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    Главная / Торги / Закупка металлорежущего инструмента (токарный) с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).

    Закупка металлорежущего инструмента (токарный) с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 11:3016.12.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112560Дата и время окончания срока приема заявок Закупка металлорежущего инструмента (токарный) с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).КолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112560

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка металлорежущего инструмента (токарный) с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.12.2021 09:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_на_токарный_инструмент.pdf

    Договор__закупки_Общество_Покупатель.doc

    Прил_В__1_к_Извещению_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Прил_В__3_к_Извещению_Справка_об_опыте_работы.docx

    Прил_В__6_к_Извещению_Свидетельство_изготовителя.docx

    Извещение_токарный___1036.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Mariya.Arkhipovskaya2@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Архиповская Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка металлорежущего инструмента (токарный) с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 11:30 GMT +316.12.2021 11:3016.12.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112560Дата и время окончания срока приема заявок Закупка металлорежущего инструмента (токарный) с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).Колпино

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 09:0030.12.2021 09:0030.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112560Подведение итогов не позднее Закупка металлорежущего инструмента (токарный) с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).Колпино

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 09:0030.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112560Подведение итогов не позднее Закупка металлорежущего инструмента (токарный) с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка металлорежущего инструмента (токарный) с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.73.60.190

    Инструмент прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок резцовый 151.2-5050-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Головка резцовая C8-DCLNR-55080-12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Державка 266RKF-16-16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Державка CRSNR 4040S19"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Державка CSSNR 3225P12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Державка DCLNR 2525M-12"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Державка HELIL 2525-3T20"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Державка HELIL 2525-4T25"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Державка HELIR 2525-3T12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Державка HELIR 2525-3T20"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Державка LF123R120-93B1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Державка PCLNR 4040S 25"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Державка PRDCN 2020K 10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Державка PRGCR 3232P 20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Державка PSBNR 2020K 12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Державка PSBNR 2525M 12"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Державка PSBNR 4040S 25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Державка PSBNR 5050T 25"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Державка PSDNN 1616H 09"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Державка RF123H25-2525B-300BM"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Державка RG123G07-2525C"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Державка S16R-PCLNR 09"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Державка SER 2525 M27"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Державка SIR 0016 P16"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Державка SIR 0025 R22"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Державка SIR 0032 S22"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "Державка левая ТЭ 6210.37-01 60х60"

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "Державка правая ТЭ 6210.37-00 60х60"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "Пластина режущая 16ER 1.50 ISO IC908"

    Кол-во: 30

    "Позиция 30"

    "Пластина режущая 16ER 11 W IC908"

    Кол-во: 30

    "Позиция 31"

    "Пластина режущая 16ER 14 W IC908"

    Кол-во: 30

    "Позиция 32"

    "Пластина режущая 16ER 19 W IC908"

    Кол-во: 30

    "Позиция 33"

    "Пластина режущая 16ER 2.00 ISO IC908"

    Кол-во: 30

    "Позиция 34"

    "Пластина режущая 16ER 3.00 ISO IC908"

    Кол-во: 30

    "Позиция 35"

    "Пластина режущая 16IR 1.50 ISO IC908"

    Кол-во: 30

    "Позиция 36"

    "Пластина режущая 16IR 2.00 ISO IC908"

    Кол-во: 30

    "Позиция 37"

    "Пластина режущая 22ER 3.50 ISO IC908"

    Кол-во: 30

    "Позиция 38"

    "Пластина режущая 22ER 4.00 ISO IC908"

    Кол-во: 30

    "Позиция 39"

    "Пластина режущая 22ER 4.50 ISO IC908"

    Кол-во: 30

    "Позиция 40"

    "Пластина режущая 22IR 4.00 ISO IC908"

    Кол-во: 30

    "Позиция 41"

    "Пластина режущая 22IR 5.00 ISO IC908"

    Кол-во: 30

    "Позиция 42"

    "Пластина режущая 266RG-16MM01A150M 1125"

    Кол-во: 30

    "Позиция 43"

    "Пластина режущая 266RG-16MM01A300M 1125"

    Кол-во: 30

    "Позиция 44"

    "Пластина режущая 266RG-16MM01F150E 1135"

    Кол-во: 30

    "Позиция 45"

    "Пластина режущая 266RG-16WH01A110M 1125"

    Кол-во: 30

    "Позиция 46"

    "Пластина режущая 266RG-16WH01A140M 1125"

    Кол-во: 30

    "Позиция 47"

    "Пластина режущая 266RG-22MM01A350M 1020"

    Кол-во: 30

    "Позиция 48"

    "Пластина режущая 266RG-22MM01A400M 1020"

    Кол-во: 30

    "Позиция 49"

    "Пластина режущая 266RG-22MM01A500M 1125"

    Кол-во: 30

    "Позиция 50"

    "Пластина режущая 266RG-22MM01A550M 1020"

    Кол-во: 30

    "Позиция 51"

    "Пластина режущая 266RG-22MM01A600M 1125"

    Кол-во: 30

    "Позиция 52"

    "Пластина режущая 266RG-22TR01F400E 1020"

    Кол-во: 30

    "Позиция 53"

    "Пластина режущая 266RG-22TR01F500E 1020"

    Кол-во: 30

    "Позиция 54"

    "Пластина режущая 266RG-22TR01F600 1020"

    Кол-во: 30

    "Позиция 55"

    "Пластина режущая 266RL-16MM01A300M 1125"

    Кол-во: 30

    "Позиция 56"

    "Пластина режущая 266RL-16WH01A110M 1125"

    Кол-во: 30

    "Позиция 57"

    "Пластина режущая 266RL-22MM01A400M 1020"

    Кол-во: 30

    "Позиция 58"

    "Пластина режущая 266RL-22MM01A500M 1020"

    Кол-во: 30

    "Позиция 59"

    "Пластина режущая 266RL-22MM01A550M 1020"

    Кол-во: 30

    "Позиция 60"

    "Пластина режущая 266RL-22MM01A600M 1020"

    Кол-во: 30

    "Позиция 61"

    "Пластина режущая 27ER 6.00 ISO IC908"

    Кол-во: 30

    "Позиция 62"

    "Пластина режущая 27IR 5.50 ISO IC908"

    Кол-во: 30

    "Позиция 63"

    "Пластина режущая 27IR 6.00 ISO IC908"

    Кол-во: 30

    "Позиция 64"

    "Пластина режущая CCMT 060204E-FF T8330"

    Кол-во: 60

    "Позиция 65"

    "Пластина режущая CCMT 060204-SM IC907"

    Кол-во: 60

    "Позиция 66"

    "Пластина режущая CCMT 09 T3 04-WF 4215"

    Кол-во: 30

    "Позиция 67"

    "Пластина режущая CCMT 09 T3 08-PM 4325"

    Кол-во: 60

    "Позиция 68"

    "Пластина режущая CCMT 09T308-SM IC8150"

    Кол-во: 60

    "Позиция 69"

    "Пластина режущая CCMT 12 04 08-PM 4335"

    Кол-во: 60

    "Позиция 70"

    "Пластина режущая CCMT 12 04 12-PR 4335"

    Кол-во: 30

    "Позиция 71"

    "Пластина режущая CCMT 120404E-FM T9325"

    Кол-во: 30

    "Позиция 72"

    "Пластина режущая CCMT060208FP KCP25"

    Кол-во: 60

    "Позиция 73"

    "Пластина режущая CNMG 120404-NF IC8150"

    Кол-во: 120

    "Позиция 74"

    "Пластина режущая CNMG 120404-NF IC907"

    Кол-во: 90

    "Позиция 75"

    "Пластина режущая CNMG 120408-B25 NC3215"

    Кол-во: 90

    "Позиция 76"

    "Пластина режущая CNMG 120408-GN IC8250"

    Кол-во: 60

    "Позиция 77"

    "Пластина режущая CNMG 120408-NR IC807"

    Кол-во: 90

    "Позиция 78"

    "Пластина режущая CNMG 120408-TF IC8250"

    Кол-во: 70

    "Позиция 79"

    "Пластина режущая CNMG 19 06 08-PM 4315"

    Кол-во: 120

    "Позиция 80"

    "Пластина режущая CNMG 19 06 08-PM 4325"

    Кол-во: 150

    "Позиция 81"

    "Пластина режущая CNMG 19 06 12-PM 4325"

    Кол-во: 330

    "Позиция 82"

