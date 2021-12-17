Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Организация общественного питания и обеспечение горячим питанием работников по спискам(ЯНАО, мкрн. Вынгапуровский, Ярайнерское, Вынгапуровское, Новогоднее месторождения) (п. 68 ПЗ)

    Организация общественного питания и обеспечение горячим питанием работников по спискам(ЯНАО, мкрн. Вынгапуровский, Ярайнерское, Вынгапуровское, Новогоднее месторождения) (п. 68 ПЗ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110904278Дата и время окончания срока приема заявок Организация общественного питания и обеспечение горячим питанием работников по спискам(ЯНАО, мкрн. Вынгапуровский, Ярайнерское, Вынгапуровское, Новогоднее месторождения)НоябрьскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    32110904278

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    100000102470

    Наименование закупки

    Организация общественного питания и обеспечение горячим питанием работников по спискам(ЯНАО, мкрн. Вынгапуровский, Ярайнерское, Вынгапуровское, Новогоднее месторождения) (п. 68 ПЗ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок (конкурентный)

    Дата публикации

    04.12.2021 12:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-92-80

    Адрес электронной почты

    Martynova.NB@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мартынова Наталья Борисовна

    Место рассмотрения заявок

    Ноябрьск

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Организация общественного питания и обеспечение горячим питанием работников по спискам(ЯНАО, мкрн. Вынгапуровский, Ярайнерское, Вынгапуровское, Новогоднее месторождения)

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 14:00 GMT +317.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110904278Дата и время окончания срока приема заявок Организация общественного питания и обеспечение горячим питанием работников по спискам(ЯНАО, мкрн. Вынгапуровский, Ярайнерское, Вынгапуровское, Новогоднее месторождения)Ноябрьск

    Текущий статус

    Заключение договора

    Предмет договора

    Организация общественного питания и обеспечение горячим питанием работников по спискам(ЯНАО, мкрн. Вынгапуровский, Ярайнерское, Вынгапуровское, Новогоднее месторождения)

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
    Маркетинговые исследования № 32211085319
    МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
    МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО...
    594302
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 06:59(GMT+03:00)
    2 200 320
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить