГОСТ 166-89" Кол-во: 6 "Позиция 31" "Круг 11 150х50х32 63C F60 M 7 V 32 2 А ГОСТ 2424-83" Кол-во: 50 "Позиция 32" "Пробка М160х3 7H НЕ 8223-1310 ГОСТ 17762-72" Кол-во: 1 "Позиция 33" "Пробка М160х3 7H ПР 8223-0310 ГОСТ 17761-72" Кол-во: 1 "Позиция 34" "Метчик 2621-2481 M6 ГОСТ 3266-81" Кол-во: 10 "Позиция 35" "Метчик 2621-2529 M8 ГОСТ 3266-81" Кол-во: 10 "Позиция 36" "Метчик 2621-2593 M10 ГОСТ 3266-81" Кол-во: 10 "Позиция 37" "Фреза червячная кл. А m=30, z=8, угол=20град (362х390х80) Р6M5" Кол-во: 2 "Позиция 38" "Метчик 2621-1513 M12 ГОСТ 3266-81" Кол-во: 10 "Позиция 39" "Сверло 2,00 2300-0001 ГОСТ 886-77" Кол-во: 45 "Позиция 40" "Сверло 2,50 2300-0008 ГОСТ 886-77" Кол-во: 45 "Позиция 41" "Сверло 3,00 2300-7515-В1 ГОСТ 10902-77" Кол-во: 60 "Позиция 42" "Сверло 3,20 2300-7523 ГОСТ 10902-77" Кол-во: 60 "Позиция 43" "Сверло 3,50 2300-0022 ГОСТ 886-77" Кол-во: 60 "Позиция 44" "Сверло 3,80 2300-7541-В1 ГОСТ 10902-77" Кол-во: 60 "Позиция 45" "Сверло 4,00 2300-7545-В1 ГОСТ 10902-77" Кол-во: 60 "Позиция 46" "Сверло 4,20 2300-7551-В1 ГОСТ 10902-77" Кол-во: 60 "Позиция 47" "Сверло 4,50 2300-7561-В1 ГОСТ 10902-77" Кол-во: 60 "Позиция 48" "Сверло 4,80 2300-7567-В1 ГОСТ 10902-77" Кол-во: 60 "Позиция 49" "Сверло 5,00 2300-6173-В1 ГОСТ 10902-77" Кол-во: 60 "Позиция 50" "Сверло 6,00 2300-0181-В1 ГОСТ 10902-77" Кол-во: 60 "Позиция 51" "Сверло 6,50 2300-6977 ГОСТ 886-77" Кол-во: 45 "Позиция 52" "Сверло 6,80 2300-6981 ГОСТ 886-77" Кол-во: 45 "Позиция 53" "Сверло 8,00 2300-0195-В1 ГОСТ 10902-77" Кол-во: 45 "Позиция 54" "Сверло 6,70 2300-6979 ГОСТ 886-77" Кол-во: 45 "Позиция 55" "Сверло 7,00 2300-6983 ГОСТ 886-77" Кол-во: 45 "Позиция 56" "Сверло 8,50 2300-6999 ГОСТ 886-77" Кол-во: 45 "Позиция 57" "Сверло 9,00 2300-7005 ГОСТ 886-77" Кол-во: 45 "Позиция 58" "Сверло 9,50 2300-7011 ГОСТ 886-77" Кол-во: 45 "Позиция 59" "Сверло 10,00 2300-7016 ГОСТ 886-77" Кол-во: 45 "Позиция 60" "Сверло 10,50 2300-0072 ГОСТ 886-77" Кол-во: 30 "Позиция 61" "Сверло 11,00 2300-0074 ГОСТ 886-77" Кол-во: 30 "Позиция 62" "Сверло 11,50 2300-0076 ГОСТ 886-77" Кол-во: 9 "Позиция 63" "Сверло 12,00 2300-0079 ГОСТ 886-77" Кол-во: 9 "Позиция 64" "Сверло 12,50 2300-0080 ГОСТ 886-77" Кол-во: 9 "Позиция 65" "Сверло 13,00 2300-0082 ГОСТ 886-77" Кол-во: 9 "Позиция 66" "Сверло 13,00 2300-0082 ГОСТ 886-77" Кол-во: 9 "Позиция 67" "Сверло 14,00 2300-0086 ГОСТ 