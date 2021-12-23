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    Главная / Торги / Закупка инструмента ЗИП с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год.

    Закупка инструмента ЗИП с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2021 11:3023.12.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112567Дата и время окончания срока приема заявок Закупка инструмента ЗИП с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год.КолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112567

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка инструмента ЗИП с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.12.2021 13:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор__закупки_Общество_Покупатель.doc

    Прил_В__1_к_Извещению_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Прил_В__3_к_Извещению_Справка_об_опыте_работы.docx

    Прил_В__6_к_Извещению_Свидетельство_изготовителя.docx

    Извещение_ЗИП___1040.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Mariya.Arkhipovskaya2@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Архиповская Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка инструмента ЗИП с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2021 11:30 GMT +323.12.2021 11:3023.12.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112567Дата и время окончания срока приема заявок Закупка инструмента ЗИП с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год.Колпино

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 13:0030.12.2021 13:0030.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112567Подведение итогов не позднее Закупка инструмента ЗИП с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год.Колпино

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 13:0030.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112567Подведение итогов не позднее Закупка инструмента ЗИП с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка инструмента ЗИП с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.73.60.190

    Инструмент прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бита BLD IP20/S7 (Tungaloy)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Болт центральный CM12X30H (Tungaloy)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Болт центральный PS-I50C-75-001 (Sandvik)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Винт 1160 (Microbor)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 5"

    "Винт 1182 (Microbor)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 6"

    "Винт 174.3-827  Sandvik"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Винт 174.3-829 (Sandvik)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Винт 174.3-858 (Sandvik)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Винт 3212 010-464 (Sandvik)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Винт 3212 010-514 (Sandvik)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 11"

    "Винт 3212 012-311 (Sandvik)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Винт 5512 086-03 (Sandvik)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Винт 5512 086-04 (Sandvik)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Винт 5513 020-02 Sandvik"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Винт 5513 020-07 (Sandvik)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 16"

    "Винт 5513 020-09 (Sandvik)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 17"

    "Винт 5513 020-36 Sandvik"

    Кол-во: 40

    "Позиция 18"

    "Винт 5513 020-39 (Sandvik)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 19"

    "Винт FTGA0518 (Korloy)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 20"

    "Винт GZ349013 (Emuge)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Винт H601600-30 (Скиф-М)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Винт M4.5x13 T20 (Mega-Tec)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Винт SHXN0712F (Korloy)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 24"

    "Винт SP 0405 (Pramet)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 25"

    "Винт T220455-07P (Скиф-М)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Винт T451155-20 (Скиф-М)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 27"

    "Винт T451155-20Р (Скиф-М)"

    Кол-во: 250

    "Позиция 28"

    "Винт двухсторонний DS 01Z (Pramet)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Винт зажимной CSPB-2,5 (Tungaloy)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 30"

    "Винт зажимной CSPB-5 (Tungaloy)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 31"

    "Винт зажимной US 35 (М8х22,5) Pramet"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "Винт зажимной US 38 (М10х29,0) Pramet"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Винт зажимной US 39 (М10х33,0) Pramet"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "Винт зажимной US 47 (М12х36,0) Pramet"

    Кол-во: 20

    "Позиция 35"

    "Винт зажимной US 6013-T20P Pramet"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Винт зажимной US 8025-T30P (M8x25,0) (Pramet)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 37"

    "Винт клина 267.21-830 (Sandvik)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "Винт клина 5516 010-06 (Sandvik)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 39"

    "Винт опорной пластины 5512 090-01 (Sandvik)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 40"

    "Винт опорной пластины 5512 090-08 Sandvik"

    Кол-во: 60

    "Позиция 41"

    "Винт опорной пластины 5512 090-09 Sandvik"

    Кол-во: 60

    "Позиция 42"

    "Винт опорной пластины 5512 090-10 (Sandvik)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    "Винт опорной пластины 5513 021-05 (M8-6g 30IP) Sandvik"

    Кол-во: 60

    "Позиция 44"

    "Винт пластины 5513 020-01 Sandvik"

    Кол-во: 60

    "Позиция 45"

    "Винт пластины 5513 020-03 Sandvik"

    Кол-во: 30

    "Позиция 46"

    "Винт пластины 5513 020-05 (Sandvik)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 47"

    "Винт пластины 5513 020-08 (Sandvik)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 48"