    "Пластина режущая CNMG 250924-GR NC5330"

    Кол-во: 60

    "Позиция 83"

    "Пластина режущая CNMM 25 09 24-HR 4335"

    Кол-во: 200

    "Позиция 84"

    "Пластина режущая DCMT 11 T3 04-PF 4315"

    Кол-во: 90

    "Позиция 85"

    "Пластина режущая DCMT 11 T3 08-PM 4315"

    Кол-во: 60

    "Позиция 86"

    "Пластина режущая DCMT 11 T3 12-PR 4325"

    Кол-во: 240

    "Позиция 87"

    "Пластина режущая DNMG 15 06 04-PF 4315"

    Кол-во: 120

    "Позиция 88"

    "Пластина режущая DNMG 15 06 08-PM 4325"

    Кол-во: 330

    "Позиция 89"

    "Пластина режущая DNMG 150604-TF IC807"

    Кол-во: 90

    "Позиция 90"

    "Пластина режущая GIF 8.00-0.40 IC808"

    Кол-во: 30

    "Позиция 91"

    "Пластина режущая GRIP 3003Y IC808"

    Кол-во: 30

    "Позиция 92"

    "Пластина режущая GRIP 4004Y IC808"

    Кол-во: 30

    "Позиция 93"

    "Пластина режущая LCMX 020502TN T8330"

    Кол-во: 40

    "Позиция 94"

    "Пластина режущая LCMX 030502TN 6640"

    Кол-во: 60

    "Позиция 95"

    "Пластина режущая N123G2-0300-0003-GM 4325"

    Кол-во: 45

    "Позиция 96"

    "Пластина режущая N123H2-0400-0001-CF 1125"

    Кол-во: 30

    "Позиция 97"

    "Пластина режущая N123H2-0400-0004-TF 1125"

    Кол-во: 30

    "Позиция 98"

    "Пластина режущая N123J2-0500-0004-GM 1125"

    Кол-во: 30

    "Позиция 99"

    "Пластина режущая N123K2-0600-0004-CR 1125"

    Кол-во: 30

    "Позиция 100"

    "Пластина режущая N123L2-0800-0012-TM 1125"

    Кол-во: 30

    "Позиция 101"

    "Пластина режущая N123R1-1500-0010-GR 1125"

    Кол-во: 150

    "Позиция 102"

    "Пластина режущая RCMX 32 09 00 4335"

    Кол-во: 30

    "Позиция 103"

    "Пластина режущая RNMN 190700S07020N-S000 MBR7011"

    Кол-во: 60

    "Позиция 104"

    "Пластина режущая SCMT 120408-19 IC907"

    Кол-во: 70

    "Позиция 105"

    "Пластина режущая SNMG 120412-TF IC907"

    Кол-во: 70

    "Позиция 106"

    "Пластина режущая SNMG 19 06 12-PR 4325"

    Кол-во: 30

    "Позиция 107"

    "Пластина режущая SNMG 190608-THS T9215"

    Кол-во: 60

    "Позиция 108"

    "Пластина режущая SNMM 250924-TUS T9125"

    Кол-во: 150

    "Позиция 109"

    "Пластина режущая SNMN 120416T05025N-S000 MBR7010"

    Кол-во: 30

    "Позиция 110"

    "Пластина режущая SOMT 09T306-DT IC908"

    Кол-во: 60

    "Позиция 111"

    "Пластина режущая SOMT 120408-DT IC908"

    Кол-во: 60

    "Позиция 112"

    "Пластина режущая SOMT 140520ER-GM 222070 14 PR1525"

    Кол-во: 450

    "Позиция 113"

    "Пластина режущая SOMT 140520ER-GM 222072 14 PR1535"

    Кол-во: 450

    "Позиция 114"

    "Пластина режущая SOMT 160512-DT IC808"

    Кол-во: 60

    "Позиция 115"

    "Пластина режущая S-SCMT 38 09 32-R1 4235"

    Кол-во: 210

    "Позиция 116"

    "Пластина режущая S-SCMT 38 09 32-R5 4235"

    Кол-во: 150

    "Позиция 117"

    "Пластина режущая S-SCMT 38 09 32-R5 F8B1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 118"

    "Пластина режущая S-SNMM 25 09 24-HR F8B1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 119"

