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    Главная / Торги / Закупка сверлильного инструмента с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).

    Закупка сверлильного инструмента с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112562Дата и время окончания срока приема заявок Закупка сверлильного инструмента с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).КолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112562

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка сверлильного инструмента с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.12.2021 11:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Прил_В__6_к_Извещению_Свидетельство_изготовителя.docx

    Извещение_сверлильный___1038.docx

    ТЗ_сверлильный.pdf

    Договор__закупки_Общество_Покупатель.doc

    Прил_В__1_к_Извещению_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Прил_В__3_к_Извещению_Справка_об_опыте_работы.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Mariya.Arkhipovskaya2@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Архиповская Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка сверлильного инструмента с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2021 10:00 GMT +323.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112562Дата и время окончания срока приема заявок Закупка сверлильного инструмента с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).Колпино

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 10:3030.12.2021 10:3030.12.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112562Подведение итогов не позднее Закупка сверлильного инструмента с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).Колпино

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 10:3030.12.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112562Подведение итогов не позднее Закупка сверлильного инструмента с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка сверлильного инструмента с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.73.60.190

    Инструмент прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Головка сверлильная 870-1020-6-PM 4334"

    Кол-во: 9

    "Позиция 2"

    "Головка сверлильная 870-1050-7-PM 4334"

    Кол-во: 15

    "Позиция 3"

    "Головка сверлильная 870-1200-10-PM 4334"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Головка сверлильная 870-1400-14-PM 4334"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "Головка сверлильная 870-1450-14-PM 4334"

    Кол-во: 9

    "Позиция 6"

    "Головка сверлильная 870-1500-15-PM 4334"

    Кол-во: 21

    "Позиция 7"

    "Головка сверлильная 870-1750-17-PM 4334"

    Кол-во: 30

    "Позиция 8"

    "Головка сверлильная 870-1800-18-PM 4334"

    Кол-во: 9

    "Позиция 9"

    "Головка сверлильная 870-2000-20-PM 4334"

    Кол-во: 15

    "Позиция 10"

    "Головка сверлильная 870-2050-20-PM 4334"

    Кол-во: 9

    "Позиция 11"

    "Головка сверлильная 870-2100-21-PM 4334"

    Кол-во: 15

    "Позиция 12"

    "Головка сверлильная 870-2200-22-PM 4334"

    Кол-во: 9

    "Позиция 13"

    "Головка сверлильная 870-2400-24-PM 4334"

    Кол-во: 9

    "Позиция 14"

    "Головка сверлильная 870-2650-26-PM 4334"

    Кол-во: 15

    "Позиция 15"

    "Головка сверлильная 870-2800-28-PM 4334"

    Кол-во: 18

    "Позиция 16"

    "Корпус головки сверлильной V46 50680"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Корпус головки сверлильной V46 50700"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Корпус сверла D25-35 3xD 232245 25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Корпус сверла D36-47 3xD 232245 36"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Корпус сверла V47 20651"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Пластина режущая 232286 42 HSS TiAlN"

    Кол-во: 15

    "Позиция 22"

    "Пластина режущая 232286 56 HSS TiAlN"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Пластина режущая 232286 60 HSS TiAlN"

    Кол-во: 15

    "Позиция 24"

    "Пластина режущая 232286 62 HSS TiAlN"

    Кол-во: 15

    "Позиция 25"

    "Пластина режущая 232286 64 HSS TiAlN"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "Пластина режущая 880-01 02 03H-C-LM 1044"

    Кол-во: 40

    "Позиция 27"

    "Пластина режущая 880-01 02 W04H-P-LM 4344"

    Кол-во: 40

    "Позиция 28"

    "Пластина режущая 880-02 02 04H-C-LM 1044"

    Кол-во: 50

    "Позиция 29"

    "Пластина режущая 880-02 02 W05H-P-LM 4344"

    Кол-во: 50

    "Позиция 30"

    "Пластина режущая 880-03 03 05H-C-LM 1044"

    Кол-во: 40

    "Позиция 31"

    "Пластина режущая 880-03 03 W06H-P-LM 4344"

    Кол-во: 50

    "Позиция 32"

    "Пластина режущая 880-04 03 05H-C-LM 1044"

    Кол-во: 40

    "Позиция 33"

    "Пластина режущая 880-04 03 W07H-P-LM 4334"

    Кол-во: 40

    "Позиция 34"

    "Пластина режущая 880-05 03 05H-C-GR 1044"

    Кол-во: 50

    "Позиция 35"

    "Пластина режущая 880-05 03 W08H-P-GR 4344"