    "Винт пластины 5513 020-14 Sandvik"

    Кол-во: 30

    "Позиция 49"

    "Винт пластины 5513 020-16 Sandvik"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Винт пластины 5513 020-26 (Sandvik)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 51"

    "Винт пластины 5513 020-29 (Sandvik)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 52"

    "Винт пластины 5513 020-31 (Sandvik)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 53"

    "Винт пластины 5513 020-50 Sandvik"

    Кол-во: 60

    "Позиция 54"

    "Винт пластины 5513 020-55 (Sandvik)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 55"

    "Винт пластины 5513 020-72 (Sandvik)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 56"

    "Винт пластины 5513 020-82 (Sandvik)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 57"

    "Винт пластины 5513 031-02 (Sandvik)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 58"

    "Винт специальный GM12-26-S (Скиф-М)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Винт специальный MS 8020 Pramet"

    Кол-во: 20

    "Позиция 60"

    "Винт Т401160-15Р (Скиф-М)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 61"

    "Винт ТЭ 8100.42 М8х32-6h (ЭФСИ)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 62"

    "Винт ТЭ8100.43 (ЭФСИ)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 63"

    "Вставка ключа 5680 084 01 (Sandvik)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 64"

    "Вставка ключа 5680 084 03 (Sandvik)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 65"

    "Вставка ключа 5680 084 04 (Sandvik)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 66"

    "Вставка ключа 5680 084 05 (Sandvik)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 67"

    "Вставка ключа 5680 084 06 (Sandvik)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 68"

    "Вставка ключа 5680 084 07 (Sandvik)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 69"

    "Вставка ключа 5680 084 08 (Sandvik)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 70"

    "Вставка ключа 5680 084 09 (Sandvik)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 71"

    "Вставка ключа 5680 084 10 (Sandvik)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 72"

    "Вставка ключа 5680 084 11 (Sandvik)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 73"

    "Вставка ключа 5680 084 12 (Sandvik)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 74"

    "Втулка опорной пластины 174.3-860 (Sandvik)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 75"

    "Втулка опорной пластины 174.3-861 (Sandvik)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 76"

    "Втулка опорной пластины 174.3-862 (Sandvik)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 77"

    "Втулка опорной пластины 174.3-864 (Sandvik)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 78"

    "Втулка опорной пластины 174.3-865 (Sandvik)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 79"

    "Втулка опорной пластины NT 06 Pramet"

    Кол-во: 10

    "Позиция 80"

    "Втулка опорной пластины NT 08 Pramet"

    Кол-во: 30

    "Позиция 81"

    "Зажим 2417 (Microbor)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 82"

    "Кассета 360R CA-19 (Sandvik)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 83"

    "Клин 360R-1W-19 (Sandvik)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 84"

    "Клин кассеты 5431 105-08 (Sandvik)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 85"

    "Ключ 7015-TP (Скиф-М)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 86"

    "Ключ (Torx Plus) 5680 046-01 (8IP) (Sandvik)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 87"

    "Ключ (Torx Plus) 5680 046-07 (25IP) (Sandvik)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 88"

    "Ключ 174.1-864 (3,0) Sandvik"

    Кол-во: 15

    "Позиция 89"

    "Ключ 5680 043-17 (30IP) Sandvik"

    Кол-во: 15

    "Позиция 90"

    "Ключ 5680 048-03 (20IP) Sandvik"

    Кол-во: 15

    "Позиция 91"

    "Ключ HXK 5 Pramet"

    Кол-во: 5

    "Позиция 92"

    "Ключ ТЭ8195.01-00 (ООО ЭФСИ)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 93"

    "Опорная пластина 171.31-851M (Sandvik)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 94"

    "Опорная пластина 174.3-850 (Sandvik)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 95"

    "Опорная пластина 174.3-852M (Sandvik)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 96"

    "Опорная пластина 174.3-853M  (Sandvik)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 97"

    "Опорная пластина 179.3-854M (Sandvik)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 98"

    "Опорная пластина 5322 110-02 (Sandvik)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 99"

    "Опорная пластина 5322 110-03 (Sandvik)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 100"

    "Опорная пластина 5322 110-04 (Sandvik)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 101"

    "Опорная пластина 5322 472-01 (Sandvik)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 102"

    "Опорная пластина 5322 472-03 (Sandvik)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 103"

    "Опорная пластина LNX 220616 Pramet"

