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    Главная / Торги / Закупка инструмента для фрезерных работ со сменными режущими пластинами с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).

    Закупка инструмента для фрезерных работ со сменными режущими пластинами с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2021 13:0023.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112561Дата и время окончания срока приема заявок Закупка инструмента для фрезерных работ со сменными режущими пластинами с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).КолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112561

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка инструмента для фрезерных работ со сменными режущими пластинами с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.12.2021 10:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_фрезерный.pdf

    Прил_В__3_к_Извещению_Справка_об_опыте_работы.docx

    Договор__закупки_Общество_Покупатель.doc

    Прил_В__1_к_Извещению_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Прил_В__6_к_Извещению_Свидетельство_изготовителя.docx

    Извещение_фрезерный___1037.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Mariya.Arkhipovskaya2@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Архиповская Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка инструмента для фрезерных работ со сменными режущими пластинами с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2021 13:00 GMT +323.12.2021 13:0023.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112561Дата и время окончания срока приема заявок Закупка инструмента для фрезерных работ со сменными режущими пластинами с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).Колпино

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 11:0030.12.2021 11:0030.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112561Подведение итогов не позднее Закупка инструмента для фрезерных работ со сменными режущими пластинами с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).Колпино

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 11:0030.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112561Подведение итогов не позднее Закупка инструмента для фрезерных работ со сменными режущими пластинами с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка инструмента для фрезерных работ со сменными режущими пластинами с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.73.60.190

    Инструмент прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пластина LNMU0303ZER-MJ AH8015"

    Кол-во: 300

    "Позиция 2"

    "Пластина LNMU06X5ZER-MJ AH3225"

    Кол-во: 450

    "Позиция 3"

    "Пластина R216-20 T3 M-M 1025"

    Кол-во: 60

    "Позиция 4"

    "Пластина R216-40 07 M-M 1025"

    Кол-во: 60

    "Позиция 5"

    "Пластина режущая 345N-1305E-PW8 1130"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Пластина режущая 345R-1305M-PH 4330"

    Кол-во: 150

    "Позиция 7"

    "Пластина режущая 360R-19 06M-PH 4340"

    Кол-во: 180

    "Позиция 8"

    "Пластина режущая 390R-070204M-PM 4330"

    Кол-во: 70

    "Позиция 9"

    "Пластина режущая 490R-140408M-PH 1130"

    Кол-во: 300

    "Позиция 10"

    "Пластина режущая 490R-140408M-PH 4340"

    Кол-во: 240

    "Позиция 11"

    "Пластина режущая 490R-140420M-PH 1130"

    Кол-во: 300

    "Позиция 12"

    "Пластина режущая ADEX 160608SR-FM M8330"

    Кол-во: 360

    "Позиция 13"

    "Пластина режущая ADKT1505PDSR-SR HCP35"

    Кол-во: 90

    "Позиция 14"

    "Пластина режущая ADMX 160608SR-M M9325"

    Кол-во: 360

    "Позиция 15"

    "Пластина режущая APCT 100302R-HM IC328"

    Кол-во: 40

    "Позиция 16"

    "Пластина режущая APET 150412EN M8330"

    Кол-во: 90

    "Позиция 17"

    "Пластина режущая APKX 1103PDER-M M8340"

    Кол-во: 90

    "Позиция 18"

    "Пластина режущая APKX 150532-M M8340"

    Кол-во: 300

    "Позиция 19"

    "Пластина режущая APKX 1505PDER-M M8340"

    Кол-во: 450

    "Позиция 20"

    "Пластина режущая BDMT170420ER-JT PR1225"

    Кол-во: 120

    "Позиция 21"

    "Пластина режущая DPM434R002IN2040"

    Кол-во: 150

    "Позиция 22"

    "Пластина режущая DPM436R060 IN2015"

    Кол-во: 150

    "Позиция 23"

    "Пластина режущая GF643107.9517 TIALN-T4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Пластина режущая GF643307.9518 TIALN-T4"

    Кол-во: 30

    "Позиция 25"

    "Пластина режущая L331.1A-11 50 23H-WL 1130"

    Кол-во: 150

    "Позиция 26"

    "Пластина режущая LNET 083204-TN-N IC928"

    Кол-во: 40

    "Позиция 27"

    "Пластина режущая LNMU13M708SR HCP30X"

    Кол-во: 240

    "Позиция 28"