    Кол-во: 50

    "Позиция 36"

    "Пластина режущая 880-06 04 06H-C-GR 1044"

    Кол-во: 40

    "Позиция 37"

    "Пластина режущая 880-06 04 W10H-P-GR 4344"

    Кол-во: 40

    "Позиция 38"

    "Пластина режущая 880-07 04 06H-C-LM 1044"

    Кол-во: 60

    "Позиция 39"

    "Пластина режущая 880-07 04 W10H-P-LM 4334"

    Кол-во: 60

    "Позиция 40"

    "Пластина режущая 880-07 04 W12H-P-GR 4344"

    Кол-во: 30

    "Позиция 41"

    "Пластина режущая 880-09 06 08H-C-LM 1044"

    Кол-во: 30

    "Позиция 42"

    "Пластина режущая 880-09 06 W10H-P-LM 4334"

    Кол-во: 30

    "Позиция 43"

    "Пластина режущая 880-09 06 W12H-P-GR 4344"

    Кол-во: 30

    "Позиция 44"

    "Пластина режущая TPD 210B PC5300"

    Кол-во: 5

    "Позиция 45"

    "Пластина режущая TPD 280B PC5300"

    Кол-во: 15

    "Позиция 46"

    "Пластина режущая TPD 305B PC5300"

    Кол-во: 5

    "Позиция 47"

    "Пластина режущая TPD 320B PC5300"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "Пластина режущая WOEX05T304-01 BK8425 W29 24010.048425"

    Кол-во: 10

    "Позиция 49"

    "Пластина режущая WOEX05T304-13 BK79 W29 24130.0479"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Режущая пластина 880-07 04 06H-C-GR 1044"

    Кол-во: 30

    "Позиция 51"

    "Режущая пластина 880-09 06 08H-C-GR 1044"

    Кол-во: 30

    "Позиция 52"

    "Сверло D10 870-1000-6L16-5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "Сверло D12 870-1200-10L16-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Сверло D12 870-1200-10L16-5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Сверло D14 870-1400-14L20-5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Сверло D15 870-1500-15L20-5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Сверло D17 870-1700-17L20-5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Сверло D18 870-1800-18L20-8"

    Кол-во: 6

    "Позиция 59"

    "Сверло D19 870-1900-19L25-3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 60"

    "Сверло D19 870-1900-19L25-5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Сверло D20 870-2000-20L25-5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Сверло D20 880-D2000L25-03"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Сверло D21 870-2100-21L25-5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Сверло D22 870-2200-22L25-5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Сверло D22 880-D2200C5-04"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Сверло D22.5 880-D2250L25-03"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Сверло D24 870-2400-24L32-5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Сверло D25 870-2500-25L32-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Сверло D25 870-2500-25L32-8"

    Кол-во: 4

    "Позиция 70"

    "Сверло D25 880-D2500L25-05"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Сверло D26 870-2600-26L32-5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Сверло D28 870-2800-28L32-5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Сверло D28 870-2800-28L32-8"

    Кол-во: 4

    "Позиция 74"

    "Сверло D28 880-D2800L32-03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Сверло D31 870-3100-31L32-3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 76"

    "Сверло D31 880-D3100L40-02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Сверло D31 880-D3100L40-03"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Сверло D32 880-D3200L40-03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Сверло D34 880-D3400L40-02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Сверло D35 880-D3500C5-03"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Сверло D35 880-D3500C6-03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Сверло D37 880-D3700L40-02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Сверло D37 880-D3700L40-03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Сверло D38 880-D3800L40-05"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Сверло D39 880-D3900L40-02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Сверло D40 880-D4000L40-04"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Сверло D43 880-D4300L40-02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Сверло D60 880-D6000L40-03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Сверло D79 880-D0790L50-04"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Сверло DR048-096-40-16-2D-N"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Сверло пилотное D12 V95 10050.0090"

    Кол-во: 15

    "Позиция 92"

    "Сверло центральное D10 V95 10042.0089"

    Кол-во: 15

    "Позиция 93"

    "Сверло центральное D16 236662 80"

    Кол-во: 9

    "Позиция 94"

    "Головка сверлильная 870-1200-10-PM 4234"

    Кол-во: 10

    "Позиция 95"

    "Головка сверлильная 870-1810-18-PM 4334"

    Кол-во: 10

    "Позиция 96"

    "Головка сверлильная 870-1850-18-PM 4234"

    Кол-во: 10

    "Позиция 97"

    "Головка сверлильная 870-1900-19-PM 4334"

    Кол-во: 24

    "Позиция 98"

    "Головка сверлильная 870-1950-19-РМ 4334"

