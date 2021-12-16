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Номер извещения
ГП112568
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
320/04.12.21/ППЖТ/КО/Э Выполнение работ по проведению ревизии, устранению несоответствий и испытанию кранов машиниста усл. № 394, усл. № 395, усл. №326, кранов вспомогательного тормоза усл. № 254 и регуляторов давления усл. №3РД
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор*
Дата публикации
04.12.2021 13:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-37-89
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
02mai@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Молчанов Антон Игоревич
Место рассмотрения предложений
Салават
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Выполнение работ по проведению ревизии, устранению несоответствий и испытанию кранов машиниста усл. № 394, усл. № 395, усл. №326, кранов вспомогательного тормоза усл. № 254 и регуляторов давления усл. №3РД
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 15:30 GMT +316.12.2021 15:3016.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112568Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по проведению ревизии, устранению несоответствий и испытанию кранов машиниста усл. № 394, усл. № 395, усл. №326, кранов вспомогательного тормоза усл. № 254 и регуляторов давления усл. №3РДСалават
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2021 15:3016.12.2021 15:3016.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112568Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по проведению ревизии, устранению несоответствий и испытанию кранов машиниста усл. № 394, усл. № 395, усл. №326, кранов вспомогательного тормоза усл. № 254 и регуляторов давления усл. №3РДСалават
Подведение итогов не позднее
14.01.2022 12:0014.01.2022 12:0014.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112568Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проведению ревизии, устранению несоответствий и испытанию кранов машиниста усл. № 394, усл. № 395, усл. №326, кранов вспомогательного тормоза усл. № 254 и регуляторов давления усл. №3РДСалават
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
14.01.202214.01.2022 12:0014.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112568Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проведению ревизии, устранению несоответствий и испытанию кранов машиниста усл. № 394, усл. № 395, усл. №326, кранов вспомогательного тормоза усл. № 254 и регуляторов давления усл. №3РДСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по проведению ревизии, устранению несоответствий и испытанию кранов машиниста усл. № 394, усл. № 395, усл. №326, кранов вспомогательного тормоза усл. № 254 и регуляторов давления усл. №3РД
Начальная цена
537 889,18
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
33.17.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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