    "Пластина режущая MONT130408EN-S HCP35"

    Кол-во: 150

    "Позиция 29"

    "Пластина режущая N331.1A-05 45 08M-PM 4330"

    Кол-во: 50

    "Позиция 30"

    "Пластина режущая N331.1A-11 50 08M-PM 4330"

    Кол-во: 240

    "Позиция 31"

    "Пластина режущая N331.1A-14 50 08M-PM 4340"

    Кол-во: 210

    "Позиция 32"

    "Пластина режущая N331.1D-136520E-PM 4340"

    Кол-во: 100

    "Позиция 33"

    "Пластина режущая PNEG110512R-PM YBC302"

    Кол-во: 120

    "Позиция 34"

    "Пластина режущая PNMU 0906EN-MP B140"

    Кол-во: 40

    "Позиция 35"

    "Пластина режущая PNMU 1307DNSN-MP B135"

    Кол-во: 600

    "Позиция 36"

    "Пластина режущая R210-09 04 12M-PM 4330"

    Кол-во: 150

    "Позиция 37"

    "Пластина режущая R210-09 04 14E-PM 1130"

    Кол-во: 150

    "Позиция 38"

    "Пластина режущая R210-14 05 12M-PM 4340"

    Кол-во: 450

    "Позиция 39"

    "Пластина режущая R210-14 05 14E-PM 1130"

    Кол-во: 600

    "Позиция 40"

    "Пластина режущая R210-14 05 14E-PM 4220"

    Кол-во: 600

    "Позиция 41"

    "Пластина режущая R216-25 04 M-M 1010"

    Кол-во: 60

    "Позиция 42"

    "Пластина режущая R245-12 T3 M-PM 4330"

    Кол-во: 300

    "Позиция 43"

    "Пластина режущая R245-12 T3 M-PM 4340"

    Кол-во: 360

    "Позиция 44"

    "Пластина режущая R245-18 T6 M-PM 1130"

    Кол-во: 300

    "Позиция 45"

    "Пластина режущая R245-18 T6 M-PM 4330"

    Кол-во: 450

    "Позиция 46"

    "Пластина режущая R300-1032M-PH 1130"

    Кол-во: 240

    "Позиция 47"

    "Пластина режущая R300-1032M-PM 4340"

    Кол-во: 300

    "Позиция 48"

    "Пластина режущая R300-1240M-PH 1130"

    Кол-во: 240

    "Позиция 49"

    "Пластина режущая R300-1240M-PH 4340"

    Кол-во: 300

    "Позиция 50"

    "Пластина режущая R300-2060M-PM 4230"

    Кол-во: 100

    "Позиция 51"

    "Пластина режущая R331.1A-11 50 23H-WL 1130"

    Кол-во: 150

    "Позиция 52"

    "Пластина режущая R390-11 T3 08M-PM 1130"

    Кол-во: 300

    "Позиция 53"

    "Пластина режущая R390-11 T3 08M-PM 4340"

    Кол-во: 300

    "Позиция 54"

    "Пластина режущая R390-17 04 08M-PM 1130"

    Кол-во: 600

    "Позиция 55"

    "Пластина режущая R390-18 06 12M-PM 1130"

    Кол-во: 750

    "Позиция 56"

    "Пластина режущая R390-18 06 12M-PM 4340"

    Кол-во: 750

    "Позиция 57"

    "Пластина режущая R390-18 06 16M-PM 4330"

    Кол-во: 450

    "Позиция 58"

    "Пластина режущая R390-18 06 20M-PM 4330"

    Кол-во: 300

    "Позиция 59"

    "Пластина режущая RCKT 12 04 M0-PH 4330"

    Кол-во: 500

    "Позиция 60"

    "Пластина режущая RCKT 16 06 M0-PH 1130"

    Кол-во: 300

    "Позиция 61"

    "Пластина режущая RCKT 16 06 M0-PM 4330"

    Кол-во: 300

    "Позиция 62"

    "Пластина режущая RCKT 20 06 M0-PH 4340"

    Кол-во: 600

    "Позиция 63"

    "Пластина режущая RCKT 20 06 M0-PM 1130"

    Кол-во: 900

    "Позиция 64"

    "Пластина режущая RNKX 1605MO-HM CU135"

    Кол-во: 300

    "Позиция 65"

    "Пластина режущая SBMR 2207DZSR-R M8346"

    Кол-во: 150

    "Позиция 66"

