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    Главная / Торги / Закупка инструмента (вспомогательный) с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).

    Закупка инструмента (вспомогательный) с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112563Дата и время окончания срока приема заявок Закупка инструмента (вспомогательный) с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).КолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112563

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка инструмента (вспомогательный) с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.12.2021 12:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_вспомогательный.pdf

    Извещение_вспом___1039.docx

    Договор__закупки_Общество_Покупатель.doc

    Прил_В__1_к_Извещению_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Прил_В__3_к_Извещению_Справка_об_опыте_работы.docx

    Прил_В__6_к_Извещению_Свидетельство_изготовителя.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Mariya.Arkhipovskaya2@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Архиповская Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка инструмента (вспомогательный) с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2021 10:00 GMT +323.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112563Дата и время окончания срока приема заявок Закупка инструмента (вспомогательный) с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).Колпино

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 10:0030.12.2021 10:0030.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112563Подведение итогов не позднее Закупка инструмента (вспомогательный) с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).Колпино

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 10:0030.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112563Подведение итогов не позднее Закупка инструмента (вспомогательный) с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка инструмента (вспомогательный) с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.73.60.190

    Инструмент прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Адаптер быстросменный M45-M48, D2=36, K=29 EM 05-U/DIN F0575121"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Втулка переходная 301200 2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Втулка переходная 301200 3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Втулка переходная 301200 4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Головка расточная A34-R825C-E 017A"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Держатель базовый C10-390.140-60 050"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Держатель базовый C3-390B.140-50 060"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Держатель базовый C5-390B.140-50 030"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Корпус антивибрационный CoroBore 825 C3-R825A-FAB208A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Корпус для чистов раст головки C6-R825C-AAE097A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Корпус для чистовой расточной головки C4-R825B-FAC255A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Оправка 69871.50ADB-MT.3.065"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Оправка 69871.50ADB-MT.4.095"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Оправка 69871.50ADB-MT.5.105"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Оправка A1B05-50 40 050"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Оправка C4-391.05C-22 025"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Оправка C5-391.05-27 025M"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Оправка C6-391.05C-22 025M"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Оправка C6-391.05C-32 025M"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Оправка C8-391.05C-32 030M"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Оправка C8-391.05C-40 060M"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Оправка DIN2080, D=60мм, L=130 ISO60H60D60-130"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Оправка специальная TH-ML5B27d30H160-S"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Патрон C6-391.20-32 090"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Патрон Weldon A1B20-50 32 100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Патрон Weldon A1B20-50 40 120"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Патрон Weldon C8-391.20-32 080"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Патрон для свёрл A1B27-50 40 090"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "Патрон для свёрл C6-391.27-20 070"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Патрон для свёрл C6-391.27-25 070A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Патрон метчиковый 393.03-SES2 D112x090"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Патрон резьбовой C8-391.60-03 160A"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Удлинитель C6-391.01-63 100A"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Удлинитель C6-391.01-63 140A"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Цанга 393.14-32 120"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Цанга C340.32.060"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Цанга C340.32.070"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Цанга C340.32.080"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Цанга C340.32.100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Центр вращающийся 800006831 312910##800006831 (тип 8811-5, КМ 5)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "Центр токарный вращающийся 320655 5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "Адаптер C10-391.XL-40 070"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Головка расточная черновая 820-87СС12-С6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Головка расточная чистовая 825-167TC11-C8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Держатель базовый C4-390.140-50 060"

    Кол-во: 3

    "Позиция 46"

    "Держатель базовый C5-390B.140-50 070"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Держатель базовый C6-390.140-50 080"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Держатель базовый C6-390B.140-40 085"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Держатель базовый C6-390B.140-50 030"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Держатель базовый C6-390B.140-50 030"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Держатель базовый C6-390B.140-50 080"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Держатель базовый C8-390B.140-50 070"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Корпус для чистовой расточной головки C4-R825B-AAD039A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Оправка 2080.50-MT.3.065"

    Кол-во: 3

    "Позиция 55"

    "Оправка 2080.50-MT.4.070"

    Кол-во: 3

    "Позиция 56"

    "Оправка 2080.50-MT.5.105"

    Кол-во: 3

    "Позиция 57"

    "Оправка 69871.50AD-MT.5.197"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Оправка A1B05-50 22 035"

    Кол-во: 3

    "Позиция 59"

    "Оправка A1B05-50 40 050"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Оправка C5-391.05C-22 025M"