    "Пластина режущая S-SNMX 25 12 24 4235"

    Кол-во: 150

    "Позиция 120"

    "Пластина режущая TCMT 11 03 04-PF 4315"

    Кол-во: 90

    "Позиция 121"

    "Пластина режущая TCMT 11 03 04-PM 4325"

    Кол-во: 90

    "Позиция 122"

    "Пластина режущая TCMX 11 03 02-WF 1125"

    Кол-во: 30

    "Позиция 123"

    "Пластина режущая TCMX 11 03 04-WF 4215"

    Кол-во: 30

    "Позиция 124"

    "Пластина режущая TN 16ER115UN T8030"

    Кол-во: 30

    "Позиция 125"

    "Пластина режущая TN 16ER140W T8030"

    Кол-во: 30

    "Позиция 126"

    "Пластина режущая TN 16ER190W T8030"

    Кол-во: 30

    "Позиция 127"

    "Пластина режущая TN 16ERAG60 T8030"

    Кол-во: 30

    "Позиция 128"

    "РАСТОЧНОЙ РЕЗЕЦ S25T-PCLNR 12"

    Кол-во: 4

    "Позиция 129"

    "РАСТОЧНОЙ РЕЗЕЦ S32U-PCLNR 12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "РЕЖУЩАЯ ПЛАСТИНА CNMG 120404E-FM; T8330"

    Кол-во: 60

    "Позиция 131"

    "РЕЖУЩАЯ ПЛАСТИНА TN 11NR150M-P1 8030"

    Кол-во: 10

    "Позиция 132"

    "Режущая пластина TN 16ER150TR; 8030"

    Кол-во: 30

    "Позиция 133"

    "Режущая пластина TN 16ER200TR; 8030"

    Кол-во: 30

    "Позиция 134"

    "Режущая пластина TN 16NR140W; 8030"

    Кол-во: 30

    "Позиция 135"

    "РЕЖУЩАЯ ПЛАСТИНА TN 16NR150-300M 8030"

    Кол-во: 30

    "Позиция 136"

    "Режущая пластина Pramet 16NR150TR; 8030"

    Кол-во: 30

    "Позиция 137"

    "Режущая пластина Pramet 16NR200TR; 8030"

    Кол-во: 30

    "Позиция 138"

    "Режущая пластина TCMT 09 02 04-PM 4315"

    Кол-во: 70

    "Позиция 139"

    "Режущая пластина TCMT 16 T3 08-PM 4315"

    Кол-во: 60

    "Позиция 140"

    "Резец GFKR 2525 M 02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 141"

    "РЕЗЕЦ PSBNR 3232 P19"

    Кол-во: 2

    "Позиция 142"

    "РЕЗЕЦ PSBNR 5050 T2509"

    Кол-во: 3

    "Позиция 143"

    "Резец PSDNN 2525 M 12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 144"

    "РЕЗЕЦ ОТРЕЗНОЙ GLCCR 2525 M2,65"

    Кол-во: 3

    "Позиция 145"

    "РЕЗЕЦ РАСТОЧНОЙ S10H-SCLCR 06"

    Кол-во: 3

    "Позиция 146"

    "РЕЗЕЦ РАСТОЧНОЙ S16M-SCLCR 09-A"

    Кол-во: 2

    "Позиция 147"

    "Головка резцовая 570-40R123K18B"

    Кол-во: 3

    "Позиция 148"

    "Державка 266LFG-2525-22"

    Кол-во: 2

    "Позиция 149"

    "Державка S10L SCLCR-06"

    Кол-во: 2

    "Позиция 150"

    "Державка S12M SCLCR-06"

    Кол-во: 1

    "Позиция 151"

    "Пластина режущая 266RG-16UN01A130M 1125"

    Кол-во: 10

    "Позиция 152"

    "Пластина режущая SPMT 12 04 08-WL 4030"

    Кол-во: 20

    "Позиция 153"

    "Пластина режущая SPMT 120408-F55 WTP35"

    Кол-во: 60

    "Позиция 154"

    "Пластина режущая VNMG 16 04 08-PF 4315"

    Кол-во: 30

    "Позиция 155"

    "РЕЗЕЦ PCBNL 5050 T25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 156"

    "РЕЗЕЦ PCBNR 5050 T25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 157"