    "Пластина режущая SDMT08T308ER HCP30X"

    Кол-во: 30

    "Позиция 67"

    "Пластина режущая SDMT09T308SR-S HCP35"

    Кол-во: 30

    "Позиция 68"

    "Пластина режущая SDMT1204AESN-SR HCP35N"

    Кол-во: 30

    "Позиция 69"

    "Пластина режущая SEET 1204AFSN; M8340"

    Кол-во: 120

    "Позиция 70"

    "Пластина режущая SNGQ1207 R12 HCP30X"

    Кол-во: 1050

    "Позиция 71"

    "Пластина режущая SNMT 1205AZSR-R M8340"

    Кол-во: 360

    "Позиция 72"

    "Пластина режущая SNMX 1507ANN-MM PC3545"

    Кол-во: 300

    "Позиция 73"

    "Пластина режущая SOMT120408SN-S HCP30X"

    Кол-во: 300

    "Позиция 74"

    "Пластина режущая T490 LNMT 1306PNTR IC830"

    Кол-во: 300

    "Позиция 75"

    "Пластина режущая TNMX 3012PNP-NM-R1 PC3545"

    Кол-во: 150

    "Позиция 76"

    "Пластина режущая XDLW 09T308 TN 212955 HB 7705 HART"

    Кол-во: 60

    "Позиция 77"

    "Пластина режущая XNGQ18T5TN-S HCP35U"

    Кол-во: 90

    "Позиция 78"

    "Пластина режущая ZDCW 070304 M8325"

    Кол-во: 60

    "Позиция 79"

    "Режущая пластина R390-17 04 08M-PM 4340"

    Кол-во: 600

    "Позиция 80"

    "Режущая пластина XOMX 180608TR-M14; F40M"

    Кол-во: 300

    "Позиция 81"

    "Фреза 212905 32/3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Фреза 360-160Q40-Z6D19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Фреза 360-200Q60-Z8D19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Фреза 490-080Q27-14M"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Фреза 490-125Q40-14M"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Фреза 490-160Q40-14M"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Фреза EXN03R032M32.0-06"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Фреза MEGA5 5513-125-6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "Фреза MEGA5 5513-200-10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 90"

    "Фреза MEGA5 5513-250-12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Фреза MT190-016Z14R03BD08-L160-IK"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Фреза MT290-125B40R09SO12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Фреза MT290-160C40R10LN13"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Фреза PBPCM 6160R-8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Фреза R200-030A32-20M"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Фреза R200-040Q22-12M"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "Фреза R200-051Q22-12M"

    Кол-во: 2

    "Позиция 98"

    "Фреза R200-060Q27-20L"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Фреза R200-064Q27-16M"

    Кол-во: 2

    "Позиция 100"

    "Фреза R200-068Q27-12M"

    Кол-во: 2

    "Позиция 101"

    "Фреза R200-088Q32-12M"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Фреза R200-105Q32-20L"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Фреза R200-109Q32-16L"

    Кол-во: 2

    "Позиция 104"

    "Фреза R200-140Q40-20L"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Фреза R210-032A25-09H"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Фреза R210-054C5-14H"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Фреза R210-063Q22-14M"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Фреза R210-086C8-14H"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Фреза R210-100Q32-14M"

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "Фреза R216-12B20-060"

    Кол-во: 2

    "Позиция 111"

    "Фреза R216-20B25-070"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Фреза R216-32B32-070"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Фреза R216-32B32-100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Фреза R216-40B40-150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Фреза R245-080Q32-18M"

    Кол-во: 3

    "Позиция 116"

    "Фреза R245-125Q40-12M"

    Кол-во: 2

    "Позиция 117"

    "Фреза R300-025B32L-12L"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Фреза R390-016A16-11L"

    Кол-во: 2

    "Позиция 119"

    "Фреза R390-020B20-11L"

    Кол-во: 2

    "Позиция 120"

    "Фреза R390-032B32-17M"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Фреза R390-040A32-17M"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Фреза R390-050Q22-18M"

    Кол-во: 3

    "Позиция 123"

    "Фреза R390-080Q27-18M"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Фреза R390-100Q32-17M"

    Кол-во: 2

    "Позиция 125"

    "Фреза R390-100Q32-18M"

    Кол-во: 2

    "Позиция 126"

