1068/04.12.21/ИНВ/КО/Э Оказание услуг по обслуживанию ОПС и СРООП, насосной пожаротушения

Оказание услуг пожарной охраны, в том числе тушение возникших пожаров и осуществление пожарно-профилактического обслуживания, локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (в том числе газового конденсата), проведение мероприятий по контролю за выполнением газоопасных работ и согласованию наряда-допуска на проведение газоопасных работ на опасных производственных объектах ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"