886-77" Кол-во: 9 "Позиция 68" "Сверло 15,00 2300-0090 ГОСТ 886-77" Кол-во: 9 "Позиция 69" "Сверло 16,00 2300-0094 ГОСТ 886-77" Кол-во: 9 "Позиция 70" "Пассатижи 7814-0407 Х9 ГОСТ 17438-72 (L=180)" Кол-во: 60 "Позиция 71" "Топор А0 ГОСТ 18578-89 (1кг)" Кол-во: 3 "Позиция 72" "Топорище II-1 ГОСТ 1400-91 (для топоров типа А0)" Кол-во: 25 "Позиция 73" "Топор А3 ГОСТ 18578-89 (1,6кг)" Кол-во: 3 "Позиция 74" "Топорище IV ГОСТ 1400-91 (для топоров типа А2, А3)" Кол-во: 20 "Позиция 75" "Чертилка 7840-1002 ГОСТ 24473-80 (тип 1 - прямая односторонняя, исп.2 - с ножками из тв. сплава)" Кол-во: 20 "Позиция 76" "Штангенциркуль ШЦ-II-160-0,05 ГОСТ 166-89" Кол-во: 6 "Позиция 77" "Нутромер НМ 1250 ГОСТ 10-88" Кол-во: 1 "Позиция 78" "Линейка 150 ГОСТ 427-75" Кол-во: 12 "Позиция 79" "Линейка 300 ГОСТ 427-75" Кол-во: 6 "Позиция 80" "Сверло 6,00 2301-0371-В1 ГОСТ 2092-77" Кол-во: 30 "Позиция 81" "Сверло 6,20 2301-0373-В1 ГОСТ 2092-77" Кол-во: 30 "Позиция 82" "Сверло 6,80 2300 - 6981 - В1 ГОСТ 886-77" Кол-во: 30 "Позиция 83" "Сверло 7,00 2301-0377-В1 ГОСТ 2092-77" Кол-во: 30 "Позиция 84" "Сверло 7,20 2301-0379-В1 ГОСТ 2092-77" Кол-во: 15 "Позиция 85" "Сверло 7,80 2301-0384-В1 ГОСТ 2092-77" Кол-во: 15 "Позиция 86" "Сверло 8,00 2301-0385-В1 ГОСТ 2092-77" Кол-во: 30 "Позиция 87" "Сверло 8,20 2301-0387-В1 ГОСТ 2092-77" Кол-во: 15 "Позиция 88" "Сверло 8,40 2301-0389-В1 ГОСТ 2092-77" Кол-во: 15 "Позиция 89" "Сверло 8,80 2301-0483-В1 ГОСТ 2092-77" Кол-во: 15 "Позиция 90" "Сверло 8,90 2301-0392-В1 ГОСТ 2092-77" Кол-во: 6 "Позиция 91" "Сверло 9,00 2301-0393-В1 ГОСТ 2092-77" Кол-во: 6 "Позиция 92" "Сверло 9,50 2301-0395-В1 ГОСТ 2092-77" Кол-во: 6 "Позиция 93" "Сверло 10,40 2301-0401-В1 ГОСТ 2092-77" Кол-во: 15 "Позиция 94" "Сверло 11,20 2301-0405-В1 ГОСТ 2092-77" Кол-во: 15 "Позиция 95" "Сверло 11,80 2301-0496-В1 ГОСТ 2092-77" Кол-во: 15 "Позиция 96" "Сверло 12,00 2301-0409-В1 ГОСТ 2092-77" Кол-во: 15 "Позиция 97" "Сверло 12,70 2301-0411-В1 ГОСТ 2092-77" Кол-во: 6 "Позиция 98" "Сверло 13,20 2301-0413-В1 ГОСТ 2092-77" Кол-во: 6 "Позиция 99" "Сверло 14,00 2301-0416-В1 ГОСТ 2092-77" Кол-во: 15 "Позиция 100" "Сверло 14,25 2301-0417-В1 ГОСТ 2092-77" Кол-во: 6 "Позиция 101" "Сверло 15,00 2301-0420-В1 ГОСТ 2092-77" Кол-во: 6 "Позиция 102" "Сверло 16,50 2301-0426-В1 ГОСТ 2092-77" Кол-во: 6 "Позиция 103" "Сверло 18,00 2301-0431-В1 ГОСТ 