    "Фреза R390-125Q40-17M"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Фреза R390-160Q40-18M"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Фреза дисковая черновая MT370L-360S100N04SN12R12-79-m30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Фреза F2232.Z.040.Z03.07"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Фреза N331.32C-100S32DM"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Фреза R331.32-125Q32KM15.00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Фреза R331.32-202Q40KMQ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Фреза R331.32C-160Q40KM15.00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Фреза R390-050Q22-17M"

    Кол-во: 2

    "Позиция 135"

    "Фреза R245-200Q60-18M"

    Кол-во: 2

    "Позиция 136"

    "Пластина R216-12 02 M-M 1025"

    Кол-во: 10

    "Позиция 137"

    "Пластина R216-25 04 E-M 1025"

    Кол-во: 50

    "Позиция 138"

    "Пластина R216-32 06 M-M 1025"

    Кол-во: 270

    "Позиция 139"

    "Пластина режущая 327R12-22 150MM-TH 1025"

    Кол-во: 2

    "Позиция 140"

    "Пластина режущая 327R12-22 350MM-TH 1025"

    Кол-во: 30

    "Позиция 141"

    "Пластина режущая 327R12-22 400MM-TH 1025"

    Кол-во: 30

    "Позиция 142"

    "Пластина режущая 327R14-28 35002-GM 1025"

    Кол-во: 15

    "Позиция 143"

    "Пластина режущая 345R-1305M-PM 4330"

    Кол-во: 30

    "Позиция 144"

    "Пластина режущая 360R-19 06M-PH 4330"

    Кол-во: 30

    "Позиция 145"

    "Пластина режущая 419R-1405M-PM 4340"

    Кол-во: 60

    "Позиция 146"

    "Пластина режущая 490R-08T308M-PM 1130"

    Кол-во: 60

    "Позиция 147"

    "Пластина режущая 490R-08T308M-PM 4340"

    Кол-во: 60

    "Позиция 148"

    "Пластина режущая 490R-140416M-PM 1130"

    Кол-во: 100

    "Позиция 149"

    "Пластина режущая 490R-140420M-PM 1130"

    Кол-во: 600

    "Позиция 150"

    "Пластина режущая ADMX 160608SR-M M9325"

    Кол-во: 90

    "Позиция 151"

    "Пластина режущая APKT 160431-HM M8340"

    Кол-во: 360

    "Позиция 152"

    "Пластина режущая APKT 1604PDR-GM; M8330"

    Кол-во: 340

    "Позиция 153"

    "Пластина режущая APMT060202PDSR-MM PC3545"

    Кол-во: 10

    "Позиция 154"

    "Пластина режущая N331.1A-11 50 08M-PM 4340"

    Кол-во: 80

    "Позиция 155"

    "Пластина режущая PNMU 0906EN-MP B140"

    Кол-во: 80

    "Позиция 156"

    "Пластина режущая PNMU 1307DNSN-MP B135"

    Кол-во: 180

    "Позиция 157"

    "Пластина режущая R210-14 05 12M-PM 4340"

    Кол-во: 90

    "Позиция 158"

    "Пластина режущая R210-14 05 14E-PM 1130"

    Кол-во: 420

    "Позиция 159"

    "Пластина режущая R300-1032M-PH 1130"

    Кол-во: 40

    "Позиция 160"

    "Пластина режущая R390-11 T3 04M-PM 1130"

    Кол-во: 150

    "Позиция 161"

    "Пластина режущая R390-11 T3 08M-PM 1130"

    Кол-во: 150

    "Позиция 162"

    "Пластина режущая R390-17 04 08M-PM 1130"

    Кол-во: 160

    "Позиция 163"

    "Пластина режущая R390-17 04 20E-PM 1130"

    Кол-во: 20

    "Позиция 164"

    "Пластина режущая R390-17 04 50E-PM 1130"

    Кол-во: 30

    "Позиция 165"

    "Пластина режущая R390-18 06 12M-PM 1130"

    Кол-во: 300

    "Позиция 166"

    "Пластина режущая R390-18 06 31M-PM 1130"

    Кол-во: 450

    "Позиция 167"

    "Пластина режущая RCKT 16 06 M0-PH 4340"

    Кол-во: 100

    "Позиция 168"

    "Пластина режущая RCKT 20 06 M0-PM 1130"

    Кол-во: 130

    "Позиция 169"

    "Пластина режущая SNGU1207DNT HCP40X"

    Кол-во: 150

    "Позиция 170"

    "Пластина режущая SNGU1207XDNT HCP30X"