    Кол-во: 10

    "Позиция 104"

    "Опорная пластина RCU 200400 (Pramet)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 105"

    "Опорная пластина SNU 120312 Pramet"

    Кол-во: 10

    "Позиция 106"

    "Отвёртка (Torx Plus) 5680 046-02 (15IP) (Sandvik)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 107"

    "Отвёртка (Torx Plus) 5680 046-03 (7IP) (Sandvik)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 108"

    "Отвёртка (Torx Plus) 5680 046-04 (9IP) (Sandvik)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 109"

    "Отвёртка (Torx Plus) 5680 046-05 (10IP) (Sandvik)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 110"

    "Отвёртка (Torx Plus) 5680 046-06 (20IP) (Sandvik)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 111"

    "Отвёртка (Torx Plus) 5680 046-08 (6IP) (Sandvik)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 112"

    "Отвёртка DMP 3460 30IP (Mega-Tec)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 113"

    "Отвёртка IP-8D (Tungaloy)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 114"

    "Отвертка KL 04 Pramet"

    Кол-во: 2

    "Позиция 115"

    "Отвертка SDR T30P Pramet"

    Кол-во: 5

    "Позиция 116"

    "Пластина опорная 171.31-850M (Sandvik)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 117"

    "Пластина опорная 176.39-850 (Sandvik)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 118"

    "Пластина опорная 176.39-855 (Sandvik)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 119"

    "Пластина опорная 5322 230-01 (Sandvik)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 120"

    "Пластина опорная 5322 234-05 (Sandvik)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 121"

    "Пластина опорная 5322 236-01 (Sandvik)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 122"

    "Пластина опорная 5322 379-10 (Sandvik)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 123"

    "Пластина опорная 5322 380-11 (Sandvik)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 124"

    "Пластина опорная 5322 471-01 (Sandvik)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 125"

    "Пластина опорная 5322 472-03 (Sandvik)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 126"

    "Пластина опорная 5322 472-04 (Sandvik)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 127"

    "Пластина опорная CNU 190416:GJ11 (Dormer-Pramet)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 128"

    "Пластина опорная CNU 250620:GJ11 (Dormer-Pramet)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 129"

    "Пластина опорная SNU 190416:GJ11 (Dormer-Pramet)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 130"

    "Пластина опорная SNU 250624:GJ11 (Dormer-Pramet)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 131"

    "Пластина опорная SSN 380920:GJ11 (Dormer-Pramet)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 132"

    "Пластина опорная ST53PNR (Korloy)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 133"

    "Пластина подкладная 3919 (Microbor)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 134"

    "Пластина подкладная ISSN 454 (Microbor)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 135"

    "Пластина подкладная ТЭ350925 (ЭФСИ)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 136"

    "Ползун S17-R825XLA34-020 (Sandvik)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 137"

    "Рукоятка H-TB2W (Tungaloy)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 138"

    "Рычаг 174.3-842М (Sandvik)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 139"

    "Рычаг 174.3-844М (Sandvik)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 140"

    "Рычаг 174.3-845-1 (Sandvik)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 141"

    "Рычаг 174.3-848M (Sandvik)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 142"

    "Рычаг зажимной PU 05 Pramet"

    Кол-во: 20

    "Позиция 143"

    "Рычаг зажимной PU 06 Pramet"

    Кол-во: 20

    "Позиция 144"

    "Рычаг зажимной PU 09 (Pramet)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 145"

    "Стружколом 9414 (Microbor)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 146"

    "Увеличительная проставка 825С-048A (Sandvik)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 147"

    "Узел крепления 5412 028-041 (Sandvik)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 148"

    "Узел крепления 5412 028-051 (Sandvik)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 149"

    "Шпонка специальная 10.5х12х15-S (Скиф-М)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 150"

    "Ключ (Torx Plus) 5680 046-07 (25IP) (Sandvik)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 151"

    "Винт T401155-15 (Скиф-М)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 152"

    "Сухарь 28/М24 375330 (Hoffmann Group)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 153"

    "Ключ 5680 096-03 (Sandvik)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 154"

    "Винт 3212 020-512 (Sandvik)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 155"

    "Винт 5643 017-02 (Sandvik)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 156"

    "Винт MN1515SL-T15P Seco"

    Кол-во: 5

    "Позиция 157"