2092-77" Кол-во: 15 "Позиция 104" "Сверло 19,00 2301-0435-В1 ГОСТ 2092-77" Кол-во: 15 "Позиция 105" "Сверло 21,00 2301-0443 ГОСТ 2092-77" Кол-во: 15 "Позиция 106" "Круг отрезной 41 125х1,6х22,23 А 36 41-43 BF S 80 м/с 2 кл. ГОСТ 21963-2002" Кол-во: 400 "Позиция 107" "Круг 1 125х6x22,23 А 24 R BF 80 2 ТУ 3982-005-00221209-97" Кол-во: 300 "Позиция 108" "Круг 41 180х3x22,23 A 24 S BF 80 м/с Pg ТУ 3982-001-00221209-2008" Кол-во: 750 "Позиция 109" "Круг КЛТ 125х22,23 A 40 80 м/с ТУ 3985-007-00221209-98" Кол-во: 450 "Позиция 110" "Круг 27 180х6x22,23 A 24 R BF 80м/с Pg ТУ 3982-001-00221209-2008" Кол-во: 2400 "Позиция 111" "Круг 1 150х25х32 14A 24 Q B 40 2 ГОСТ 23182-78" Кол-во: 300 "Позиция 112" "Круг КЛТ 180х22,23 14А 40 80 м/с ТУ 3985-007-00221209-98" Кол-во: 1500 "Позиция 113" "ШТАНГЕНГЛУБИНОМЕР ШГ-160-0,1 ГОСТ 162-90" Кол-во: 1 "Позиция 114" "ШТАНГЕНГЛУБИНОМЕР ШГ-250-0,1 ГОСТ 162-90" Кол-во: 1 "Позиция 115" "Сверло 25 2301-0457 ГОСТ 2092-77" Кол-во: 4 "Позиция 116" "Сверло 13,00 2301-1692 ГОСТ 22736-77" Кол-во: 5 "Позиция 117" "Сверло 14,00 2301-0046 ГОСТ 10903-77" Кол-во: 10 "Позиция 118" "Сверло 14,00 2301-1696 ГОСТ 22736-77" Кол-во: 13 "Позиция 119" "Сверло 14,25 2301-0047 ГОСТ 10903-77" Кол-во: 5 "Позиция 120" "Сверло 14,50 2301-0048 ГОСТ 10903-77" Кол-во: 10 "Позиция 121" "Сверло 15,00 2301-0050 ГОСТ 10903-77" Кол-во: 10 "Позиция 122" "Сверло 15,00 2301-0420 ГОСТ 2092-77" Кол-во: 5 "Позиция 123" "Сверло 16,00 2301-0424 ГОСТ 2092-77" Кол-во: 5 "Позиция 124" "Сверло 20,00 2301-0439 ГОСТ 2092-77" Кол-во: 15 "Позиция 125" "Сверло 30,00 2301-0476 ГОСТ 2092-77" Кол-во: 5 "Позиция 126" "Сверло 31,00 2301-0109 ГОСТ 10903-77" Кол-во: 5 "Позиция 127" "Сверло 32,00 2301-0113 ГОСТ 10903-77" Кол-во: 5 "Позиция 128" "Сверло 42,00 2301-0144 ГОСТ 10903-77" Кол-во: 2 "Позиция 129" "Сверло 50,00 2301-0166 ГОСТ 10903-77" Кол-во: 5 "Позиция 130" "Сверло 56,00 2301-0174 ГОСТ 10903-77" Кол-во: 1 "Позиция 131" "Сверло 58,00 2301-0176 ГОСТ 10903-77" Кол-во: 1 "Позиция 132" "Сверло 6,00 2301-0001 ГОСТ 10903-77" Кол-во: 10 "Позиция 133" "Сверло 6,00 2301-0371 ГОСТ 2092-77" Кол-во: 10 "Позиция 134" "Сверло 68,00 2301-0182 ГОСТ 10903-77" Кол-во: 1 "Позиция 135" "Сверло 70,00 2301-0183 ГОСТ 10903-77" Кол-во: 2 "Позиция 136" "Сверло 8,00 2301-0385 ГОСТ 2092-77" Кол-во: 5 "Позиция 137" "Сверло 8,50 2301-0020 ГОСТ 10903-77" Кол-во: 20 "Позиция 138" "Сверло 8,50 2301-0390 ГОСТ 2092-77" Кол-во: 5 "Позиция 139" "Фреза 2254-0978 2 ГОСТ 2679-93 (для прорезки и отрезки, D125, В3, Z100)" Кол-во: 5 "Позиция 140" "Фреза 2254-1332 2 ГОСТ 2679-93 (для прорезки и отрезки, D200, В3, Z64)" Кол-во: 5 "Позиция 141" "ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ТКАНЕВ. 