    "Резец PSDNN 3232 P 19"

    Кол-во: 3

    "Позиция 158"

    "РЕЗЕЦ ТЭ6210.35-01 проходной упорный левый"

    Кол-во: 3

    "Позиция 159"

    "Державка IHRF 50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 160"

    "Блок резцовый 151.2-4040-45"

    Кол-во: 2

    "Позиция 161"

    "Блок резцовый 151.2-5050-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "Блок резцовый SGTBK 50-9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 163"

    "Блок резцовый SGTBU 100-9-12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 164"

    "Вставка резцовая L175.32-3223-30"

    Кол-во: 2

    "Позиция 165"

    "Вставка резцовая R175.32-3223-30"

    Кол-во: 2

    "Позиция 166"

    "Головка KHP-RSCR 20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 167"

    "Головка KHP-SSNR 25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 168"

    "Головка KHS-SBCR 38"

    Кол-во: 1

    "Позиция 169"

    "Головка резцовая 570-DCLNL-40-16-L"

    Кол-во: 2

    "Позиция 170"

    "Головка резцовая 570-DCLNR-40-16-L"

    Кол-во: 2

    "Позиция 171"

    "Головка резцовая 570-STFCL-40-16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 172"

    "Головка резцовая C6-CFOL-45100-06L500200-JET"

    Кол-во: 1

    "Позиция 173"

    "Головка резцовая C6-DCLNR-17100-12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 174"

    "Головка резцовая C8-DCLNL-55080-25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 175"

    "Державка 266RKF-32-16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 176"

    "Державка C6-CFOL 45115-08R500200-JET"

    Кол-во: 2

    "Позиция 177"

    "Державка CFOL 3225P08R500200-JET"

    Кол-во: 2

    "Позиция 178"

    "Державка CFOR 3225P08L500200-JET"

    Кол-во: 2

    "Позиция 179"

    "Державка CGFG 51-440R-P8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 180"

    "Державка DCLNL 3232P 16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 181"

    "Державка DCLNR 3232P 16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 182"

    "Державка DDJNL 3232P 15"

    Кол-во: 4

    "Позиция 183"

    "Державка DDJNR 3232P 15"

    Кол-во: 2

    "Позиция 184"

    "Державка L175.32-5047M"

    Кол-во: 1

    "Позиция 185"

    "Державка LAG151.32-40T-40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 186"

    "Державка LF123K25-3225B-168BM"

    Кол-во: 1

    "Позиция 187"

    "Державка LF123R120-93B1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 188"

    "Державка PCLNL 3232P 19"

    Кол-во: 4

    "Позиция 189"

    "Державка PCLNL 4040S 19"

    Кол-во: 2

    "Позиция 190"

    "Державка PCLNL 4040S 25"

    Кол-во: 3

    "Позиция 191"

    "Державка PCLNR 3232P 19"

    Кол-во: 2

    "Позиция 192"

    "Державка PCLNR 4040S 19"

    Кол-во: 3

    "Позиция 193"

    "Державка PCLNR 4040S 25"

    Кол-во: 3

    "Позиция 194"

    "Державка PRDCN 2020K 10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 195"

    "Державка PRDCN 3232P 20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 196"

    "Державка PRDCN 5050U 32"

    Кол-во: 1

    "Позиция 197"

    "Державка PRGCR 3225P 16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 198"

    "Державка PRGCR 3232P 20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 199"

    "Державка PSBNL 3232P 19"

    Кол-во: 3

    "Позиция 200"

    "Державка PSBNL 4040S 19"

    Кол-во: 2

    "Позиция 201"

    "Державка PSBNL 4040S 25"

    Кол-во: 3

    "Позиция 202"

    "Державка PSBNR 4040S 25"

    Кол-во: 4

    "Позиция 203"

    "Державка PSDNN 2020K-12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 204"

    "Державка PSDNN 3232P 19"

    Кол-во: 2

    "Позиция 205"

    "Державка PSDNN 4040S 25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 206"

    "Державка R175.32-5047M"

    Кол-во: 1

    "Позиция 207"

    "Державка RF123K25-3225B-168BM"

    Кол-во: 2

    "Позиция 208"

    "Державка S50W PCLNR-19"

    Кол-во: 2

    "Позиция 209"