    "Винт SR M10x25 DIN 912 (Iscar)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 158"

    "Винт T400755-15 (Скиф-М)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 159"

    "Винт опорной пластины YAAV-02-M5x12 (YG-1)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 160"

    "Винт опорной пластины YAAV-04-M5x12 (YG-1)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 161"

    "Винт пластины 174.10-650.9-T07P Seco"

    Кол-во: 5

    "Позиция 162"

    "Винт прижима YAKV-30-M6x22 (YG-1)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 163"

    "Втулка опорной пластины 174.3-860 (Sandvik)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 164"

    "Втулка опорной пластины 174.3-862 (Sandvik)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 165"

    "Втулка опорной пластины 174.3-865 (Sandvik)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 166"

    "Втулка опорной пластины 174.3-868 (Sandvik)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 167"

    "Втулка опорной пластины NT 06 Pramet"

    Кол-во: 30

    "Позиция 168"

    "Втулка опорной пластины NT 08 Pramet"

    Кол-во: 30

    "Позиция 169"

    "Ключ 3021 010-060 (6.0) (Sandvik)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 170"

    "Ключ 3021 010-080 (8.0) (Sandvik)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 171"

    "Ключ 3021 010-100 (10.0) (Sandvik)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 172"

    "Ключ 3021 010-170 (17.0) (Sandvik)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 173"

    "Ключ 5680 043-17 (30IP) Sandvik"

    Кол-во: 10

    "Позиция 174"

    "Кольцо верхнее YABPL-01 (YG-1)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 175"

    "Кольцо нижнее YAS-01 (YG-1)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 176"

    "Комплект колец дистанционных 5549 091-051 (Sandvik)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 177"

    "Опорная пластина 171.31-851M (Sandvik)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 178"

    "Опорная пластина LN300450 Seco"

    Кол-во: 5

    "Позиция 179"

    "Опорная пластина SSN 380620 Pramet"

    Кол-во: 5

    "Позиция 180"

    "Пластина опорная YAADN-3-0001 (YG-1)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 181"

    "Пластина опорная 5322 236-01 (Sandvik)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 182"

    "Пластина опорная 5322 320-01 (Sandvik)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 183"

    "Пластина опорная CNU 190416:GJ11 (Dormer-Pramet)"

    Кол-во: 45

    "Позиция 184"

    "Пластина опорная CNU 250620:GJ11 (Dormer-Pramet)"

    Кол-во: 35

    "Позиция 185"

    "Пластина опорная SNU 190416:GJ11 (Dormer-Pramet)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 186"

    "Пластина опорная SNU 250624:GJ11 (Dormer-Pramet)"

    Кол-во: 65

    "Позиция 187"

    "Пластина опорная SSN 380920:GJ11 (Dormer-Pramet)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 188"

    "Пластина опорная YAAVN-2-0002 (YG-1)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 189"

    "Пластина подкладные NAS-04 (Tungaloy)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 190"

    "Прижим YATK-02 (YG-1)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 191"

    "Прижим YATK-03 (YG-1)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 192"

    "Ключ 7020-ТР (Скиф-М)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 193"

    "Винт T451455-20Р (Скиф-М)"

    Кол-во: 360

    "Позиция 194"

    "Вставка резцовая R825C-AF23STUC1103A (Sandvik)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 195"

    "Опорная пластина 5322 110-04 (Sandvik)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 196"

    "Поводок S-0883/0 Ø13 Bison Bial"

    Кол-во: 2

    "Позиция 197"

    "Поводок S-0886/0 Ø16 Bison Bial"

    Кол-во: 2

    "Позиция 198"

    "Поводок S-0890/0 Ø19 Bison Bial"

    Кол-во: 2

    "Позиция 199"

    "Поводок S-0893/0 Ø22 Bison Bial"

    Кол-во: 2

    "Позиция 200"

    "Рычаг зажимной PU 02 Pramet"

    Кол-во: 5

    "Позиция 201"

    "Шпонка U-0097/0 Ø13 Bison Bial"

    Кол-во: 5

    "Позиция 202"

    "Шпонка U-0098/0 Ø19 Bison Bial"

    Кол-во: 5

    "Позиция 203"

    "Шпонка U-0098/0 Ø22 Bison Bial"

    Кол-во: 5

    "Позиция 204"

    "Шпонка U-0648/0 Ø16 Bison Bial"

    Кол-во: 5

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