2 С 800х30 6Н 14 А У1 К ГОСТ 5009-82" Кол-во: 2 "Позиция 142" "ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ТКАНЕВ. 2 725х50 У1 14А 16-Н К ГОСТ 5009-82" Кол-во: 1 "Позиция 143" "ШЛИФ.ШКУРКА 2 725*50 С2 ТКАНЕВ. 14А 40-Н МА ГОСТ 5009-82 /" Кол-во: 1 "Позиция 144" "Штатив ШМ-llН-8 ГОСТ 10197-70" Кол-во: 5 "Позиция 145" "Индикатор ИЧ 10 кл.0 ГОСТ 577-68" Кол-во: 15 "Позиция 146" "Индикатор ИЧ 10 кл.1 ГОСТ 577-68 (с ушком)" Кол-во: 9 "Позиция 147" "Линейка 1000 ГОСТ 427-75" Кол-во: 10 "Позиция 148" "Линейка 150 ГОСТ 427-75" Кол-во: 5 "Позиция 149" "Линейка 300 ГОСТ 427-75" Кол-во: 5 "Позиция 150" "Линейка 500 ГОСТ 427-75" Кол-во: 15 "Позиция 151" "Микрометр МВМ 50-75 ГОСТ 4380-93" Кол-во: 2 "Позиция 152" "Микрометр МВМ 75-100 ГОСТ 4380-93" Кол-во: 1 "Позиция 153" "Микрометр МЗ 75-1 ГОСТ 6507-90" Кол-во: 1 "Позиция 154" "Микрометр МК 25-1 ГОСТ 6507-90" Кол-во: 1 "Позиция 155" "Микрометр МК 50-1 ГОСТ 6507-90" Кол-во: 2 "Позиция 156" "Микрометр МК 75-1 ГОСТ 6507-90" Кол-во: 1 "Позиция 157" "Микрометр МК 100-1 ГОСТ 6507-90" Кол-во: 2 "Позиция 158" "Микрометр МК 125-1 ГОСТ 6507-90" Кол-во: 1 "Позиция 159" "Микрометр МК 225-1 ГОСТ 6507-90" Кол-во: 4 "Позиция 160" "Микрометр МК 250-1 ГОСТ 6507-90" Кол-во: 5 "Позиция 161" "Микрометр МК 275-1 ГОСТ 6507-90" Кол-во: 2 "Позиция 162" "Микрометр МК 600-1 ГОСТ 6507-90" Кол-во: 1 "Позиция 163" "Микрометр МК 300-1 ГОСТ 6507-90" Кол-во: 2 "Позиция 164" "Микрометр МК 400-1 ГОСТ 6507-90" Кол-во: 2 "Позиция 165" "Микрометр МК 500-1 ГОСТ 6507-90" Кол-во: 2 "Позиция 166" "Набор щупов-100 №1 Кл.1 ТУ 2-034-0221197-011-91" Кол-во: 2 "Позиция 167" "Набор щупов-100 №2 Кл.1 ТУ 2-034-0221197-011-91" Кол-во: 2 "Позиция 168" "Нутромер НМ 1250 ГОСТ 10-88" Кол-во: 3 "Позиция 169" "Нутромер НМ 175 ГОСТ 10-88" Кол-во: 2 "Позиция 170" "Нутромер НМ 600 ГОСТ 10-88" Кол-во: 3 "Позиция 171" "Нутромер НМ 75 ГОСТ 10-88" Кол-во: 1 "Позиция 172" "ШТАНГЕНГЛУБИНОМЕР ШГ-250-0,05 ГОСТ 162-90" Кол-во: 2 "Позиция 173" "Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,1 