    Кол-во: 3

    "Позиция 61"

    "Оправка C8-391.05-27 030"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Оправка расточная C8-570-2C 60 150-40R"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Патрон C6-391.20-12 060"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Патрон для свёрл C6-391.25-20 060"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Патрон для свёрл C6-391.25-32 070"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Патрон для свёрл C6-391.27-25 070A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Патрон метчиковый 393.03-SES2 D160x120"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Патрон метчиковый 393.03-SES3 D110x090"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Патрон метчиковый 393.03-SES3 D220x180"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Патрон метчиковый 393.03-SES3 D250x200"

    Кол-во: 3

    "Позиция 71"

    "Патрон резьбовой 393.03-SES 2 D120x090"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Патрон резьбовой C6-391.60-02 120A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Патрон цанговый A1B14-50 32 100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Патрон цанговый C6-391.14-32 060"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Патрон цанговый C6-391.14-32 100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Удлинитель для метчиков 14 9400 11"

    Кол-во: 5

    "Позиция 77"

    "Удлинитель для метчиков 14 9400 12"

    Кол-во: 5

    "Позиция 78"

    "Удлинитель для метчиков 14 9400 14,5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 79"

    "Удлинитель для метчиков 14 9400 16"

    Кол-во: 5

    "Позиция 80"

    "Удлинитель для метчиков 14 9400 18"

    Кол-во: 5

    "Позиция 81"

    "Удлинитель для метчиков 14 9400 4,9"

    Кол-во: 5

    "Позиция 82"

    "Удлинитель для метчиков 14 9400 5,5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 83"

    "Удлинитель для метчиков 14 9400 7"

    Кол-во: 5

    "Позиция 84"

    "Удлинитель для метчиков 14 9400 9"

    Кол-во: 5

    "Позиция 85"

    "Цанга 393.14-32 090"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "Цанга 393.14-32 100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Цанга 393.14-50 320"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Держатель базовый C4-390B.140-50 030"

    Кол-во: 4

    "Позиция 89"

    "Держатель базовый C3-390B.140-50 060"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Головка расточная C3-R825A-AAB072A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Переходник на меньший размер соединения C5-391.02 32 060"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Держатель базовый C6-390B.140-50 080"

    Кол-во: 4

    "Позиция 93"

    "Оправка C8-391.05C-27 030"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Патрон для свёрл C8-391.27-25 085"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Патрон для свёрл C8-391.27-32 090"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Патрон для свёрл C8-391.27-50 100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Адаптер C6-391.EH-16 054"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Адаптер быстросменный M22-M24, D2=18 K=14,5 EM 03-U/DIN F0573115"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "Базовый держатель C8-390.00-50 120"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Втулка переходная 1751-3-2 DIN 228"

    Кол-во: 2

    "Позиция 101"

    "Втулка переходная 1751-6-3 DIN 228"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Втулка переходная 1764-3-3 800000411"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "Оправка C6-391.10-40 025"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Оправка расточная антивибрационная C6-570-3C 50 247-40L"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Патрон Weldon C8-391.20-40 110"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Патрон метчиковый 393.03-SES3 D120X090"

    Кол-во: 2

    "Позиция 107"

    "Удлинитель C6-391.01-63 100A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Удлинитель C6-391.01-63 140A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Удлинитель FZ111300.09"

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "Удлинитель FZ111310.13"

    Кол-во: 2

    "Позиция 111"

    "Удлинитель для метчиков 338400 12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Удлинитель для метчиков 338400 7L"

    Кол-во: 2

    "Позиция 113"

    "Цанга 393.14-32 050"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Цанга 393.14-32 060"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Цанга 393.14-32 070"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Цанга 393.14-32 100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Цанга 393.14-40 070"

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "Цанга 393.14-40 100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Центр вращающийся 800006831 312910##800006831 (тип 8811-5, КМ 5)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 120"

    "Центр вращающийся удлинённый 0642 588-245 304 (КМ 5)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 121"

    "Центр токарный упорный 323400 3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Центр упорный 8725 800002858 КМ 5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Центр упорный MK6 с отжимной гайкой 005426"

    Кол-во: 2

    "Позиция 124"

    "Центр вращающийся 058674 metr. 100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Оправка 5310-3-19 800000746"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Переходник SK50/SK40 2080.50-RED.ISO40.50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Оправка для насадных фрез DIN50ADB-SM27-160-L1"

    Кол-во: 1

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