    "Державка для наружной обточки 45-DU 3229"

    Кол-во: 2

    "Позиция 210"

    "Лезвие 570-40R123H23B"

    Кол-во: 2

    "Позиция 211"

    "Лезвие TGFH 100-12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 212"

    "Лезвие TGFH 100-9"

    Кол-во: 2

    "Позиция 213"

    "Лезвие TGFH 53K-8"

    Кол-во: 3

    "Позиция 214"

    "Лезвие отрезное 151.2-45-80"

    Кол-во: 4

    "Позиция 215"

    "Лезвие отрезное N123K55-25A2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 216"

    "Нож для наружной обточки XLCFN 4505 S 6.35"

    Кол-во: 3

    "Позиция 217"

    "Оправка расточная 266RKF-40-16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 218"

    "Пластина TCMX 110304-WF 4215"

    Кол-во: 10

    "Позиция 219"

    "Пластина режущая 266RG-16MM01A150M 1125"

    Кол-во: 30

    "Позиция 220"

    "Пластина режущая 266RG-16MM01A200M 1125"

    Кол-во: 30

    "Позиция 221"

    "Пластина режущая 266RG-16MM01A300M 1125"

    Кол-во: 30

    "Позиция 222"

    "Пластина режущая 266RG-16MM01F250E 1135"

    Кол-во: 10

    "Позиция 223"

    "Пластина режущая 266RG-22MM01A350M 1020"

    Кол-во: 10

    "Позиция 224"

    "Пластина режущая 266RG-22MM01A400M 1125"

    Кол-во: 50

    "Позиция 225"

    "Пластина режущая 266RG-22MM01A500M 1125"

    Кол-во: 50

    "Позиция 226"

    "Пластина режущая 266RG-22MM01A550M 1125"

    Кол-во: 60

    "Позиция 227"

    "Пластина режущая 266RG-22MM01A600M 1125"

    Кол-во: 30

    "Позиция 228"

    "Пластина режущая 266RL-16MM01A300M 1125"

    Кол-во: 10

    "Позиция 229"

    "Пластина режущая 266RL-22MM01A550M 1025"

    Кол-во: 20

    "Позиция 230"

    "Пластина режущая 266RL-22MM01А400M 1125"

    Кол-во: 30

    "Позиция 231"

    "Пластина режущая 266RL-22MM01А600M 1125"

    Кол-во: 30

    "Позиция 232"

    "Пластина режущая CNMG 16 06 12-PM 4325"

    Кол-во: 360

    "Позиция 233"

    "Пластина режущая CNMG 160608-TF IC907"

    Кол-во: 120

    "Позиция 234"

    "Пластина режущая CNMG 19 06 08-PM 4315"

    Кол-во: 420

    "Позиция 235"

    "Пластина режущая CNMG 19 06 12-PR 4325"

    Кол-во: 360

    "Позиция 236"

    "Пластина режущая CNMM 19 06 24-HR 4335"

    Кол-во: 210

    "Позиция 237"

    "Пластина режущая CNMM 190616E-NR2 T7335"

    Кол-во: 300

    "Позиция 238"

    "Пластина режущая CNMM 25 09 24-HR 4335"

    Кол-во: 1005

    "Позиция 239"

    "Пластина режущая DNMG 15 06 08-PF 4315"

    Кол-во: 90

    "Позиция 240"

    "Пластина режущая DNMG 15 06 08-PM 4325"

    Кол-во: 360

    "Позиция 241"

    "Пластина режущая DNMG 150604-TF IC807"

    Кол-во: 30

    "Позиция 242"

    "Пластина режущая DNMX 15 06 12-WF 4315"

    Кол-во: 60

    "Позиция 243"

    "Пластина режущая GIMY 808 IC808"

    Кол-во: 100

    "Позиция 244"

    "Пластина режущая LCMF 160608-0600-FT CP500"

    Кол-во: 20

    "Позиция 245"

    "Пластина режущая LCMF 300808-0800-FT CP500"

    Кол-во: 90

    "Позиция 246"

    "Пластина режущая LFMX 6.35-20SNF2 T8330"

    Кол-во: 120

    "Позиция 247"

    "Пластина режущая LNUX 301940SN-DM T9325"

    Кол-во: 110

    "Позиция 248"