ГОСТ 166-89" Кол-во: 2 "Позиция 174" "Штангенциркуль ШЦ-II-250-0,1 ГОСТ 166-89" Кол-во: 2 "Позиция 175" "Штангенциркуль ШЦ-II-500-0,1 ГОСТ 166-89" Кол-во: 3 "Позиция 176" "Штангенциркуль ШЦ-II-630-0,1 ГОСТ 166-89" Кол-во: 3 "Позиция 177" "Штангенциркуль ШЦ-III-250-630-0,05 ГОСТ 166-89 (губки 10)" Кол-во: 3 "Позиция 178" "Штангенциркуль ШЦ-III-250-800-0,05 ГОСТ 166-89" Кол-во: 4 "Позиция 179" "Штангенциркуль ШЦ-III-320-1000-0,1 ГОСТ 166-89" Кол-во: 4 "Позиция 180" "Штангензубомер с нониусом ШЗН-40 ТУ 2-034-773-89" Кол-во: 1 "Позиция 181" "Угломер типа 2-2 ГОСТ 5378-88" Кол-во: 2 "Позиция 182" "Угломер маятниковый 3УРИ-М ТУ 2-034-666-82" Кол-во: 3 "Позиция 183" "Круг 1 750х100х305 25А F60 L 5 V 50 2 ГОСТ 2424-83" Кол-во: 1 "Позиция 184" "Круг 1 500х100х305 25А 40 K 6 V 50 2 ГОСТ 2424-83" Кол-во: 3 "Позиция 185" "Круг 12 200х20х32 25A 60 J 6 V 50 2 ГОСТ 2424-83" Кол-во: 40 "Позиция 186" "Круг 12 200х20х32 25A F60 K 7 V 32 2 А ГОСТ 2424-83" Кол-во: 40 "Позиция 187" "Карандаш 3908-0054 ГОСТ 607-80" Кол-во: 6 "Позиция 188" "Карандаш 3908-0083 ГОСТ 607-80" Кол-во: 6 "Позиция 189" "Долбяк 2540-0026 А ГОСТ 6762-79 m10 D125 z12 шпоночный паз" Кол-во: 1 "Позиция 190" "Долбяк 2530-0268 А ГОСТ 9323-79 m6 D125 z21" Кол-во: 2 "Позиция 191" "Круг 1 400х40х127 25A 40 K 6 V 50 2 ГОСТ 2424-83" Кол-во: 10 "Позиция 192" "Круг 1 400х40х127 63C 40 K 7 V 35 ГОСТ 2424-83" Кол-во: 10 "Позиция 193" "Круг 1 400х40х203 25A 40 K 6 V 50 2 ГОСТ 2424-83" Кол-во: 5 "Позиция 194" "Круг 1 400х40х203 63C 40 K 7 V 35 ГОСТ 2424-83" Кол-во: 5 "Позиция 195" "Полотно ножовочное 2800-0004 300х13х0,65 ГОСТ 6645-68" Кол-во: 30 "Позиция 196" "Микрометр МВМ 100-125 ГОСТ 4380-93" Кол-во: 1 "Позиция 197" "Нутромер НИ 100-160-1 ГОСТ 868-82" Кол-во: 1 "Позиция 198" "Сверло 24,25 2301-0084 ГОСТ 10903-77" Кол-во: 30 "Позиция 199" "Тиски 7827-0295 ГОСТ 4045-75 (L=150)" Кол-во: 1 "Позиция 200" "Зенкер 2320-2582 ГОСТ 12489-71 (D=20,7, L=243)" Кол-во: 8 "Позиция 201" "Зенкер 2320-2593 ГОСТ 12489-71 (D=24.7, L=281)" Кол-во: 8 "Позиция 202" "Зенкер 2320-2599 ГОСТ 12489-71 (D=29.7, L=296)" Кол-во: 8 "Позиция 203" "Зенкер 2320-2603 ГОСТ 12489-71 (D=31.6, L=334)" Кол-во: 8 "Позиция 204" "Зенкер 2320-2579 ГОСТ 12489-71 (D=19.7, L=238)" Кол-во: 8 "Позиция 205" "Сверло 3,00 2300-7515 ГОСТ 10902-77" Кол-во: 30

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