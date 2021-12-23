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    Главная / Торги / Закупка специального абразивного инструмента с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год.

    Закупка специального абразивного инструмента с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2021 09:3023.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112571Дата и время окончания срока приема заявок Закупка специального абразивного инструмента с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год.КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112571

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка специального абразивного инструмента с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.12.2021 13:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_специальный_абразив.pdf

    Прил_В__3_к_Извещению_Справка_об_опыте_работы.docx

    Прил_В__6_к_Извещению_Свидетельство_изготовителя.docx

    Извещение_специальные_абразые_круги.docx

    Договор__закупки_Общество_Покупатель.doc

    Прил_В__1_к_Извещению_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Mariya.Arkhipovskaya2@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Архиповская Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка специального абразивного инструмента с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2021 09:30 GMT +323.12.2021 09:3023.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112571Дата и время окончания срока приема заявок Закупка специального абразивного инструмента с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год.Колпино

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 10:0030.12.2021 10:0030.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112571Подведение итогов не позднее Закупка специального абразивного инструмента с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год.Колпино

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 10:0030.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112571Подведение итогов не позднее Закупка специального абразивного инструмента с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка специального абразивного инструмента с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    23.91.11.190

    Изделия абразивные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Круг 4 500х63х160 25A F60 O 6 V 50 м/с 2 кл. 38.2519-4010-01"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Круг 4 500х50х160 25A F60 O 6 V 50 м/с 2 кл. 38.2519-4010"

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "Круг 4 400х90х127 25A 40 J 10 V 35 2 П/О-3 38.2519-4018"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Круг 4 400х80х127 25A 40 J 10 V 35 2 П/О-3 38.2519-4020"

    Кол-во: 14

    "Позиция 5"

    "Круг 4 400х63х127 25A 40 J 10 V 35 2 П/О-3 38.2519-4004"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Круг 4 400х50х127 25A 40 J 10 V 35 2 П/О-3 38.2519-4003"

    Кол-во: 12

    "Позиция 7"

    "Круг 4 400х40х127 25A 60 K 10 V 35 2 П/О-3 38.2519-4002"

    Кол-во: 12

    "Позиция 8"

    "Круг 4 350х40х127 25A F60 K 10 V 50 м/с 2 кл. 38.2519-4014"

    Кол-во: 15

    "Позиция 9"

    "Круг 4 500х63х160 25A F60 O 6 V 50 м/с 1 кл. АА 38.2519-4010-01"

    Кол-во: 9

    "Позиция 10"

    "Круг 4 400х60х127 25A 60 K 10 V 35 2 П/О-3 38.2519-4019"

    Кол-во: 24

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