    "Пластина режущая N123G2-0300-0003-CR 1125"

    Кол-во: 10

    "Позиция 249"

    "Пластина режущая N123H2-0400-0004-TF 1125"

    Кол-во: 90

    "Позиция 250"

    "Пластина режущая N123H2-0400-RO 1125"

    Кол-во: 10

    "Позиция 251"

    "Пластина режущая N123J2-0500-0002-CM 1125"

    Кол-во: 30

    "Позиция 252"

    "Пластина режущая N123J2-0500-0004-TF 1125"

    Кол-во: 30

    "Позиция 253"

    "Пластина режущая N123J2-0541-0002-GF 1125"

    Кол-во: 10

    "Позиция 254"

    "Пластина режущая N123J2-0600-RM 4325"

    Кол-во: 10

    "Позиция 255"

    "Пластина режущая N123K2-0600-0002-GF 1125"

    Кол-во: 70

    "Позиция 256"

    "Пластина режущая N123K2-0600-0004-CR 1125"

    Кол-во: 70

    "Позиция 257"

    "Пластина режущая N123K2-0600-0008-TM 4325"

    Кол-во: 30

    "Позиция 258"

    "Пластина режущая N123L2-0800-0012-TM 1125"

    Кол-во: 70

    "Позиция 259"

    "Пластина режущая N123L2-0800-RM 1125"

    Кол-во: 10

    "Позиция 260"

    "Пластина режущая N123M1-1100-0008-GM 4325"

    Кол-во: 10

    "Позиция 261"

    "Пластина режущая N123R1-1500-0010-GR 1125"

    Кол-во: 320

    "Позиция 262"

    "Пластина режущая N151.2-500-5E 1125"

    Кол-во: 10

    "Позиция 263"

    "Пластина режущая N151.2-600-5E 1125"

    Кол-во: 10

    "Позиция 264"

    "Пластина режущая N151.2-800-4E 4225"

    Кол-во: 90

    "Позиция 265"

    "Пластина режущая RCMT 08 03 MO 4325"

    Кол-во: 10

    "Позиция 266"

    "Пластина режущая RCMT1606M0UPG KCP25B"

    Кол-во: 150

    "Позиция 267"

    "Пластина режущая RCMX 10 03 00 4335"

    Кол-во: 30

    "Позиция 268"

    "Пластина режущая RCMX 12 04 00 4225"

    Кол-во: 10

    "Позиция 269"

    "Пластина режущая RCMX 1606MOS-37 T9325"

    Кол-во: 90

    "Позиция 270"

    "Пластина режущая RCMX 20 06 00 4325"

    Кол-во: 50

    "Позиция 271"

    "Пластина режущая RCMX 25 07 00 4335"

    Кол-во: 60

    "Позиция 272"

    "Пластина режущая RCMX 32 09 00 4335"

    Кол-во: 40

    "Позиция 273"

    "Пластина режущая SCMT 120408-19 IC907"

    Кол-во: 60

    "Позиция 274"

    "Пластина режущая SCMT 38 09 32-XL 4335"

    Кол-во: 60

    "Позиция 275"

    "Пластина режущая SCMT380932 SN R90 СTCP135"

    Кол-во: 60

    "Позиция 276"

    "Пластина режущая SNMG 120412-TF IC907"

    Кол-во: 60

    "Позиция 277"

    "Пластина режущая SNMG 19 06 08-PR 4315"

    Кол-во: 40

    "Позиция 278"

    "Пластина режущая SNMG 19 06 12-PR 4325"

    Кол-во: 60

    "Позиция 279"

    "Пластина режущая SNMG 190612-HM NC3120"

    Кол-во: 60

    "Позиция 280"

    "Пластина режущая SNMG 25 07 16-PR 4325"

    Кол-во: 50

    "Позиция 281"

    "Пластина режущая SNMM 190616E-NR2 T7335"

    Кол-во: 200

    "Позиция 282"

    "Пластина режущая SNMM 25 09 24-HR 4335"

    Кол-во: 810

    "Позиция 283"

    "Пластина режущая SNMM 250924-NR98 CP125"

    Кол-во: 150

    "Позиция 284"

    "Пластина режущая SNMM 310924-65 T9125"

    Кол-во: 420

    "Позиция 285"