    Кол-во: 10

    "Позиция 99"

    "Головка сверлильная 870-2400-24-PM 4234"

    Кол-во: 9

    "Позиция 100"

    "Головка сверлильная 870-2600-26-PM 4234"

    Кол-во: 10

    "Позиция 101"

    "Головка сверлильная 870-2850-28-PM 4334"

    Кол-во: 15

    "Позиция 102"

    "Головка сверлильная 870-3000-30-PM 4234"

    Кол-во: 35

    "Позиция 103"

    "Головка сверлильная 870-3150-31-RM 4334"

    Кол-во: 10

    "Позиция 104"

    "Головка сверлильная 870-3200-31-PM 4334"

    Кол-во: 9

    "Позиция 105"

    "Головка сменная R95026.5"

    Кол-во: 9

    "Позиция 106"

    "Корпус головки сверлильной V46 50330"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Корпус головки сверлильной V46 50520"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Корпус головки сверлильной V46 50580"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Корпус головки сверлильной V46 50620"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Корпус головки сверлильной V46 50650"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Корпус головки сверлильной V46 50700"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Корпус головки сверлильной V46 50740"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Корпус сверла V47 20651"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Корпус сверла V47 40331"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Корпус сверла V47 40461"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Оправка SK50 ABS 50 A50 00350"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Пластина режущая 232286 48 HSS TiAlN"

    Кол-во: 9

    "Позиция 118"

    "Пластина режущая TPD 175B PC5300"

    Кол-во: 10

    "Позиция 119"

    "Пластина режущая TPD 210B PC5300"

    Кол-во: 5

    "Позиция 120"

    "Пластина режущая TPD 260B PC5300"

    Кол-во: 10

    "Позиция 121"

    "Пластина режущая TPD 265B PC5300"

    Кол-во: 9

    "Позиция 122"

    "Пластина режущая WOEX 05T304-13 BK8425 W29 24130.048425"

    Кол-во: 30

    "Позиция 123"

    "Пластина режущая WOEX 06T304-13 BK8425 W29 34130.048425"

    Кол-во: 30

    "Позиция 124"

    "Пластина сверлильная ф50 с подточкой Holex 232286 50 HSS TiAlN"

    Кол-во: 6

    "Позиция 125"

    "Сверло D10,5 870-1050-7L16-5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 126"

    "Сверло D17,5 880-D1750L25-03"

    Кол-во: 2

    "Позиция 127"

    "Сверло D18 870-1800-18L20-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 128"

    "Сверло D18 870-1800-18L20-5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 129"

    "Сверло D21 880-D2100L25-03"

    Кол-во: 2

    "Позиция 130"

    "Сверло D26 870-2600-26L32-8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 131"

    "Сверло D26 880-D2600L32-02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 132"

    "Сверло D26,5 880-D2650L32-03"

    Кол-во: 2

    "Позиция 133"

    "Сверло D30 870-3000-30L32-5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 134"

    "Сверло D30 870-3000-30L32-8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Сверло D35 880-D3500C5-04"

    Кол-во: 2

    "Позиция 136"

    "Сверло D42 880-D4200L40-03"

    Кол-во: 2

    "Позиция 137"

    "Сверло D50 880-D5000L40-02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 138"

    "Сверло D51 880-D5100L40-02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Сверло пилотное D6 V95 10022.0089"

    Кол-во: 10

    "Позиция 140"

    "Сверло D56 880-D5600L50-04"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Корпус головки сверлильной V46 50780"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "Корпус сверла V47 20721"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "Головка сверлильная 870-3200-31-PM 4234"

    Кол-во: 15

    "Позиция 144"

    "Сверло D70 880-D0700L50-03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "Головка сверлильная 870-3050-30-PM 4234"

    Кол-во: 15

    "Позиция 146"

    "Головка сверлильная 870-1000-6-PM 4334"

    Кол-во: 2

    "Позиция 147"

    "Головка сверлильная 870-1400-14-PM 4334"

    Кол-во: 12

    "Позиция 148"

    "Головка сверлильная 870-1500-15-PM 4334"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "Головка сверлильная 870-1700-17-PM 4334"

    Кол-во: 3

    "Позиция 150"

    "Головка сверлильная 870-1750-17-PM 4334"

    Кол-во: 4

    "Позиция 151"

    "Головка сверлильная 870-1900-19-PM 4334"

    Кол-во: 3

    "Позиция 152"

    "Головка сверлильная 870-2100-21-PM 4334"

    Кол-во: 10

    "Позиция 153"

    "Головка сверлильная 870-2200-22-PM 4334"