    Кол-во: 150

    "Позиция 171"

    "Пластина режущая SNMR 1706DZSR-R 8230"

    Кол-во: 210

    "Позиция 172"

    "Пластина режущая XDLW 09T308 TN 212955 HB 7705 HART"

    Кол-во: 150

    "Позиция 173"

    "Пластина режущая XDLW 120408 TN 212980 HB 7705 HART"

    Кол-во: 140

    "Позиция 174"

    "Пластина режущая ZPNT120417 HCP25"

    Кол-во: 350

    "Позиция 175"

    "Режущая пластина SEMX 1505AFTN-M18 MP2501"

    Кол-во: 20

    "Позиция 176"

    "Фреза 125B9R-S90AP16D"

    Кол-во: 2

    "Позиция 177"

    "Фреза 40E4R140B32-SZD12-C"

    Кол-во: 2

    "Позиция 178"

    "Фреза 490-084C8-14M"

    Кол-во: 1

    "Позиция 179"

    "Фреза AMS1010HS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 180"

    "Фреза AMS1012HS-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 181"

    "Фреза AMS1014HS-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 182"

    "Фреза MEGA5 5513-125-6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 183"

    "Фреза MT190L-050SK50R03SD09-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 184"

    "Фреза N331.32-160S40EM"

    Кол-во: 1

    "Позиция 185"

    "Фреза PPNM4125R"

    Кол-во: 1

    "Позиция 186"

    "Фреза R210-066C6-14H"

    Кол-во: 1

    "Позиция 187"

    "Фреза R210-086C8-14H"

    Кол-во: 1

    "Позиция 188"

    "Фреза R25 MT100L-050W40R01ZP12-25-H57"

    Кол-во: 1

    "Позиция 189"

    "Фреза R30 MT100L-057W40R01ZP12-20-R30-H57-IK"

    Кол-во: 2

    "Позиция 190"

    "Фреза R300-032A25-12M"

    Кол-во: 1

    "Позиция 191"

    "Фреза R300-066C6-12M"

    Кол-во: 1

    "Позиция 192"

    "Фреза R33 MT100L-061W40R01ZP12-20-R33-H57-IK"

    Кол-во: 2

    "Позиция 193"

    "Фреза R390-025A25L-17L"

    Кол-во: 2

    "Позиция 194"

    "Фреза R390-066С6-18М060"

    Кол-во: 1

    "Позиция 195"

    "Пластина режущая 313.2545.01 TN35"

    Кол-во: 12

    "Позиция 196"

    "Пластина режущая SNMT 1205AZSR-R M8340"

    Кол-во: 480

    "Позиция 197"

    "Фреза для плунжерного фрезерования R210-080Q27-14M"

    Кол-во: 1

    "Позиция 198"

    "Фреза R390-040A32-17M"

    Кол-во: 3

    "Позиция 199"

    "Пластина режущая XDLT 120408 TN 212987 HB 7535 INOX"

    Кол-во: 50

    "Позиция 200"

    "Пластина режущая 327R12-22 20002-GM 1025"

    Кол-во: 5

    "Позиция 201"

    "Пластина режущая 327R12-22 450MM-TH 1025"

    Кол-во: 6

    "Позиция 202"

    "Пластина режущая TPKN2204PDSR-SU PC5300"

    Кол-во: 300

    "Позиция 203"

    "Фреза FMPCM3050HS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 204"

    "Фреза FMPCM3080HS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 205"

    "Фреза FMPS3032HS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 206"

    "Фреза FMPS3040HS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 207"

    "Фреза FMRCM3063HRP-6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 208"

    "Пластина SDXT09M405R-MM PC5300"

    Кол-во: 152

    "Позиция 209"

    "Пластина RPMT10T3MOS-MM PC5300"

    Кол-во: 48

    "Позиция 210"

    "Пластина PNMM110408H10"

    Кол-во: 300

    "Позиция 211"

    "Пластина XDGT 1550PDER-G08 VP15TF"

    Кол-во: 32

    "Позиция 212"

    "Пластина SOMT12T308 PEER-JM VP15TF"

    Кол-во: 96

    "Позиция 213"

    "Пластина TNGX 11034 S-WZ CBN100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 214"

    "Пластина ADLT150308R PC5300"

    Кол-во: 16

    "Позиция 215"

    "Пластина SDMT090308-MM PC5300"

    Кол-во: 80

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