    "Пластина режущая SNMM250924E-5R NL920"

    Кол-во: 60

    "Позиция 286"

    "Пластина режущая SNMM250924RH KCP25"

    Кол-во: 60

    "Позиция 287"

    "Пластина режущая SPMT 1212-BR 4325"

    Кол-во: 30

    "Позиция 288"

    "Пластина режущая S-SNMX 25 12 24 4235"

    Кол-во: 90

    "Позиция 289"

    "Пластина режущая TAG N12.7W IC808"

    Кол-во: 60

    "Позиция 290"

    "Пластина режущая TAG N9.5W IC808"

    Кол-во: 60

    "Позиция 291"

    "Пластина режущая TAGB 808Y IC808"

    Кол-во: 80

    "Позиция 292"

    "Пластина режущая TCMT 11 03 04-PF 4315"

    Кол-во: 10

    "Позиция 293"

    "Пластина режущая TNMG 16 04 04-PF 4315"

    Кол-во: 90

    "Позиция 294"

    "Пластина режущая TNMX 16 04 04-WF 4315"

    Кол-во: 60

    "Позиция 295"

    "Пластина режущая VNMG 16 04 04-PF 4315"

    Кол-во: 110

    "Позиция 296"

    "РАСТОЧНОЙ РЕЗЕЦ S60V-PCLNR 19"

    Кол-во: 2

    "Позиция 297"

    "РАСТОЧНОЙ РЕЗЕЦ S40V-PCLNR 12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 298"

    "РЕЖУЩАЯ ПЛАСТИНА CNMG 190612E-M; T9325"

    Кол-во: 270

    "Позиция 299"

    "Резец HSRNL 5050S"

    Кол-во: 1

    "Позиция 300"

    "РЕЗЕЦ PCBNL 4040 S25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 301"

    "РЕЗЕЦ PCBNR 4040 S25"

    Кол-во: 3

    "Позиция 302"

    "РЕЗЕЦ PSSNL 3232 P19"

    Кол-во: 3

    "Позиция 303"

    "РЕЗЕЦ SSBCL 5050 T38"

    Кол-во: 1

    "Позиция 304"

    "РЕЗЕЦ SSBCR 5050 T38"

    Кол-во: 1

    "Позиция 305"

    "Резец PSKNR 4040 S25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 306"

    "РЕЗЕЦ РАСТОЧНОЙ A60V-PSKNR 19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 307"

    "Головка резцовая 570-32L123J18B180B"

    Кол-во: 1

    "Позиция 308"

    "Головка резцовая C8-DCLNL-55080-16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 309"

    "Головка резцовая C8-DCLNR-55080-16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 310"

    "Державка 570-32LF-3232"

    Кол-во: 1

    "Позиция 311"

    "Державка CGFG 51-700R-P8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 312"

    "Державка DCLNL 2525M 19"

    Кол-во: 2

    "Позиция 313"

    "Пластина режущая TGMF 315 IC8250"

    Кол-во: 10

    "Позиция 314"

    "Пластина режущая N123T3-0150-0000-CS 1125"

    Кол-во: 10

    "Позиция 315"

    "Пластина режущая SNMN120412S CBN300"

    Кол-во: 16

    "Позиция 316"

    "Пластина SNMM250924E-HR T9325"

    Кол-во: 600

    "Позиция 317"

    "Пластина SNMM250924E-NR2 T9325"

    Кол-во: 480

    "Позиция 318"

    "Пластина CNMM250924E-HR T9325"

    Кол-во: 240

    "Позиция 319"

    "Пластина SNMM250724-RM (KCP40)"

    Кол-во: 400

    "Позиция 320"

    "Пластина WNMG080412R2 TC40PT15"

    Кол-во: 60

    "Позиция 321"

    "Пластина WNMG100612R2 TC40PT"

    Кол-во: 60

    "Позиция 322"

    "Пластина WNUM120612 H30"

    Кол-во: 60

    "Позиция 323"

    "Пластина WNMG130612R8 TC40PT"

    Кол-во: 60

    "Позиция 324"

    "Пластина CNMG190612R4 TC40PT"

    Кол-во: 60

    "Позиция 325"

    "Пластина CNMG120408R4 TC40PT"

    Кол-во: 60

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