    Кол-во: 3

    "Позиция 154"

    "Головка сверлильная 870-2650-26-PM 4334"

    Кол-во: 6

    "Позиция 155"

    "Головка сверлильная 870-3100-31-PM 4334"

    Кол-во: 1

    "Позиция 156"

    "Головка сменная R95013.0"

    Кол-во: 4

    "Позиция 157"

    "Корпус сверла H85513.0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 158"

    "Планка направляющая D104 42-2120-410.2 P20BXG"

    Кол-во: 18

    "Позиция 159"

    "Планка направляющая D120 34-2120-412.2 P20BXG"

    Кол-во: 10

    "Позиция 160"

    "Пластина режущая 22-1500-211 P40B SP1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 161"

    "Пластина режущая 22-1622-310 P25B SP2"

    Кол-во: 40

    "Позиция 162"

    "Пластина режущая 34-3000-310 P25B SP2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 163"

    "Пластина режущая 42-1800-211 P40B SP1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 164"

    "Пластина режущая 880-02 02 W05H-P-GR 4344"

    Кол-во: 20

    "Позиция 165"

    "Пластина режущая 880-03 03 05 H-C-GR 1044"

    Кол-во: 40

    "Позиция 166"

    "Пластина режущая 880-03 03 W06H-P-GR 4344"

    Кол-во: 30

    "Позиция 167"

    "Пластина режущая 880-04 03 05H-C-GR 1044"

    Кол-во: 10

    "Позиция 168"

    "Пластина режущая 880-04 03 W07H-P-GR 4344"

    Кол-во: 10

    "Позиция 169"

    "Пластина режущая 880-05 03 05H-C-GR 1044"

    Кол-во: 10

    "Позиция 170"

    "Пластина режущая 880-05 03 W08H-P-GR 4044"

    Кол-во: 10

    "Позиция 171"

    "Пластина режущая 880-06 04 06H-C-GR 1044"

    Кол-во: 20

    "Позиция 172"

    "Пластина режущая 880-06 04 W10H-P-GR 4344"

    Кол-во: 30

    "Позиция 173"

    "Пластина режущая 880-07 04 W12H-P-GR 4344"

    Кол-во: 130

    "Позиция 174"

    "Пластина режущая 880-08 05 08H-C-GR 1044"

    Кол-во: 50

    "Позиция 175"

    "Пластина режущая 880-08 05 W12H-P-GR 4344"

    Кол-во: 50

    "Позиция 176"

    "Пластина режущая 880-09 06 08H-C-GR 1044"

    Кол-во: 10

    "Позиция 177"

    "Пластина режущая 880-09 06 W12H-P-GR 4344"

    Кол-во: 30

    "Позиция 178"

    "Пластина режущая PQ35 HSS5/TiAlN"

    Кол-во: 4

    "Позиция 179"

    "Пластина режущая PS 50 HSS/TiAlN"

    Кол-во: 18

    "Позиция 180"

    "Пластина режущая PS 55 HSS5/TiAlN"

    Кол-во: 9

    "Позиция 181"

    "Пластина режущая PU 70 HSS5/TiAIN"

    Кол-во: 15

    "Позиция 182"

    "Пластина режущая PU 80 HSS5/TiAIN"

    Кол-во: 18

    "Позиция 183"

    "Пластина режущая SPGX 12T3-C1 T400D"

    Кол-во: 10

    "Позиция 184"

    "Пластина режущая WOEX080404-01 BK8425 W29 42010.048425"

    Кол-во: 50

    "Позиция 185"

    "Режущая пластина 880-07 04 06H-C-GR 1044"

    Кол-во: 60

    "Позиция 186"

    "Сверло D14 870-1400-14L20-5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 187"

    "Сверло D17 870-1700-17L20-8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 188"

    "Сверло D22 870-2200-22L25-5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 189"

    "Сверло D26 870-2600-26L32-5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 190"

    "Сверло D26,5 880-D2650L32-03"

    Кол-во: 2

    "Позиция 191"

    "Сверло D35 880-D3500C5-03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 192"

    "Сверло D35 880-D3500C5-04"

    Кол-во: 1

    "Позиция 193"

    "Сверло D10 870-1000-6L16-5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 194"

    "Сверло D17 870-1700-17L20-5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 195"

    "Сверло D40 880-D4000L40-05"

    Кол-во: 2

    "Позиция 196"

    "Головка сменная R95017.5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 197"

    "Сверло D50 500250WQR00"

    Кол-во: 2

    "Позиция 198"

    "Пластина режущая SPLT140512N-PH IN1030"

    Кол-во: 30

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