www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП112562
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка сверлильного инструмента с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
04.12.2021 11:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72
Факс
Адрес электронной почты
Mariya.Arkhipovskaya2@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Архиповская Мария Владимировна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка сверлильного инструмента с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2021 10:00 GMT +323.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112562Дата и время окончания срока приема заявок Закупка сверлильного инструмента с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).Колпино
Подведение итогов не позднее
30.12.2021 10:3030.12.2021 10:3030.12.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112562Подведение итогов не позднее Закупка сверлильного инструмента с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).Колпино
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка сверлильного инструмента с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
25.73.60.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 9
Кол-во: 15
Кол-во: 5
Кол-во: 30
Кол-во: 9
Кол-во: 21
Кол-во: 30
Кол-во: 9
Кол-во: 15
Кол-во: 9
Кол-во: 15
Кол-во: 9
Кол-во: 9
Кол-во: 15
Кол-во: 18
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 15
Кол-во: 5
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 5
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 40
Кол-во: 50
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 5
Кол-во: 15
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 9
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 24
Кол-во: 10
Кол-во: 9
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 35
Кол-во: 10
Кол-во: 9
Кол-во: 9
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 9
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 9
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 15
Кол-во: 1
Кол-во: 15
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 18
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 40
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 130
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 4
Кол-во: 18
Кол-во: 9
Кол-во: 15
Кол-во: 18
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 60
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 30
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.